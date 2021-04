Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"44390c77-660a-4ba5-ad41-4fc5efe57d58","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Minél nagyobb egy hím gorilla, annál erőteljesebben tudja verni a mellkasát, hogy jelezze a barátoknak és az ellenségnek, mennyire hatalmas – állapította meg egy új kutatás, amely a gorillák kommunikációját vizsgálta.","shortLead":"Minél nagyobb egy hím gorilla, annál erőteljesebben tudja verni a mellkasát, hogy jelezze a barátoknak és...","id":"20210409_gorilla_kommunikacio_allatvilag_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44390c77-660a-4ba5-ad41-4fc5efe57d58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c370243-a4f4-4450-a448-11f7eaf96141","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_gorilla_kommunikacio_allatvilag_kutatas","timestamp":"2021. április. 09. 20:03","title":"A gorillák kommunikációjának titkait tárta fel egy új kutatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aea3c672-b20f-445b-93e1-158464920b7c","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Ezen a héten szakértők segítségével értékeltük a kormány elmúlt 11 éves tevékenységét, most önökön a sor, hogy levizsgáztassák a Nemzeti Együttműködés Rendszerét. ","shortLead":"Ezen a héten szakértők segítségével értékeltük a kormány elmúlt 11 éves tevékenységét, most önökön a sor...","id":"20210409_kormany_11_ev_ner_orban_viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aea3c672-b20f-445b-93e1-158464920b7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74855b24-52a0-420e-845d-5054a7303baa","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_kormany_11_ev_ner_orban_viktor","timestamp":"2021. április. 09. 06:30","title":"Jövőre ballag a kormány, idén kisérettségi – adjon most ön osztályzatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c1ba0e0-498f-4b9c-ab87-b1ff3a6cf3cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Charles Michelnek álmatlan éjszakái vannak azóta, hogy a Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel való találkozón neki jutott szék, de az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek nem.","shortLead":"Charles Michelnek álmatlan éjszakái vannak azóta, hogy a Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel való találkozón neki...","id":"20210410_Rosszul_alszik_az_Europai_Tanacs_elnoke_a_kinos_szofas_eset_ota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c1ba0e0-498f-4b9c-ab87-b1ff3a6cf3cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5231683e-b1e9-46be-84ab-7c0d8c050cfe","keywords":null,"link":"/elet/20210410_Rosszul_alszik_az_Europai_Tanacs_elnoke_a_kinos_szofas_eset_ota","timestamp":"2021. április. 10. 14:09","title":"Rosszul alszik az Európai Tanács elnöke a kínos szófás eset óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60631976-1941-4a34-85bc-93ea39252461","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Buvár Mariannt meghatotta a társadalmi összefogás.","shortLead":"Buvár Mariannt meghatotta a társadalmi összefogás.","id":"20210409_mentos_hamburger_feljelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60631976-1941-4a34-85bc-93ea39252461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7069a25f-4b39-4036-8ad3-84871f9f3d07","keywords":null,"link":"/elet/20210409_mentos_hamburger_feljelentes","timestamp":"2021. április. 09. 06:40","title":"A hamburgerezés miatt feljelentett mentős több étteremben is ingyen ehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c3a87f9-3970-4d40-9cf5-beb4b1ffcabf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Telefonon hívta fel Szijjártó Pétert az osztrák külügyminiszter, aki szerint a média alapvető feladata, hogy kritikus kérdéseket tegyen fel. A magyar külügyminiszter viszont álhírterjesztésről, képmutatásról és liberális mainstreamről beszélt nemcsak a Profil újságírója, hanem Petry Zsolt ügyében is. ","shortLead":"Telefonon hívta fel Szijjártó Pétert az osztrák külügyminiszter, aki szerint a média alapvető feladata, hogy kritikus...","id":"20210408_szijjarto_peter_osztrak_kulugyminiszter_magyar_kozmedia_lejaratott_ujsagiro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c3a87f9-3970-4d40-9cf5-beb4b1ffcabf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44eb2235-e472-4536-8867-56c7baf07f07","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_szijjarto_peter_osztrak_kulugyminiszter_magyar_kozmedia_lejaratott_ujsagiro","timestamp":"2021. április. 08. 16:17","title":"Elfogadhatatlan a közmédia lejárató riportja az osztrák külügy szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e75f43d4-cc9b-4b75-a150-7c1a965f9cf2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Írásban tettünk fel kérdéseket a Főpolgármesteri Hivatalnak a csütörtöki Kormányinfó után.","shortLead":"Írásban tettünk fel kérdéseket a Főpolgármesteri Hivatalnak a csütörtöki Kormányinfó után.","id":"20210409_fopolgarmesteri_hivatal_karacsony_gergely_hajlektalan_gulyas_gergely_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e75f43d4-cc9b-4b75-a150-7c1a965f9cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e0d377-c0f0-4167-8f3a-84786c23fa76","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_fopolgarmesteri_hivatal_karacsony_gergely_hajlektalan_gulyas_gergely_budapest","timestamp":"2021. április. 09. 08:59","title":"A főpolgármesteri hivatal nem érti, honnan vette Gulyás, hogy több a hajléktalan Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Fülöp herceg a királyi család tagjainak fenntartott Frogmore Gardens temetkezési helyen kívánt nyugodni, így várhatóan ott temetik majd el. ","shortLead":"Fülöp herceg a királyi család tagjainak fenntartott Frogmore Gardens temetkezési helyen kívánt nyugodni, így várhatóan...","id":"20210409_Egyesult_Kiralysag_Fulop_herceg_Erzsebet_kiralyno","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5f4bc30-a29f-419f-b0a1-3e8dae15490a","keywords":null,"link":"/elet/20210409_Egyesult_Kiralysag_Fulop_herceg_Erzsebet_kiralyno","timestamp":"2021. április. 09. 14:36","title":"Fülöp herceg halála után egy időre a királynő is visszavonul, nemzeti gyász kezdődött az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5e39a71-6ab7-42fd-b9c1-d93967426036","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többen ismerik fel az otthonmaradás piaci előnyeit. A Belkin például olyan telefonállványt készített, amely nem csak a videós megbeszélésekhez jöhet jól.","shortLead":"Egyre többen ismerik fel az otthonmaradás piaci előnyeit. A Belkin például olyan telefonállványt készített, amely nem...","id":"20210410_belkin_telefontarto_allvany_iphone_12_magsafe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5e39a71-6ab7-42fd-b9c1-d93967426036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e5086a-4604-4a43-b9d0-3506ecc9acbe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210410_belkin_telefontarto_allvany_iphone_12_magsafe","timestamp":"2021. április. 10. 12:03","title":"A Belkin új telefontartója mindig arra fordítja az iPhone-t, amerre a használója van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]