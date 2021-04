Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e96dc8b9-ba5c-4de0-b383-25c534cd6619","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legfeljebb 11 fok várható.","shortLead":"Legfeljebb 11 fok várható.","id":"20210415_huvos_borongos_idojaras_csutortok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e96dc8b9-ba5c-4de0-b383-25c534cd6619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de35b5b3-9842-4a14-8838-2e5418849210","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_huvos_borongos_idojaras_csutortok","timestamp":"2021. április. 15. 05:12","title":"Hűvösnek, borongósnak ígérkezik a csütörtök is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48a7c956-b67d-41b5-be26-7f34b9bc5fd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy a mobilgyártók számára az elmúlt években milyen fontossá vált az okostelefonok kameráinak fejlesztése, azt jól mutatja, hogy a legtöbb mobilkészítő már együttműködésre lépett valamelyik klasszikus fényképezőgépes vállalattal.","shortLead":"Hogy a mobilgyártók számára az elmúlt években milyen fontossá vált az okostelefonok kameráinak fejlesztése, azt jól...","id":"20210414_samsung_galaxy_s22_samsung_galaxy_z_fold3_kamera_olympus_kepstabilizalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48a7c956-b67d-41b5-be26-7f34b9bc5fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"791cd1b4-3281-4635-b2e8-1eda1f4b2870","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_samsung_galaxy_s22_samsung_galaxy_z_fold3_kamera_olympus_kepstabilizalas","timestamp":"2021. április. 14. 12:03","title":"Különleges kamera kerülhet a Galaxy S22-be, összeállhat a Samsung és az Olympus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bea138f-cf7d-46dd-b0ae-d06948700ae6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszesek szerint lehetne spórolni a köztisztaság és a közlekedés minőségén, de ezt rajtuk kívül senki sem tartja jó ötletnek.","shortLead":"A fideszesek szerint lehetne spórolni a köztisztaság és a közlekedés minőségén, de ezt rajtuk kívül senki sem tartja jó...","id":"20210415_budapest_anyagi_helyzete_jarvany_utan_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bea138f-cf7d-46dd-b0ae-d06948700ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb7deb34-5ea0-4dcd-865d-cb56c285c3df","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_budapest_anyagi_helyzete_jarvany_utan_felmeres","timestamp":"2021. április. 15. 07:51","title":"Borúlátó Budapest: kevesen hiszik, hogy a járvány után több pénze lehet a fővárosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720c490e-c962-48aa-9af5-622ae37a32fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az enyhén használt cipőket kívánják piacra dobni. A cél a fenntartható fejlődés.","shortLead":"Az enyhén használt cipőket kívánják piacra dobni. A cél a fenntartható fejlődés.","id":"20210414_hasznalt_cipo_nike","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=720c490e-c962-48aa-9af5-622ae37a32fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b258ec47-b71e-431f-bf7d-cde5d9380139","keywords":null,"link":"/zhvg/20210414_hasznalt_cipo_nike","timestamp":"2021. április. 14. 12:22","title":"Használt cipőket is árulni fog a Nike","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"464ef566-0106-457d-a247-58026a40d284","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy hadihajó avatására hívták meg őket, azóta velük van tele az ausztrál nyilvánosság.","shortLead":"Egy hadihajó avatására hívták meg őket, azóta velük van tele az ausztrál nyilvánosság.","id":"20210415_Rovidnadragban_twerkelo_tancosok_miatt_kerult_bajba_az_ausztral_hadsereg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=464ef566-0106-457d-a247-58026a40d284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a201ea7b-5e63-42e6-a4de-bdbfd2249fde","keywords":null,"link":"/elet/20210415_Rovidnadragban_twerkelo_tancosok_miatt_kerult_bajba_az_ausztral_hadsereg","timestamp":"2021. április. 15. 12:44","title":"Rövidnadrágban twerkelő táncosok miatt került bajba az ausztrál hadsereg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eafd066b-6d02-4b7e-8373-44cfd6bd828e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A lakók ablakot sem mertek nyitni, végül szakembert hívtak a probléma megoldására.","shortLead":"A lakók ablakot sem mertek nyitni, végül szakembert hívtak a probléma megoldására.","id":"20210415_croissant_krakko_leguan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eafd066b-6d02-4b7e-8373-44cfd6bd828e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8710c9ca-5728-4edd-80d8-0ad0d9179ba8","keywords":null,"link":"/elet/20210415_croissant_krakko_leguan","timestamp":"2021. április. 15. 16:55","title":"Fán lógó croissant tartotta rettegésben egy krakkói ház lakóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0008632d-f619-4545-8028-63350f9d4580","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök és a NATO-főtitkár is közölte, nincs megfelelő katonai megoldás az Afganisztán előtt álló kihívásokra, itt az idő kivonulni.","shortLead":"Az amerikai elnök és a NATO-főtitkár is közölte, nincs megfelelő katonai megoldás az Afganisztán előtt álló...","id":"20210414_Biden_afganisztan_kivonulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0008632d-f619-4545-8028-63350f9d4580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a34511e4-0118-40fd-b4e6-0f440611d224","keywords":null,"link":"/vilag/20210414_Biden_afganisztan_kivonulas","timestamp":"2021. április. 14. 21:48","title":"Biden bejelentette: szeptember 11-ig kivonulnak az amerikai katonák Afganisztánból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71bb387b-f1ce-4dda-8744-faccfecc2c0b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A reklámszakma a tartalékait bedobva mentette a menthetőt 2020-ban, de a kommunikációs cégek nagy bajban vannak. Marketingkommunikációra közel 16, reklámokra 2,8 százalékkal kevesebb pénzt költöttek tavaly, mint 2019-ben, ráadásul az állami költések nagyban meghatározzák, hova mennyi pénz érkezik.","shortLead":"A reklámszakma a tartalékait bedobva mentette a menthetőt 2020-ban, de a kommunikációs cégek nagy bajban vannak...","id":"20210414_reklamok_kommunikacio_marketing","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71bb387b-f1ce-4dda-8744-faccfecc2c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d50c387a-ff0d-4285-b198-5b23488a91c1","keywords":null,"link":"/kkv/20210414_reklamok_kommunikacio_marketing","timestamp":"2021. április. 14. 18:16","title":"Az összeomlás szélére került a kommunikációs szakma több területe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]