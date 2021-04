Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d7281411-0ec5-448d-9d91-10951ac5a7b9","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Egy uniós bírósági ítélet szerint ha valamin gondolkodni kell, akkor az nem lehet leíró jellegű. ","shortLead":"Egy uniós bírósági ítélet szerint ha valamin gondolkodni kell, akkor az nem lehet leíró jellegű. ","id":"20210422_Birosagi_iteletbe_foglaltak_azt_hogyan_gondolkodnak_a_nemetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7281411-0ec5-448d-9d91-10951ac5a7b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb82b07b-c85d-448a-a47b-53afbbfcaba0","keywords":null,"link":"/eurologus/20210422_Birosagi_iteletbe_foglaltak_azt_hogyan_gondolkodnak_a_nemetek","timestamp":"2021. április. 22. 08:32","title":"Pert nyert a Hell Energy egy uniós bíróságon, mely során az ítéletbe foglalták azt is, hogyan gondolkodnak a németek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b00aced-e78a-48f9-b6a5-4f63de3d281b","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210422_Marabu_Feknyuz_Gyorsan_ernek_a_mai_gyerekek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b00aced-e78a-48f9-b6a5-4f63de3d281b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"094024f6-f2c0-49a3-be42-5c456ba3c1ce","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_Marabu_Feknyuz_Gyorsan_ernek_a_mai_gyerekek","timestamp":"2021. április. 22. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Gyorsan érnek a mai gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3bb04dd-0034-40f9-9e86-258a240d3d42","c_author":"Microsoft","category":"brandcontent","description":"Aki kétes forrásból származó programokat, illetve operációs rendszert használ, többféle veszélynek is kiteszi magát.","shortLead":"Aki kétes forrásból származó programokat, illetve operációs rendszert használ, többféle veszélynek is kiteszi magát.","id":"20210326_Negy_fontos_kerdes_a_jogtiszta_szoftverhasznalatrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3bb04dd-0034-40f9-9e86-258a240d3d42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"060cbdf1-aba6-47ff-b3d4-29637f38a911","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210326_Negy_fontos_kerdes_a_jogtiszta_szoftverhasznalatrol","timestamp":"2021. április. 22. 15:30","title":"Négy fontos kérdés a jogtiszta szoftverhasználatról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook ezúttal közvetlenül a felhasználóknál tudakolja, ki mennyire elégedett az általa látott tartalmakkal.","shortLead":"A Facebook ezúttal közvetlenül a felhasználóknál tudakolja, ki mennyire elégedett az általa látott tartalmakkal.","id":"20210423_facebook_hirfolyam_felhasznalo_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3299098a-5c0d-4f56-9e3b-f26816adea5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_facebook_hirfolyam_felhasznalo_felmeres","timestamp":"2021. április. 23. 12:03","title":"Önt is megkérdezheti a Facebook, hogy mit szeretne látni a hírfolyamában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434158d2-c949-44fb-a73b-e1d76b3d4e57","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Lengyelországban felfedezett ampullákban ránctalanító volt, Mexikóban 80 embert beoltottak a hamis oltóanyaggal.","shortLead":"A Lengyelországban felfedezett ampullákban ránctalanító volt, Mexikóban 80 embert beoltottak a hamis oltóanyaggal.","id":"20210422_hamis_pfizer_vakcina_lengyelorszag_mexiko","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=434158d2-c949-44fb-a73b-e1d76b3d4e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f3a580-04e9-4bca-9b60-ad3004d41f68","keywords":null,"link":"/vilag/20210422_hamis_pfizer_vakcina_lengyelorszag_mexiko","timestamp":"2021. április. 22. 15:43","title":"Hamis Pfizer-vakcinákra bukkantak Lengyelországban és Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290aa97f-4fa5-491c-9e61-a6daf4f007c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 9. emeleten füstölt egy erkély.\r

","shortLead":"A 9. emeleten füstölt egy erkély.\r

","id":"20210422_tuz_Del_pesti_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=290aa97f-4fa5-491c-9e61-a6daf4f007c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e77e443f-2a97-4ed7-b336-efe6705105d9","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_tuz_Del_pesti_korhaz","timestamp":"2021. április. 22. 13:49","title":"Kisebb tűz volt a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5923b5e-3ee5-4cba-b499-2138f31009a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs mindössze 10 percben összegezte a napi tudnivalókat.","shortLead":"Az operatív törzs mindössze 10 percben összegezte a napi tudnivalókat.","id":"20210422_operativ_torzs_galgoczi_agnes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5923b5e-3ee5-4cba-b499-2138f31009a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8120fb3a-5ffb-4ff8-9f40-d6bcd4a2305b","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_operativ_torzs_galgoczi_agnes","timestamp":"2021. április. 22. 13:32","title":"Operatív Törzs: Kamu sms-ek érkeznek az oltásról, ezekre ne figyeljenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dbd2c77-9edb-4ec0-8da9-e79b8dd945c4","c_author":"Cemix Hungary Kft.","category":"brandcontent","description":"Elengedhetetlen a folyamatos fejlődés és fejlesztés, még akkor is, ha a hazai piac egyik vezető cégéről beszélünk. Harminc éve jelen vannak a szektorban, mégis új cég- és brandnévvel jelentkeztek: Veit Tamással, a Cemix Hungary, Croatia, Romania Group ügyvezetőjével beszélgettünk.","shortLead":"Elengedhetetlen a folyamatos fejlődés és fejlesztés, még akkor is, ha a hazai piac egyik vezető cégéről beszélünk...","id":"20210309_Epitoipar_innovacio_es_a_kornyezettudatos_mukodes_Cemix_Hungary","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dbd2c77-9edb-4ec0-8da9-e79b8dd945c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85780b0e-614f-4c29-a2a9-be4649b46fad","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210309_Epitoipar_innovacio_es_a_kornyezettudatos_mukodes_Cemix_Hungary","timestamp":"2021. április. 23. 07:45","title":"Hogyan csökkenthető az építőipar ökológiai lábnyoma?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]