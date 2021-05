A „csömöri havasokból” a legnagyobbak közé

Az élre került összesítésben a Giro d’Italia hatodik szakasza után Valter Attila, így magára ölthette a körverseny élén állónak járó rózsaszín trikót is. Valternek ez már a második komoly sikere a 2021-es Girón: kedden, a verseny negyedik szakaszán a 25 év alattiak mezőnyében bizonyult legjobbnak, így akkor a fehér trikót nyerte el. A mindössze 22 éves Valter eredményeivel a magyar kerékpársport történetének legkomolyabb diadalát aratta:

soha nem volt még olyan magyar kerékpáros, aki a három legnagyobb körverseny (Tour de France, Vuelta ciclista a Espana, Giro d’Italia) valamelyikén vezetett volna.

Valter Attila, a Groupama-FDJ csapat versenyzője a célba érkezik a 104. Giro d'Italia olasz országúti kerékpáros körverseny hatodik, Grotte di Frasassi és Ascoli Piceno közötti 160 kilométeres hegyi szakaszán Ascoli Picenóban 2021. május 13-án © MTI / EPA-ANSA / Luca Zennaro

Bár Valter jó hegyimenőnek számít, kiemelkedő teljesítményre volt szüksége, hogy a csütörtöki 160 kilométeres, szakadó esőben teljesítendő távot a Giro élbolyával, a 12. helyen zárja. Valter szerdán a Telex kérdésére ráadásul megerősítette, hogy az esős időjárás nem tartozik a kedvencei közé. „Sokat szenvedtem a szakasz során, ennek ellenére megpróbáltam kihozni magamból a maximumot” – mondta a negyedik szakaszon aratott diadalával kapcsolatban.

A verseny hatodik etapjának első részén egy nyolcfős élboly szökött el a mezőnytől, Valter a mögöttük haladó csoport részeként tartotta velük a tempót, kibírva több ritmus- és tempóváltást is a kerékpársport jelenlegi legjobbjaival. A táv utolsó két kilométerén a kolumbiai Egan Bernal igyekezett távolabbra szökni a mezőnytől. Ezt az ugrást már csak hárman bírták ki vele, Bernal csoportja azonban pusztán 17 másodperces előnyt tudott kiépíteni Valterékéhez képest. A szakaszgyőzelem Gino Maderé lett, Valter Attila Mader mögött fél perccel ért célba, ez is elég volt ahhoz, hogy összetettben átvegye a vezetést a Giro d’Italián.

Valter Attila, a Groupama-FDJ csapat versenyzője ünnepel a pódiumon, miután átvette a vezetést az összetettben a 104. Giro d'Italia olasz országúti kerékpáros körverseny hatodik, Grotte di Frasassi és Ascoli Piceno közötti 160 kilométeres hegyi szakaszán Ascoli Picenóban 2021. május 13-án © MTI / EPA-ANSA / Luca Zennaro

„Reggel viccelődtünk az összetett elsőséggel” – nyilatkozta angolul az Eurosportnak – „őszintén szólva gondoltam a rózsaszín trikóra a szakasz előtt, tudtam, hogy erősebbek a lábaim, és jól tudok menni a hegyen. A végén figyeltem a többiekre is, amennyire tudtam. Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült egy ilyen nehéz szakaszon tartanom a lépést a legjobbakkal.” A fiatal sportoló ezt követően magyarul folytatta: „Nagyon örülök ennek a trikónak, nagyon örülök, hogy ennyien szurkoltok, ennyien követtek. Köszönöm nektek, elképesztőek vagytok!”

Valter keddi, a negyedik szakaszban elnyert fehér trikója után összetettben az ötödik helyen állt. Jelenlegi első helyének megőrzésére pénteken is lesz esélye: a csütörtöki hegymenet után a Giro sík terepen folytatódik, ami előreláthatóan a mezőny egyben maradását fogja magával hozni.

Valter Attila, a Groupama-FDJ csapat versenyzője a legjobb 25 éven aluli versenyzőnek járó fehér trikóban a 104. Giro d'Italia olasz országúti kerékpáros körverseny ötödik, Modena és Cattolica közötti 177 km-es szakaszának eredményhirdetésén Cattolicában 2021. május 12-én © MTI / EPA-ANSA / Luca Zennaro

A „csömöri havasokból” a legnagyobbak közé

Valter Attila 1998 júniusában született, Csömörön nőtt fel, ott is kezdett el biciklizni. "A születésemkor édesapám még versenyzett – mondta januárban a Magyar Narancsnak – már levezető korszakában volt, de láttam magyar bajnoki címet nyerni pályakerékpárban a Millenárison.” Valter Tibor, Attila édesapja és menedzsere a Likebalatonnak mondta el, hogy a későbbi élsportoló nagyon korán kezdett el kerékpározni olyan kitartással, ami kevesek kiváltsága. Mint mondta, még a balatoni nyaralásaikra is vitték magukkal a biciklit, és napi egy-két órán keresztül kötelező volt a tekerés. Edzéseik keménységét jól érezteti, hogy Valter Magyarországon is készül hegyi versenyeire, hegyek híján „mesterségesen előállítva” a szintkülönbséget. „Ha 3-4-szer felmegyek legalulról a dobogókői kilátóig, akár minden irányból, vagy 4-5-ször, az háromezer méter szintkülönbség egyetlen edzésen” – mesélte a Magyar Narancsnak.

„Ő tanított meg mindent, amit a kerékpározásról tudok – mondta apjáról Valter Attila – hogy hogyan üljek, hogyan kanyarodjak.” Elmondása szerint tőle örökölte szemléletmódját is, ami alapján az erőnlétet helyezi mindenek elé. Valter Tibor fiát három fizikai eszköz használtára készítette fel az edzések során: a kerékpáros számítógépére, valamint a watt-, illetve pulzusmérőre – derült ki a Növekedés.hu cikkéből. A számítógép már messze több, mint egy mezei sebességmérő, GPS-ként is funkcionál, amibe be lehet programozni az edzések útvonalát is. A pulzusmérő a mellkason mér egy pánt segítségével, a wattmérő elemei pedig vagy a hajtókarba, vagy a pedálba vannak integrálva, hogy annak minimális torzulásából is tudjanak teljesítményt számolni. Ezek az eszközök azért fontosak egy profi kerékpáros számára, mert ezekkel lehet teljesítményét és edzésmunkáját a legjobban monitorozni. A kütyük haszna a versenyen is meglátszik: „például amikor Attila a Tour de Hongrie-n Kékestetőre az utolsó kilométeren sprintelt, ahol eldőlt az összetett verseny sorsa is, lenézett az órájára és látta, hogy 500 wattot teljesít, és ebből tudta, hogy nem sokan lehetnek képesek vele menni, és ez be is igazolódott” – emelte ki Valter Tibor.

Valter Attila pályájának 2021 előtti legkomolyabb sikerét a 2020-as Giro d’Italia 20. szakaszán aratta, ekkor a kilencedik helyen futott be. „Örömet éreztem, hiszen láttam, hogy végre be tudta bizonyítani, mire képes – mondta édesapja. – Attila ezen a napon úgy döntött, hogy megpróbál a legjobbakkal maradni, és lehet, hogy ez volt a nyerő taktika. A tehetsége abban rejlik, hogy sok energiát spórolva kitart a végéig.” Valter végül a 2020-as versenyen a 27. helyen zárt összesítettben, és a 11-en a 25 év alattiak között.

„Már az félsiker, hogy tudom, mit kell máshogy csinálni" – mondta a 2020-as olasz verseny után tartott sajtótájékoztatóján. "A gödöllői dombságból, a csömöri havasokból is el lehet jutni a Giróig és a Stelvióig, és azt mondom, hogy még nyerni is lehetne rajta – fogalmazott, majd hozzátette: a célom az, hogy egy háromhetes dobogóján végezzek, vagy akár nyerni is tudjak.”

© AFP / Josep Lago

Nincs lassítás

Valter Attila csak 2018 óta profi kerékpárversenyző, sikerei viszont korábban, amatőrként is voltak. 2015-ben mountain bike Európa-bajnokságon hatodik, majd 2016-ban ugyanezen kategóriában a junior világbajnokságon hetedik lett. 2017-ben versenyzett először a magyarországi kerékpárversenyek legnagyobbikának számító Tour de Hongrie-n, ekkor a hegyi pontversenyben harmadikként végzett.

2018-ban a Pannon Cycling Team színeiben kezdett versenyezni, hegyi összetettben a Tour de Hongrie-n már a második helyen végzett a lengyel Partyk Stosz mögött. Teljesítménye még abban az évben meghozta gyümölcsét: a CCC Development Team kötött vele profi szerződést. 2019-ben azonnal meg is hálálta a CCC belé vetett bizalmát: a Tour de Hongrie az évi versenyén összetettben harmadik lett, valamint szakaszt nyert a 45. Alisca Bau Gemenc Nagydíjon, és a fiatalok Tour de France-jaként számontartott Tour de l’Avenir versenyen is.

Az összetett verseny győztese, a lett Krists Neilands (k), a második helyezett Dina Márton (b) és a harmadik Valter Attila (j) a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny utolsó szakasza utáni díjátadón, Székesfehérváron 2019. június 16-án © MTI / Bodnár Boglárka

A fiatal versenyző 2019 őszén sem lassított: szeptemberben elindult az U23-as világbajnokságon, ám ott az időfutamon balesetett szenvedett. A versenyt így is befejezte, az 54. helyen zárt. 2019-ben már a magyar bringások legnagyobb ígéretei között tartották számon, a Magyar Kerékpáros Szövetség pedig az év férfi országúti kerékpárosának választotta.

2020-ban a koronavírus ellenére turbófokozatra kapcsolt: ősszel megnyerte a Tour de Hongrie-t, ezzel 15 év után először lett magyar bajnoka a versenynek. Elindult az országúti kerékpárosok világbajnokságán is, ahol 76. lett.

Az összetett- és szakaszgyőztes Valter Attila, a CCC Team versenyzője célba ér a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny ötödik, 188 kilométeres Miskolc–Gyöngyös-Kékestető szakaszán Kékestetőn 2020. szeptember 2-án. © MTI / Komka Péter

A 2020-as Giro után édesapja úgy fogalmazott, hogy nem fognak hosszú pihenőt tartani: „Október végét írunk, és Attila majdnem csúcsformában van. Én úgy látom szakmailag, hogy elég jó év elé nézünk.”

Valter Tibor jóslata beigazolódni látszik. Fia 2021-től a Groupama-FDJ csapatában versenyez, a váltást apja „új időszámításként értékelte” tavaly ősszel. Valter Attila a katalán körversenyen idén az utolsó napon harmadik, összetettben 38. lett. De még a 2021-es Giro d’Italiának sincs vége. Valter Attilát csütörtöki sikere ellenére sem tartják a Giro esélyesei közt számon. Szombattól kezdve a csütörtökinél sokkal nehezebb hegyi szakaszok következnek, ahol mind neki, mind a Groupama-FDJ csapatának keményen meg kell küzdenie azért, hogy megtarthassa a rózsaszín trikót.