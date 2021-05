Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a1ce24fe-f626-4607-9cc2-c07a8f8ec9ce","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ha eltelt tíz nap az oltás második adagjának felvétele óta.\r

\r

","shortLead":"Ha eltelt tíz nap az oltás második adagjának felvétele óta.\r

\r

","id":"20210514_vedettsegi_igazolvany_roman_hatar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1ce24fe-f626-4607-9cc2-c07a8f8ec9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d34872-2f66-4854-b3c9-4d2505b320e4","keywords":null,"link":"/vilag/20210514_vedettsegi_igazolvany_roman_hatar","timestamp":"2021. május. 14. 21:55","title":"Feltételekkel, de elfogadják a magyar védettségi igazolványt a román határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f79190-1bbe-4700-8eef-cb796b538920","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Összehívta keddre a Külügyi Tanács rendkívüli ülését Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője a napokban kiéleződött izraeli-palesztin konfliktus miatt.

","shortLead":"Összehívta keddre a Külügyi Tanács rendkívüli ülését Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai...","id":"20210516_Rendkivuli_tanacskozast_tartanak_az_unios_kulugyminiszterek_az_izraelipalesztin_konfliktus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91f79190-1bbe-4700-8eef-cb796b538920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97fa9029-927b-40d7-9f64-50cbb2c48255","keywords":null,"link":"/vilag/20210516_Rendkivuli_tanacskozast_tartanak_az_unios_kulugyminiszterek_az_izraelipalesztin_konfliktus_miatt","timestamp":"2021. május. 16. 12:34","title":"Rendkívüli tanácskozást tartanak az uniós külügyminiszterek az izraeli-palesztin konfliktus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8af3b5a-04b6-49f1-afe7-a5c268c256ac","c_author":"HVG","category":"360","description":"A világ legtöbb országában évente (tíz)milliókra rúg a repülés közben magas épületeknek csapódó és elhulló madarak száma. A kutatók különféle módokon próbálják védeni az állatokat az ütközésektől. ","shortLead":"A világ legtöbb országában évente (tíz)milliókra rúg a repülés közben magas épületeknek csapódó és elhulló madarak...","id":"202119_utkozo_madarak_hangos_riasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8af3b5a-04b6-49f1-afe7-a5c268c256ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b019716-1725-4c5b-a1a1-cdceed157a85","keywords":null,"link":"/360/202119_utkozo_madarak_hangos_riasztas","timestamp":"2021. május. 15. 16:10","title":"Kitalálták, hogy ijesszék el a tornyok mellől a kevésbé elszánt madarakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e3cd55-0f95-4993-8bd1-2422e6a23ae4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miután a Momentum kiplakátolta Mészáros Lőrinc és párja, Várkonyi Andrea budai luxusvillájának kerítését, a Mészáros-kör legújabb tulajdonánál is új tábla jelent meg. Az ötletgazda a Demokratikus Koalíció ifjúsági szervezete.","shortLead":"Miután a Momentum kiplakátolta Mészáros Lőrinc és párja, Várkonyi Andrea budai luxusvillájának kerítését...","id":"20210515_Meszaros_Lorinc_sugarut_gunyos_utcanevtabla_jelent_meg_az_Andrassy_uton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96e3cd55-0f95-4993-8bd1-2422e6a23ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b170437e-527f-4a22-b66e-6fb3aa14edf6","keywords":null,"link":"/elet/20210515_Meszaros_Lorinc_sugarut_gunyos_utcanevtabla_jelent_meg_az_Andrassy_uton","timestamp":"2021. május. 15. 15:05","title":"Mészáros Lőrinc sugárút: gúnyos utcanévtábla jelent meg az Andrássy úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0196518e-93e7-477c-b277-be53b0b491f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus reméli, hogy a Fidesz, nem pedig előválasztási versenytársa, a szocialista Tóth Csaba áll az akció mögött.","shortLead":"A politikus reméli, hogy a Fidesz, nem pedig előválasztási versenytársa, a szocialista Tóth Csaba áll az akció mögött.","id":"20210516_Szorolapokon_igyekeznek_lejaratni_Hadhazy_Akost_Zugloban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0196518e-93e7-477c-b277-be53b0b491f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3849dc71-59a0-481a-9b75-36915dac301b","keywords":null,"link":"/itthon/20210516_Szorolapokon_igyekeznek_lejaratni_Hadhazy_Akost_Zugloban","timestamp":"2021. május. 16. 15:39","title":"Szórólapokon igyekeznek lejáratni Hadházy Ákost Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53d4679-ce63-4d5f-983c-4fa03aba74a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Autójával egy teherautónak hajtott. A teherautó sofőrje is megsérült.","shortLead":"Autójával egy teherautónak hajtott. A teherautó sofőrje is megsérült.","id":"20210516_Rendszeresen_posztolt_onvezeto_modban_levo_Teslajarol_egy_ferfi_aki_egy_kaliforniai_autopalyan_szornyet_halt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f53d4679-ce63-4d5f-983c-4fa03aba74a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9016139-fe16-4e63-951a-0beed4543dac","keywords":null,"link":"/cegauto/20210516_Rendszeresen_posztolt_onvezeto_modban_levo_Teslajarol_egy_ferfi_aki_egy_kaliforniai_autopalyan_szornyet_halt","timestamp":"2021. május. 16. 16:54","title":"Rendszeresen posztolt önvezető módban lévő Teslájáról egy férfi, aki egy kaliforniai autópályán szörnyet halt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Halálra gázolt egy embert szombat délután Érd alsó előtt egy Tárnokra tartó vonat - közölte a Mávinform a Facebookon.","shortLead":"Halálra gázolt egy embert szombat délután Érd alsó előtt egy Tárnokra tartó vonat - közölte a Mávinform a Facebookon.","id":"20210515_Gazolt_a_vonat_Erden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c58e87-33c8-4f6d-b2a4-4b24b3e404c9","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Gazolt_a_vonat_Erden","timestamp":"2021. május. 15. 19:44","title":"Gázolt a vonat Érden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48193d26-bf05-405a-a818-96996acc6565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu úgy tudja, hogy az érintettek panasszal élnek az eljárás megszüntetése miatt.","shortLead":"A hvg.hu úgy tudja, hogy az érintettek panasszal élnek az eljárás megszüntetése miatt.","id":"20210514_matolcsy_gyongyi_marcipan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48193d26-bf05-405a-a818-96996acc6565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33caa2ae-4ae1-4bf9-95e2-7a8674fd989c","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_matolcsy_gyongyi_marcipan","timestamp":"2021. május. 14. 18:13","title":"Megszüntették az eljárást a Matolcsy Gyöngyi aláírásgyűjtésén kipattant balhé ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]