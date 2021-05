Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d97267dc-bca4-4bb2-9082-57025dd5a700","c_author":"Muharay Katalin","category":"gazdasag","description":"Bírálta a féléves elnökséget adó Portugália külügyminisztere a magyar kormányt az izraeli-palesztin konfliktus miatt tervezett nyilatkozat vétója miatt. ","shortLead":"Bírálta a féléves elnökséget adó Portugália külügyminisztere a magyar kormányt az izraeli-palesztin konfliktus miatt...","id":"20210525_Heteken_belul_folytatodik_a_hetes_cikk_szerinti_eljaras_Magyarorszaggal_szemben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d97267dc-bca4-4bb2-9082-57025dd5a700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23203df-dd38-4d9f-92ae-5f4969cd3547","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210525_Heteken_belul_folytatodik_a_hetes_cikk_szerinti_eljaras_Magyarorszaggal_szemben","timestamp":"2021. május. 25. 15:34","title":"Heteken belül folytatódik a hetes cikk szerinti eljárás Magyarországgal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc80084f-d2fc-44f2-ac3b-1d963e610262","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fideszes kormánybiztos szokatlanul kritikus hangon beszélt a magyar oktatási rendszerről. Szerinte a rendszerváltás legnagyobb tévedése volt például az iskolarendszer átalakítása, a tanári fizetéseket pedig nagyon gyorsan rendezni kell.","shortLead":"A fideszes kormánybiztos szokatlanul kritikus hangon beszélt a magyar oktatási rendszerről. Szerinte a rendszerváltás...","id":"20210525_Revesz_Mariusz_ilyen_kaotikus_iskolarendszer_nincs_Europaban_mint_a_magyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc80084f-d2fc-44f2-ac3b-1d963e610262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"044181b5-2b8b-47c9-a397-6997fc149c29","keywords":null,"link":"/elet/20210525_Revesz_Mariusz_ilyen_kaotikus_iskolarendszer_nincs_Europaban_mint_a_magyar","timestamp":"2021. május. 25. 11:54","title":"Révész Máriusz: Nincs még egy ilyen kaotikus iskolarendszer Európában, mint a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baafaa87-6ed9-484c-b527-99fd0ed99d50","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egyelőre csak péntekenként, de ingyenesen lehet majd utazni.","shortLead":"Egyelőre csak péntekenként, de ingyenesen lehet majd utazni.","id":"20210527_Kiprobaljak_az_ingyenes_tomegkozlekedest_Kolozsvaron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=baafaa87-6ed9-484c-b527-99fd0ed99d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"426dc4af-9ad6-4bd3-b50e-59ecc92cfa54","keywords":null,"link":"/cegauto/20210527_Kiprobaljak_az_ingyenes_tomegkozlekedest_Kolozsvaron","timestamp":"2021. május. 27. 07:43","title":"Kipróbálják az ingyenes tömegközlekedést Kolozsváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2280cf5-2d10-4303-a19f-54c9e502f8ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amikor januárban Müller Cecília szerint már több egészségügyi dolgozót beoltottak, mint ahányan amúgy összesen voltak, akkor a mentődolgozóknak még mindig csak valamivel több, mint a fele kapott védőoltást.","shortLead":"Amikor januárban Müller Cecília szerint már több egészségügyi dolgozót beoltottak, mint ahányan amúgy összesen voltak...","id":"20210526_mentosok_oltas_harmadik_hullam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2280cf5-2d10-4303-a19f-54c9e502f8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66becb80-cec1-4428-a79c-6c0170674797","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_mentosok_oltas_harmadik_hullam","timestamp":"2021. május. 26. 16:45","title":"A mentősök felét még oltatlanul érte a koronavírus harmadik hulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b14e7fc3-80b8-46b2-9070-dafcb1d7691b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A nemzetközi szervezet és a német Zöld Párt szerint is a repülőjáratok jelentik a kevés lehetőség egyikét arra, hogy el lehessen hagyni Fehéroroszországot.\r

","shortLead":"A nemzetközi szervezet és a német Zöld Párt szerint is a repülőjáratok jelentik a kevés lehetőség egyikét arra, hogy el...","id":"20210526_Riporterek_Hatarok_Nelkul_Feheroroszorszag_repulesi_tilalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b14e7fc3-80b8-46b2-9070-dafcb1d7691b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8ef8274-299a-4609-9cc0-58cf24aaf0b8","keywords":null,"link":"/vilag/20210526_Riporterek_Hatarok_Nelkul_Feheroroszorszag_repulesi_tilalom","timestamp":"2021. május. 26. 06:55","title":"Riporterek Határok Nélkül: Visszaüthet a Fehéroroszországot érintő repülési tilalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b14e7fc3-80b8-46b2-9070-dafcb1d7691b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sorra jelentik be az európai légitársaságok, hogy gépeik kikerülik Fehéroroszország légterét, s már látszik annak a hatása is, hogy az EU-tagállamok kitiltják az unió területéről a Belaviát, a volt szovjet tagköztársaság nemzeti légiközlekedési vállalatát. A bojkott oka, hogy a fehérorosz hatóságok vasárnap – egy hamis bombariadóra hivatkozva – leszállásra kényszerítették a Ryanair Vilniusba tartó gépét és őrizetbe vették a fedélzeten tartózkodó ellenzékit, Raman Prataszevicset.","shortLead":"Sorra jelentik be az európai légitársaságok, hogy gépeik kikerülik Fehéroroszország légterét, s már látszik annak...","id":"20210525_Kiuruloben_az_eg_Feheroroszorszag_folott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b14e7fc3-80b8-46b2-9070-dafcb1d7691b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ffd6db-02b5-458d-b042-b651f029df49","keywords":null,"link":"/vilag/20210525_Kiuruloben_az_eg_Feheroroszorszag_folott","timestamp":"2021. május. 25. 16:20","title":"Fehéroroszország egy kis tisztás lett az európai légiforgalom sűrű erdejében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf436e91-f549-4a80-97a0-952902196623","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A cseh miniszterelnök szerint csak annyi történt, hogy a lengyelek hajlandóságot mutattak a tárgyalásokra a turówi bánya ügyében.","shortLead":"A cseh miniszterelnök szerint csak annyi történt, hogy a lengyelek hajlandóságot mutattak a tárgyalásokra a turówi...","id":"20210525_Andrej_Babis_cseh_kormanyfo_Lengyelorszag_panasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf436e91-f549-4a80-97a0-952902196623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01040e07-0146-4c9d-8606-128ebc770902","keywords":null,"link":"/vilag/20210525_Andrej_Babis_cseh_kormanyfo_Lengyelorszag_panasz","timestamp":"2021. május. 25. 13:13","title":"Babis ellentmondott Morawieckinek, nem vonják vissza a Lengyelország elleni panaszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654c0c4b-f26f-4ce8-a815-775b8f92bf10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz tömegtájékoztatási és távközlési hatóság, a Roszkomnadzor egy jelképes, 6 millió rubeles bírságot szabott ki a Google-re.","shortLead":"Az orosz tömegtájékoztatási és távközlési hatóság, a Roszkomnadzor egy jelképes, 6 millió rubeles bírságot szabott ki...","id":"20210526_oroszorszag_roszkomnadzor_buntetes_birsag_google","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=654c0c4b-f26f-4ce8-a815-775b8f92bf10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4717bc-0923-4289-830d-936a804f3a59","keywords":null,"link":"/tudomany/20210526_oroszorszag_roszkomnadzor_buntetes_birsag_google","timestamp":"2021. május. 26. 09:03","title":"Oroszország megbüntette a Google-t, de ez csak figyelmeztető lövés volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]