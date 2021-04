Kilenc nappal azután, hogy 300 millió forintos állami támogatásról írt alá szerződést Deutsch Tamás, a Sportegyesületek Országos Szövetségének vezetője és Sántha Gergely, a DVTK elnöke, a kormány újabb, a korábbinál jelentősen nagyobb összegű támogatást ítélt meg a sportklubnak.

Az MTI beszámolója szerint a DVTK észak-magyarországi sportinfrastruktúra fejlesztési programjának folytatására és a klub utánpótlásának regionális fejlesztésére összesen további

2,3 milliárd forintot kap a Gazdaságvédelmi Alapból.

A döntést szerdán jelentette be Sántha Gergely, Csöbör Katalin országgyűlési képviselő, Kiss János, miniszterelnöki biztos és Veres Pál, Miskolc polgármestere a diósgyőri stadionban.

300 millióval segíti meg a kormány a DVTK-t Az egyesület elnöke kifejezetten büszke arra, hogy ők kapták a legnagyobb támogatást.

„Köztudomású és általánosságban is elmondható, hogy a sport szórakoztat, a sport mentálisan és fizikálisan is egészséges embereket nevel, a sport építi a társadalmat, de kevés szó esik a sport preventív szerepéről az egészségügyben. A mostani pandémia időszakában is bebizonyosodott, hogy az, aki sportol, aki sportosan és egészségesen él, az természetes módon sokkal jobban kezeli ezt a vírust, a vírus következtében kialakuló súlyosabb szövődményeket. Többek között ezért is fontos a sport és ezért is fontos egy sportklub. A DVTK minden területen a sport fejlesztését tűzte ki célul az észak-magyarországi régióban. A víziónk, hogy a DVTK a legnagyobb magyarországi regionális sportklub legyen, részben már megvalósult, a sportklubnak lassan háromezer sportoló a tagja és a régió három megyéjén kívül már a dél-kelet szlovákiai régióban is képviseltetjük magunkat” – magyarázta a DVTK-elnök.

Csöbör Katalin, a klub társadalmi elnöke arról beszélt, hogy a most megítélt nagyjából 2,3 milliárd forintot részben infrastrukturális fejlesztésre, részben a működés finanszírozására használhatja fel a klub.

Kiss János hangsúlyozta, egyre nő a szellemi és fizikai tőke a klub mögött, ami nélkül nincsenek sportsikerek, mert a sportot ma már vállalatszerű szervezetek képviselik, és ehhez tőke kell.

Veres Pál, az egyesület kisebbségi tulajdonosának képviselője úgy vélekedett, hogy közösségformáló erő sok minden lehet, de Miskolcon hagyományai szerint is az egyik legmeghatározóbb a sport, azon belül pedig a DVTK, mint sportegyesület. Ez nem csak sport, nem csak labdarúgás, ez egy életérzés.