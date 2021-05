Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"41f764a1-04fd-4a9e-aaf1-e10d32d1a32d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu fennállásának 25 éves évfordulóján elérkezettnek látjuk az időt, hogy új tartalmakkal, műfajokkal színesítsük kínálatunkat. Ehhez olvasóink segítségét is kérjük, hogy minél pontosabb képet alkothassunk az elvárásokról, fogyasztási szokásokról. Kérjük, töltse ki rövid kérdőívünket!

","shortLead":"A hvg.hu fennállásának 25 éves évfordulóján elérkezettnek látjuk az időt, hogy új tartalmakkal, műfajokkal színesítsük...","id":"20210528_HVG_olvasoi_kerdoiv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41f764a1-04fd-4a9e-aaf1-e10d32d1a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1773d4d5-2098-4d7a-aa07-2ae63687066e","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_HVG_olvasoi_kerdoiv","timestamp":"2021. május. 28. 11:35","title":"Hogyan tehetnénk még jobbá a hvg.hu-t? - Olvasói kérdőív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3251bf40-ed58-4f01-8954-31715193f6e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Törölték a Bécs-Moszkva járatot, mert Oroszország nem hagyta jóvá a Beloruszt kikerülő új útitervet.","shortLead":"Törölték a Bécs-Moszkva járatot, mert Oroszország nem hagyta jóvá a Beloruszt kikerülő új útitervet.","id":"20210527_feheroroszorszag_repules_oroszorszag_legiforgalom_Lukasenka_Prataszevics","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3251bf40-ed58-4f01-8954-31715193f6e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53c52c6b-c4f5-41c0-8664-62741360a24c","keywords":null,"link":"/vilag/20210527_feheroroszorszag_repules_oroszorszag_legiforgalom_Lukasenka_Prataszevics","timestamp":"2021. május. 27. 20:10","title":"Oroszország megtiltotta, hogy egy osztrák gép kikerülje Fehéroroszországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c6df4d7-ea81-4adc-9f0a-3b36f2c85495","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A karakteres kis japán terepjáró új generációja csak rövid ideig volt kapható nálunk, aztán a furcsa európai szabályozás ellehetetlenítette az életét. Most azonban visszatért hozzánk, igaz két üléssel kevesebbel és jelentősen drágábban.","shortLead":"A karakteres kis japán terepjáró új generációja csak rövid ideig volt kapható nálunk, aztán a furcsa európai...","id":"20210527_a_nagy_tulelo_ismet_magyarorszagon_a_suzuki_jimny__kiprobaltuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c6df4d7-ea81-4adc-9f0a-3b36f2c85495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c69dd9f-09a3-4603-b255-30a918eebf53","keywords":null,"link":"/cegauto/20210527_a_nagy_tulelo_ismet_magyarorszagon_a_suzuki_jimny__kiprobaltuk","timestamp":"2021. május. 27. 07:21","title":"A nagy túlélő: visszatért Magyarországra a Suzuki Jimny – kipróbáltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328cb41c-be5c-4362-95db-5e8613cea212","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A VI. kerületben járt a villamos, amikor nekiestek az utasnak.","shortLead":"A VI. kerületben járt a villamos, amikor nekiestek az utasnak.","id":"20210526_4_6_villamos_garazdasag_utas_veres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=328cb41c-be5c-4362-95db-5e8613cea212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891989e7-6886-43a1-93b4-89543cf82f3b","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_4_6_villamos_garazdasag_utas_veres","timestamp":"2021. május. 26. 17:27","title":"Megvertek egy utast a 4-es, 6-os villamoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2eecb7f-5eef-4631-acf1-978fde8bb70b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az Ohrenstein család közel fél évszázadig lakott a 112. szám alatt, a pincében pedig az 1960-as évektől 30 éven át működött a legendás Fiatal Művészek Klubja. 2003-ban Kovács Gábor vette meg az épületet, most pedig Mészáros Lőrincnél landolt a villa. ","shortLead":"Az Ohrenstein család közel fél évszázadig lakott a 112. szám alatt, a pincében pedig az 1960-as évektől 30 éven át...","id":"20210526_Kogart_haz_Meszaros_Lorinc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2eecb7f-5eef-4631-acf1-978fde8bb70b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d001c201-5c3d-42d0-a8c2-0964804f3327","keywords":null,"link":"/elet/20210526_Kogart_haz_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2021. május. 26. 16:33","title":"Sokat látott a Mészáros Lőrinc tulajdonába került Andrássy úti villa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec199f40-7080-4903-9e7f-60bf7f518d27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két fertőzöttet találtak, egyikük kórházban van. Müller Cecília szerint egyikük sem járt külföldön. ","shortLead":"Két fertőzöttet találtak, egyikük kórházban van. Müller Cecília szerint egyikük sem járt külföldön. ","id":"20210528_Magyarorszagon_is_megjelent_az_india_mutans","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec199f40-7080-4903-9e7f-60bf7f518d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e70f5d7-e9f2-413e-8edf-cb45ae5de7f5","keywords":null,"link":"/elet/20210528_Magyarorszagon_is_megjelent_az_india_mutans","timestamp":"2021. május. 28. 11:46","title":"Magyarországon is megjelent az indiai mutáns","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20989ce3-7dd2-426c-918f-98f7b08c2bcf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A TV2 modernizált vetélkedőt ígér. ","shortLead":"A TV2 modernizált vetélkedőt ígér. ","id":"20210527_kasza_tibivel_szerencsekerek_tv2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20989ce3-7dd2-426c-918f-98f7b08c2bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ec928f-602d-4e70-b423-9b6c1e263004","keywords":null,"link":"/elet/20210527_kasza_tibivel_szerencsekerek_tv2","timestamp":"2021. május. 27. 14:12","title":"Kasza Tibivel indul újra a Szerencsekerék a TV2-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ab3ccaa-777b-477c-a562-398c3871d1d5","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Bár május 1-jétől védettségi igazolvánnyal újra lehet moziba járni, a multiplexeknek nem érte meg rögtön újraindulni a tizenéves nézők nélkül. Az art mozik idősebb törzsközönségükben bízva hamarabb nyitottak ki.\r

","shortLead":"Bár május 1-jétől védettségi igazolvánnyal újra lehet moziba járni, a multiplexeknek nem érte meg rögtön újraindulni...","id":"202121__docogos_mozinyitas__kamaszok_nelkul__visszacsalogatas__ideje_menni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ab3ccaa-777b-477c-a562-398c3871d1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a36765a-c6ee-445f-99c1-2b73a05f5313","keywords":null,"link":"/360/202121__docogos_mozinyitas__kamaszok_nelkul__visszacsalogatas__ideje_menni","timestamp":"2021. május. 27. 15:00","title":"Több mint 30 premierrel indulnak a mozik, már csak a nézők hiányoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]