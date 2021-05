Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7cd2a3c5-24db-46a9-8bfe-8678d216cc39","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A születésszám látványos márciusi növekedése csak egy egyszeri kiugrás volt, áprilisban újra csökkenni kezdett a mutató – derül ki a KSH most kiadott adataiból. Eközben hatalmasat nőtt a halálesetek száma.","shortLead":"A születésszám látványos márciusi növekedése csak egy egyszeri kiugrás volt, áprilisban újra csökkenni kezdett a mutató...","id":"20210528_halal_szuletes_demografia_termeszetes_fogyas_ksh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cd2a3c5-24db-46a9-8bfe-8678d216cc39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22747273-6c85-42d2-8784-7e7fde6801b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210528_halal_szuletes_demografia_termeszetes_fogyas_ksh","timestamp":"2021. május. 28. 09:13","title":"A halálozás 40, a természetes fogyás 125 százalékkal nőtt áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03dba7f5-c415-4daf-b2bb-660913974ae6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A klub három korábbi focistájának örökös bajnoki címet adományoztak a tisztújító közgyűlésen.","shortLead":"A klub három korábbi focistájának örökös bajnoki címet adományoztak a tisztújító közgyűlésen.","id":"20210528_deutsch_tamas_mtk_elnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03dba7f5-c415-4daf-b2bb-660913974ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0691147d-658d-404a-9504-81ba98c54425","keywords":null,"link":"/sport/20210528_deutsch_tamas_mtk_elnok","timestamp":"2021. május. 28. 21:24","title":"Deutsch Tamás újabb öt évig az MTK elnöke lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72520153-9810-4f57-b9eb-28a16766372e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az építkezéshez 4 milliárdot ad az állam, a Modern Városok Program keretében. ","shortLead":"Az építkezéshez 4 milliárdot ad az állam, a Modern Városok Program keretében. ","id":"20210528_szekszardi_tudaskozpont_konyvtar_zaev_meszaros_lorinc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72520153-9810-4f57-b9eb-28a16766372e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e84c91e5-0b6a-4d52-8415-6c16b958d92a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210528_szekszardi_tudaskozpont_konyvtar_zaev_meszaros_lorinc","timestamp":"2021. május. 28. 14:27","title":"5,4 milliárdért építhet könyvtárat Mészáros cége Szekszárdnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e97a2a-7d84-4e97-aa33-ee4b8e1a3240","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Milliók látják majd telefonjaikon a Realme tervezőversenyén legjobbnak ítélt háttérképeket – készítőik pedig milliókat is kaphatnak értük.","shortLead":"Milliók látják majd telefonjaikon a Realme tervezőversenyén legjobbnak ítélt háttérképeket – készítőik pedig milliókat...","id":"20210529_realme_hatterkeptervezo_palyazat_designing_infinity","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1e97a2a-7d84-4e97-aa33-ee4b8e1a3240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ff832f2-7d17-45ec-b7d1-a1590736a81d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210529_realme_hatterkeptervezo_palyazat_designing_infinity","timestamp":"2021. május. 29. 08:03","title":"Arra kéri az egyik mobilgyártó, tervezzen neki háttérképet – 2,8 millió forintot kaphat érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b240c2d-2c11-48e1-adca-f98c8592c613","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A sportolók azt kérik a szövetségtől, hogy tárgyalja újra Lupkovics Dóra és Mohamed Aida csapatban betöltött pozícióját.","shortLead":"A sportolók azt kérik a szövetségtől, hogy tárgyalja újra Lupkovics Dóra és Mohamed Aida csapatban betöltött pozícióját.","id":"20210528_mohamed_aida_noi_tor_valogatott_tokio_olimpia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b240c2d-2c11-48e1-adca-f98c8592c613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6275c9ec-8fd6-4a48-af98-982645925f20","keywords":null,"link":"/sport/20210528_mohamed_aida_noi_tor_valogatott_tokio_olimpia","timestamp":"2021. május. 28. 13:56","title":"Nyílt levélben tiltakozik Mohamed Aida olimpiai csapatba kerülése ellen négy tőröző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a00e470-b190-4962-a1e2-ccb30d67943d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A német kancellár szavakban mindig kiáll a szabályokra épülő nemzetközi rendszer mellett, de sok esetben lovat ad a tekintélyuralmi vezetők alá, írja a Financial Times jegyzete.","shortLead":"A német kancellár szavakban mindig kiáll a szabályokra épülő nemzetközi rendszer mellett, de sok esetben lovat ad...","id":"20210528_FT_Merkel_sok_mindent_elnez_az_autokrataknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a00e470-b190-4962-a1e2-ccb30d67943d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f09931-f152-4573-86f1-a2056674ed77","keywords":null,"link":"/360/20210528_FT_Merkel_sok_mindent_elnez_az_autokrataknak","timestamp":"2021. május. 28. 07:30","title":"FT: Merkel sok mindent elnéz az autokratáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3fe016-835e-4055-8c95-69b0cc04cc67","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"Júliustól a görögkatolikusok fenntartásába kerül a sok milliárdból kistafírozott Felső-szabolcsi Kórház. Ahogy Kisvárdán semmi, ez sem független a Fidesz exminiszter képviselőjétől, Seszták Miklóstól.","shortLead":"Júliustól a görögkatolikusok fenntartásába kerül a sok milliárdból kistafírozott Felső-szabolcsi Kórház. Ahogy...","id":"202121__gorogkatolikusok_azegeszsegugyben__megint_sesztak__ukran_paciensek__gyogyits_meg_minket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf3fe016-835e-4055-8c95-69b0cc04cc67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bd7995d-4567-4487-9121-bd8ed2b21c43","keywords":null,"link":"/360/202121__gorogkatolikusok_azegeszsegugyben__megint_sesztak__ukran_paciensek__gyogyits_meg_minket","timestamp":"2021. május. 28. 06:30","title":"Békelángot vittek Orbánnak, kórházat és milliárdokat kaptak a görögkatolikusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"030dc20e-efca-4c41-84b8-5a62f3a12fe0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka két arany- és egy ezüstérmet nyert az úszó Mare Nostrum-sorozat monte-carlói nyitóállomásának szombati napján.","shortLead":"Hosszú Katinka két arany- és egy ezüstérmet nyert az úszó Mare Nostrum-sorozat monte-carlói nyitóállomásának szombati...","id":"20210529_Hosszu_Katinka_ket_szamban_nyert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=030dc20e-efca-4c41-84b8-5a62f3a12fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b723c494-304d-455a-8486-3950fddb90a3","keywords":null,"link":"/sport/20210529_Hosszu_Katinka_ket_szamban_nyert","timestamp":"2021. május. 29. 20:10","title":"Hosszú Katinka két számban nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]