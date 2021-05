Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4ca8708d-97d9-4d7f-8984-0da992328cc5","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Hatalmasat üt, arisztokratikus húrokat penget és bárhova elviszi a komplett családot, akár kutyástól is. Alaposan meghajtottuk az Aston Martin első szabadidőautóját, a bivalyerős AMG-szívű DBX-et. ","shortLead":"Hatalmasat üt, arisztokratikus húrokat penget és bárhova elviszi a komplett családot, akár kutyástól is. Alaposan...","id":"20210529_95_millio_forintos_aston_martin_dbx_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ca8708d-97d9-4d7f-8984-0da992328cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b3d5ed-c671-41fd-a5d7-2a1cd03bc03c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210529_95_millio_forintos_aston_martin_dbx_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2021. május. 29. 08:30","title":"Bokszkesztyű, kék vér, gyerekülés: teszten a 95 millió forintos Aston Martin DBX","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" Telitalálatos szelvény nem volt, jövő héten 1,4 milliárd forint lesz a főnyeremény.","shortLead":" Telitalálatos szelvény nem volt, jövő héten 1,4 milliárd forint lesz a főnyeremény.","id":"20210529_Itt_vannak_a_lottoszamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5917f2db-73ac-4b67-be98-4ea2d25a2c5d","keywords":null,"link":"/elet/20210529_Itt_vannak_a_lottoszamok","timestamp":"2021. május. 29. 20:14","title":"Itt vannak a lottószámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b8b815-726e-4c47-9d7d-10e20ece7aa6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyermek a szüleit, dédnagyszüleit, és a fiatalabb testvérét is elveszítette a balesetben.","shortLead":"A gyermek a szüleit, dédnagyszüleit, és a fiatalabb testvérét is elveszítette a balesetben.","id":"20210528_olaszorszag_felvonobaleset_felvono","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46b8b815-726e-4c47-9d7d-10e20ece7aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3af111e-116f-4cd0-8ff5-c782edbd09d2","keywords":null,"link":"/vilag/20210528_olaszorszag_felvonobaleset_felvono","timestamp":"2021. május. 28. 08:59","title":"Jobban van az olaszországi felvonóbaleset egyetlen túlélője, egy ötéves kisfiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d01744-a1e1-4572-bedd-170df6c830ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik az állam számára túlságosan megterhelő feladat volt a nevelőszülői hálózat fenntartása, ezért inkább kiszervezik a fővárosi nevelőszülői hálózatot a kormány szívéhez legközelebb eső egyházmegyéhez.","shortLead":"Úgy tűnik az állam számára túlságosan megterhelő feladat volt a nevelőszülői hálózat fenntartása, ezért inkább...","id":"20210528_Tarol_az_egyhaz_a_gyermekvedelemben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5d01744-a1e1-4572-bedd-170df6c830ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2933f869-73e1-4ef6-8fd0-1afd43ff0064","keywords":null,"link":"/elet/20210528_Tarol_az_egyhaz_a_gyermekvedelemben","timestamp":"2021. május. 28. 12:38","title":"Egyházi kézbe kerül a fővárosi nevelőszülő hálózat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a36eee2-bcae-48d9-9384-455fed835890","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oltások láthatóan megvédik az embereket a súlyos megbetegedéstől.","shortLead":"Az oltások láthatóan megvédik az embereket a súlyos megbetegedéstől.","id":"20210528_indiai_koronavirus_mutacio_egyesult_kiralysag_anglia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a36eee2-bcae-48d9-9384-455fed835890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf3335af-781e-4dbf-b647-acb5ba7f33ad","keywords":null,"link":"/vilag/20210528_indiai_koronavirus_mutacio_egyesult_kiralysag_anglia","timestamp":"2021. május. 28. 05:56","title":"Gócpontokban terjed az indiai vírusvariáns Nagy-Britanniában, de nem kerülnek miatta többen kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ea548d-39c4-4607-81b0-04a583ace4d6","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az első szerelem talán már általánosban utolérte gyermekünket. Serdülőként azonban még intenzívebben éli át ezeket az érzelmeket, hiszen ekkor robbannak be a nemi vágyat szabályozó hormonok, és ekkor erősödik fel a kötődés vágya is.","shortLead":"Az első szerelem talán már általánosban utolérte gyermekünket. Serdülőként azonban még intenzívebben éli át ezeket...","id":"20210528_Mit_csinaljunk_ha_kamasz_gyerekunk_szerelmes_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37ea548d-39c4-4607-81b0-04a583ace4d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f270537-45a7-4320-94fe-dbb3f6568108","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210528_Mit_csinaljunk_ha_kamasz_gyerekunk_szerelmes_lesz","timestamp":"2021. május. 28. 19:15","title":"Mit tehetünk, ha kamasz gyerekünk szerelmes lesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f0a3a64-8dd1-4737-b551-4a4153d59e4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"10 percet kampányolt Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban az oltás mellett. Azt kizártnak tartja, hogy ne lehessen utazni keleti vakcinával. Elmondta, ezer alá csökkent a kórházban lévő koronavírusos betegek száma, 121 ember van lélegeztetőgépen. ","shortLead":"10 percet kampányolt Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban az oltás mellett. Azt kizártnak tartja, hogy ne...","id":"20210528_Orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f0a3a64-8dd1-4737-b551-4a4153d59e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02b63d3-43ca-4928-a10a-1a986f175f10","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_Orban","timestamp":"2021. május. 28. 07:41","title":"Orbán: \"Nem vagyok bolond, hogy elzárjam magam az utazástól\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03dba7f5-c415-4daf-b2bb-660913974ae6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A klub három korábbi focistájának örökös bajnoki címet adományoztak a tisztújító közgyűlésen.","shortLead":"A klub három korábbi focistájának örökös bajnoki címet adományoztak a tisztújító közgyűlésen.","id":"20210528_deutsch_tamas_mtk_elnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03dba7f5-c415-4daf-b2bb-660913974ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0691147d-658d-404a-9504-81ba98c54425","keywords":null,"link":"/sport/20210528_deutsch_tamas_mtk_elnok","timestamp":"2021. május. 28. 21:24","title":"Deutsch Tamás újabb öt évig az MTK elnöke lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]