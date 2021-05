Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Más piacokat keresnek inkább, nem volt fair a verseny.","shortLead":"Más piacokat keresnek inkább, nem volt fair a verseny.","id":"20210529_Megszunteti_a_Wizz_Air_a_norveg_belfoldi_jaratokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44f0e57-5de1-4a5e-ae52-2cbc2ef86a42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210529_Megszunteti_a_Wizz_Air_a_norveg_belfoldi_jaratokat","timestamp":"2021. május. 29. 15:06","title":"Megszünteti a Wizz Air a norvég belföldi járatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af2fb6b7-2538-496d-a27d-f0e19c7603f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A motorkerékpár egy erőteljesen módosított 1952-es Harley.","shortLead":"A motorkerékpár egy erőteljesen módosított 1952-es Harley.","id":"20210529_Elado_az_Szelid_Motorosok_amerikai_zaszlos_Harelyje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af2fb6b7-2538-496d-a27d-f0e19c7603f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ec4769-62fb-49f3-a5e0-be52d67649e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210529_Elado_az_Szelid_Motorosok_amerikai_zaszlos_Harelyje","timestamp":"2021. május. 29. 08:45","title":"Eladó az Szelíd motorosok amerikai zászlós Harley-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"749d7889-587e-4dec-b663-bed0f5b8cbf0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az időmérő győztese, Fabio Quartararo versenytársának ajánlotta az elsőségét.","shortLead":"Az időmérő győztese, Fabio Quartararo versenytársának ajánlotta az elsőségét.","id":"20210529_Baleset_utan_kritikus_allapotban_Jason_Dupasquier","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=749d7889-587e-4dec-b663-bed0f5b8cbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f02ce6-4567-434f-8b9c-a4c859dcd55c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210529_Baleset_utan_kritikus_allapotban_Jason_Dupasquier","timestamp":"2021. május. 29. 20:38","title":"Balesete után kritikus állapotban egy Moto3-as versenyző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7394ac57-8677-4883-8e42-6e917952996e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán hatalmába kerítette a demokratikus ellenőrzés intézményeit, Kurz viszont „csak” zavaró tüzet zúdít azokra, írja az osztrák lap.","shortLead":"Orbán hatalmába kerítette a demokratikus ellenőrzés intézményeit, Kurz viszont „csak” zavaró tüzet zúdít azokra, írja...","id":"20210530_Der_Standard_Kurz_az_orbani_uton_jar_de_nem_lepte_at_a_demokracia_hatarait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7394ac57-8677-4883-8e42-6e917952996e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc94d8a-aa5f-4456-8a79-bd8eba6ed10b","keywords":null,"link":"/360/20210530_Der_Standard_Kurz_az_orbani_uton_jar_de_nem_lepte_at_a_demokracia_hatarait","timestamp":"2021. május. 30. 09:00","title":"Der Standard: Kurz az orbáni úton jár, de nem lépte át a demokrácia határait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0596bb97-87d0-4fea-81da-fd8a10ce6c46","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A 99 éves korában elhunyt Fülöp herceg már rég megírta végrendeletét, ezért az az unokája is kaphat a körülbelül 30 millió fontos örökségből, aki elhagyta az angol királyi családot, és egy interjúban rasszizmussal vádolta meg azt.

","shortLead":"A 99 éves korában elhunyt Fülöp herceg már rég megírta végrendeletét, ezért az az unokája is kaphat a körülbelül 30...","id":"20210528_Harry_herceg_is_kaphat_nagyapja_oroksegebol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0596bb97-87d0-4fea-81da-fd8a10ce6c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ac70519-802e-451f-902c-913ba950bfca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210528_Harry_herceg_is_kaphat_nagyapja_oroksegebol","timestamp":"2021. május. 28. 18:30","title":"Harry herceg is kaphat nagyapja örökségéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447a8b71-f62c-45c5-8d36-dfa42c7fb20d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy hatalmas birtokon fogták el a család tagjait, előkerült egy ukrán bandatag és egy illegális benzinkút is.","shortLead":"Egy hatalmas birtokon fogták el a család tagjait, előkerült egy ukrán bandatag és egy illegális benzinkút is.","id":"20210528_csalad_bunszervezet_nav_tek_elfogas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=447a8b71-f62c-45c5-8d36-dfa42c7fb20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ba5679-47b5-4fbb-9e1c-d9ec0108ea7a","keywords":null,"link":"/kkv/20210528_csalad_bunszervezet_nav_tek_elfogas","timestamp":"2021. május. 28. 15:38","title":"Őrző-védő cég vezetőire csapott le a TEK és az adóhatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A koronavírus-járvány is befolyásolta a futball szabályalkotó testület döntését.","shortLead":"A koronavírus-járvány is befolyásolta a futball szabályalkotó testület döntését.","id":"20210528_2022_ot_csere_focimeccs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb096a53-ba5d-47a1-96b1-72220c66c27d","keywords":null,"link":"/sport/20210528_2022_ot_csere_focimeccs","timestamp":"2021. május. 28. 21:51","title":"2022 végéig lehet ötöt cserélni a focimeccseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af4384f2-e3a0-44f9-a9a5-b3e8752ba640","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha jobb telefonra válthat, akkor ne lépjen vissza – valahogy így foglalható össze a Samsung új reklámjainak mondanivalója. A lényeg: a Galaxy S21 Ultra 5G sokkal jobb képeket készít, mint az iPhone 12.","shortLead":"Ha jobb telefonra válthat, akkor ne lépjen vissza – valahogy így foglalható össze a Samsung új reklámjainak...","id":"20210530_samsung_reklam_galaxy_s21_ultra_kameraja_iphone12_apple","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af4384f2-e3a0-44f9-a9a5-b3e8752ba640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb724cb-4055-4df3-b980-7c4592b08537","keywords":null,"link":"/tudomany/20210530_samsung_reklam_galaxy_s21_ultra_kameraja_iphone12_apple","timestamp":"2021. május. 30. 09:03","title":"Célpontban a kamera: újabb hirdetésekben ekézi a Samsung az Apple-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]