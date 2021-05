Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bafe172f-5f36-490f-8036-fd4b22f38f6a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Újabb céget hozott létra az egyik jegybanki alapítvány. A hátteret egy olyan egyemet adhatja, ahol Matolcsy korábbi embere van az intézményt vezető alapítvány élén. ","shortLead":"Újabb céget hozott létra az egyik jegybanki alapítvány. A hátteret egy olyan egyemet adhatja, ahol Matolcsy korábbi...","id":"202121_centre_for_longterm_sustainability_matolcsyek_kutatnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bafe172f-5f36-490f-8036-fd4b22f38f6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af5d814-e327-4db6-a298-c9df61054c21","keywords":null,"link":"/360/202121_centre_for_longterm_sustainability_matolcsyek_kutatnak","timestamp":"2021. május. 31. 10:30","title":"Matolcsyék a fenntartható fejlődést kutatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32581b23-6375-4435-b9b7-74355cfd6289","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az önkéntes és a magánnyugdíjpénztáraknál kezelt vagyon 12,7, illetve 15,4 százalékkal nőtt 2020 első negyedéve óta. A tagok létszáma ugyanakkor folyamatosan csökken.","shortLead":"Az önkéntes és a magánnyugdíjpénztáraknál kezelt vagyon 12,7, illetve 15,4 százalékkal nőtt 2020 első negyedéve óta...","id":"20210531_magannyugdijpenztarak_onkentes_nyugdijpenztarak_tobb_penz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32581b23-6375-4435-b9b7-74355cfd6289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d644a8a3-1d1e-49c6-af78-f67c1d7b95f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210531_magannyugdijpenztarak_onkentes_nyugdijpenztarak_tobb_penz","timestamp":"2021. május. 31. 05:56","title":"Nagyot nőtt a nyugdíjpénztárak vagyona egy év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Az állam költekezésének és a lakásépítéseknek köszönhetően nőttek a beruházások az első negyedévben.","shortLead":"Az állam költekezésének és a lakásépítéseknek köszönhetően nőttek a beruházások az első negyedévben.","id":"20210531_beruhazasok_ksh_fejlesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6f2616-2713-4adc-9c20-480304a281b6","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_beruhazasok_ksh_fejlesztes","timestamp":"2021. május. 31. 11:22","title":"A külföldi cégek alig szántak pénzt magyar beruházásokra, annál többet adott az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d626a2-98ea-41e3-84c7-68e6968ac6f9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A klub új vezetése is támogatja a magyar edzőt.","shortLead":"A klub új vezetése is támogatja a magyar edzőt.","id":"20210530_Dardai_Pal_marad_a_Hertha_edzoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73d626a2-98ea-41e3-84c7-68e6968ac6f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"763968e6-cf1b-492e-b833-40d6723d67b9","keywords":null,"link":"/sport/20210530_Dardai_Pal_marad_a_Hertha_edzoje","timestamp":"2021. május. 30. 13:55","title":"Dárdai Pál marad a Hertha edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Dublinból Krakkóba tartó repülő Berlinben szakította meg az útját. Az érintett járat hasonló okból egyszer szintén földre kényszerült.","shortLead":"A Dublinból Krakkóba tartó repülő Berlinben szakította meg az útját. Az érintett járat hasonló okból egyszer szintén...","id":"20210531_ryanair_berlin_kenyszerleszallas_bombafenyegetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1839bf26-af30-44b2-90f3-842f470a3655","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_ryanair_berlin_kenyszerleszallas_bombafenyegetes","timestamp":"2021. május. 31. 10:42","title":"Bombafenyegetés miatt hajtott végre kényszerleszállást egy Ryanair-gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac9abb88-7967-48d8-8f5d-e828769798b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Visszakozott a Fidesz a lakástörvény módosításával, de Budapest világörökségi részén így is érvényes lesz az új szabály; egy állami gépeltérítés után kitiltották a fehérorosz repülőket az EU-ból; nem a terasznyitás miatt ugrott meg a gazdaság teljesítménye. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Visszakozott a Fidesz a lakástörvény módosításával, de Budapest világörökségi részén így is érvényes lesz az új...","id":"20210530_Es_akkor_lakastorveny_ujranyitas_parkolas_pfizer_richter_amazon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac9abb88-7967-48d8-8f5d-e828769798b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e77e16-0864-4c10-a303-7440a7be493f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210530_Es_akkor_lakastorveny_ujranyitas_parkolas_pfizer_richter_amazon","timestamp":"2021. május. 30. 07:00","title":"És akkor Budapest legdrágább részein lesz szinte ajándék a bérlakás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c15c22-06cd-4ca2-bb29-d97dec8f6e6a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az észak-amerikai mozik életre keltését mutatják a hétvégi kasszasikerlista-adatok: John Krasinski Hang nélkül 2. című horrorfilmje 48 millió dollárt forgalmazott péntektől vasárnapig, felülmúlva minden várakozást és a legjobb bevételt hozva a koronavírus-járvány elmúlt évében.



","shortLead":"Az észak-amerikai mozik életre keltését mutatják a hétvégi kasszasikerlista-adatok: John Krasinski Hang nélkül 2. című...","id":"20210531_A_moziba_jarok_is_ugy_dontottek_vege_a_jarvanynak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44c15c22-06cd-4ca2-bb29-d97dec8f6e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"369d59e0-9ec9-44fd-9e26-22ceb11d6b2d","keywords":null,"link":"/kultura/20210531_A_moziba_jarok_is_ugy_dontottek_vege_a_jarvanynak","timestamp":"2021. május. 31. 09:27","title":"A moziba járók is úgy döntöttek, vége a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42aafaa9-8160-4c8b-8bf7-4269b5b5b605","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előző parancsnokot, Korom Ferenc vezérezredest Áder János köztársasági elnök mentette fel korábban váratlanul.","shortLead":"Az előző parancsnokot, Korom Ferenc vezérezredest Áder János köztársasági elnök mentette fel korábban váratlanul.","id":"20210531_ruszin_romulusz_magyar_honvedseg_parancsnok_benki_tibor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42aafaa9-8160-4c8b-8bf7-4269b5b5b605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a62da87-4be7-4d71-92d4-6c72133c489f","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_ruszin_romulusz_magyar_honvedseg_parancsnok_benki_tibor","timestamp":"2021. május. 31. 11:12","title":"Ruszin-Szendi Romuluszt javasolták a Magyar Honvédség parancsnokának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]