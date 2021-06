Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0c112ddd-0355-42c0-bc71-b458914fc13e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk szerint 2022-ben már a Deimos felszínéről indulhat útnak a Csillaghajó egyik prototípusa.","shortLead":"Elon Musk szerint 2022-ben már a Deimos felszínéről indulhat útnak a Csillaghajó egyik prototípusa.","id":"20210601_spacex_spaceport_urhajo_kilovoallas_deimos_elon_musk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c112ddd-0355-42c0-bc71-b458914fc13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d4d3d2-12be-4920-b4c3-1bec7c22a622","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_spacex_spaceport_urhajo_kilovoallas_deimos_elon_musk","timestamp":"2021. június. 01. 14:23","title":"Már készül a különleges indítóállás, vízről indíthat űrhajót a SpaceX","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19daf7c5-c613-4041-8d77-29c1f5b38e30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Május közepén lépett életbe a Facebook-tulajdonban lévő WhatsApp új adatvédelmi szabályzata, és a változásokat nem elfogadóknak korlátozást ígértek a csevegő használatában. 