[{"available":true,"c_guid":"bd73e2ea-a993-478b-a564-03bac4d1c718","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az indiai mutáns terjedését próbálják meggátolni.","shortLead":"Az indiai mutáns terjedését próbálják meggátolni.","id":"20210602_Melbourne_kijarasi_korlatozas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd73e2ea-a993-478b-a564-03bac4d1c718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a31de2-9793-448b-b46a-60eb101b52aa","keywords":null,"link":"/vilag/20210602_Melbourne_kijarasi_korlatozas_koronavirus","timestamp":"2021. június. 02. 06:14","title":"Egy héttel meghosszabbítják a kijárási korlátozásokat Melbourne-ben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10e4d791-c64b-4b53-b3eb-9869a076a033","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple legendás formatervezője, Jony Ive munkája van az áprilisban bemutatott új, 24 colos iMac-ben.","shortLead":"Az Apple legendás formatervezője, Jony Ive munkája van az áprilisban bemutatott új, 24 colos iMac-ben.","id":"20210601_jony_ive_apple_imac_formaterv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10e4d791-c64b-4b53-b3eb-9869a076a033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0183dbf0-f285-4669-bdb8-29ca29985461","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_jony_ive_apple_imac_formaterv","timestamp":"2021. június. 01. 13:10","title":"Hiába hagyta el az Apple-t Jony Ive, ő tervezte az új iMac-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c663079-baef-4a19-bcc8-8567279a9f7a","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Június 7-én kezdődik a pesti rakpart átépítése, 16-án a Lánchíd felújítása és várhatóan július elején a Blaha Lujza tér átalakítása. A BKK buszsávot alakít ki a Hegyalja úton, így a várost kelet-nyugati irányban átszelő buszkorridor jön létre.","shortLead":"Június 7-én kezdődik a pesti rakpart átépítése, 16-án a Lánchíd felújítása és várhatóan július elején a Blaha Lujza tér...","id":"20210601_lnchid_felujitas_bkk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c663079-baef-4a19-bcc8-8567279a9f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8445d3ef-e25a-42e2-ab55-ec333e781f9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210601_lnchid_felujitas_bkk","timestamp":"2021. június. 01. 12:28","title":"A főváros szerint aki jót akar, autóval kerülje a belvárost, lesz viszont egész Budapestet átszelő buszfolyosó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9672e7ba-5011-4cfa-bda5-7c42d5b0c40d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy új kutatás mutat rá, milyen sok a tévhit és félreértés a napelemek körül. ","shortLead":"Egy új kutatás mutat rá, milyen sok a tévhit és félreértés a napelemek körül. ","id":"20210601_napelem__nulla_forintos_villanyszamla","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9672e7ba-5011-4cfa-bda5-7c42d5b0c40d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2afd713-60b6-43bb-a3f1-55b50d4ff470","keywords":null,"link":"/zhvg/20210601_napelem__nulla_forintos_villanyszamla","timestamp":"2021. június. 01. 17:19","title":"Sietnie kell a napelemekkel, ha nulla forintos villanyszámlát szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A járvány hatásaival magyarázzák, hogy nagy vesztesége lett a Norbi Update-nek tavaly.","shortLead":"A járvány hatásaival magyarázzák, hogy nagy vesztesége lett a Norbi Update-nek tavaly.","id":"20210601_Norbi_Update_2020_veszteseg_beszamolo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f13ecaa0-3eeb-4b61-a1ba-136d68c74e43","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210601_Norbi_Update_2020_veszteseg_beszamolo","timestamp":"2021. június. 01. 14:53","title":"135 millió forint veszteséggel zárta a Norbi Update 2020-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f9856af-f390-4c7b-8048-baa0df221121","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A 41 éves kínai férfi állapota a közlemény szerint stabil.","shortLead":"A 41 éves kínai férfi állapota a közlemény szerint stabil.","id":"20210601_h10n3_madarinfluenza_fertozes_zoonozis_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f9856af-f390-4c7b-8048-baa0df221121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7dc2e1d-d614-484e-9e06-4d8aa0a25f99","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_h10n3_madarinfluenza_fertozes_zoonozis_kina","timestamp":"2021. június. 01. 12:15","title":"Először fertőződött meg ember a H10N3 madárinfluenza-vírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a0044c0-5b28-4aeb-bb5e-11d9cb0a186c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megkezdődött a Vlagyimir Putyin orosz elnök által népszerűsített Aurus Szenat luxusszedán sorozatgyártása a tatárföldi Jelabugában, az orosz Sollers csoport és az amerikai Ford vegyesvállalatának gyárában.","shortLead":"Megkezdődött a Vlagyimir Putyin orosz elnök által népszerűsített Aurus Szenat luxusszedán sorozatgyártása a tatárföldi...","id":"20210601_Tatarfoldrol_jon_az_orosz_RollsRoyce_Aurus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a0044c0-5b28-4aeb-bb5e-11d9cb0a186c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"226634b2-74a5-4c7f-b832-81a9a9f0de4f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210601_Tatarfoldrol_jon_az_orosz_RollsRoyce_Aurus","timestamp":"2021. június. 01. 07:48","title":"Tatárföldről jön az orosz Rolls-Royce","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"049fd468-8b0b-4311-bbd2-0ad3a7721db7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az AMD hétfőn bejelentette, az RDNA 2 architektúrájú grafikus processzort építik majd be a Samsung új Exynos-processzorába.","shortLead":"Az AMD hétfőn bejelentette, az RDNA 2 architektúrájú grafikus processzort építik majd be a Samsung új...","id":"20210601_samsung_amd_rdna_2_gpu_grafikus_processzor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=049fd468-8b0b-4311-bbd2-0ad3a7721db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e360473-5ef8-4d4d-85a0-16f3811815f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_samsung_amd_rdna_2_gpu_grafikus_processzor","timestamp":"2021. június. 01. 10:33","title":"Párbajra hívja a Samsung az Apple-t, az AMD segít be neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]