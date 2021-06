Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5e217521-0a3f-41dc-9420-0843ea715d9e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfit tavaly vették őrizetbe, amikor megpróbálta megakadályozni, hogy átfessenek egy ellenzéki falfirkát. Lázadások szervezése, rendőri intézkedéssel való szembeszállás és csalás címén indult ellene eljárás.","shortLead":"A férfit tavaly vették őrizetbe, amikor megpróbálta megakadályozni, hogy átfessenek egy ellenzéki falfirkát. Lázadások...","id":"20210601_feherorosz_ellenzeki_aktivist_birosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e217521-0a3f-41dc-9420-0843ea715d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56a6e9f8-3f1b-4fed-b815-3dbdbcdefbcd","keywords":null,"link":"/vilag/20210601_feherorosz_ellenzeki_aktivist_birosag","timestamp":"2021. június. 01. 20:59","title":"Nyakon szúrta magát egy fehérorosz ellenzéki aktivista a bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4d5aad-2a06-46d8-ab1f-7eae62079c32","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Megújul a Petőfi Irodalmi Múzeum állandó Petőfi-kiállítása, és interaktív Petőfi-busz fogja járni a Kárpát-medencét.","shortLead":"Megújul a Petőfi Irodalmi Múzeum állandó Petőfi-kiállítása, és interaktív Petőfi-busz fogja járni a Kárpát-medencét.","id":"20210601_9_milliard_forinttal_finanszirozza_meg_a_kormany_a_Petofiemlekevet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb4d5aad-2a06-46d8-ab1f-7eae62079c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a60ba6c-7e8f-4716-b3d5-57694906c85f","keywords":null,"link":"/kultura/20210601_9_milliard_forinttal_finanszirozza_meg_a_kormany_a_Petofiemlekevet","timestamp":"2021. június. 01. 11:48","title":"9 milliárd forinttal finanszírozza meg a kormány a Petőfi-emlékévet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dbd46c9-d685-4f96-af10-b2a9a9c483b9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenekar a Facebookon jelentette be, hogy felfüggeszti a működését.



","id":"20210601_Megszunik_az_Intim_Torna_Illegal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dbd46c9-d685-4f96-af10-b2a9a9c483b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f753f86-b6c4-48f0-92ec-3c2ba0391a88","keywords":null,"link":"/kultura/20210601_Megszunik_az_Intim_Torna_Illegal","timestamp":"2021. június. 01. 12:36","title":"Megszűnik az Intim Torna Illegál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Karikó Katalint tette címlapjára a Wired magazin, elindult az ellenzéki előválasztás honlapja. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Karikó Katalint tette címlapjára a Wired magazin, elindult az ellenzéki előválasztás honlapja. A hvg360 reggeli...","id":"20210602_Radar360_Letrejott_az_unios_ugyeszseg_de_mi_kimaradunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad1bbe7-87d9-42da-90b1-49368a735a47","keywords":null,"link":"/360/20210602_Radar360_Letrejott_az_unios_ugyeszseg_de_mi_kimaradunk","timestamp":"2021. június. 02. 07:58","title":"Radar360: Létrejött az uniós ügyészség, de mi kimaradunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86e26567-2ff0-400a-a151-0a52c5240e61","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Hiába álmodott Kovács Gábor és Zelnik István magánmúzeumot az Andrássy útra, kudarcot vallottak. Zelnikről kiderült, hogy szélhámos, Kovács gyűjteménye szétesőfélben, a Kogart Galériának otthont adó ottani villájába a minap Mészáros Lőrinc egyik cége fészkelte be magát.\r

","shortLead":"Hiába álmodott Kovács Gábor és Zelnik István magánmúzeumot az Andrássy útra, kudarcot vallottak. Zelnikről kiderült...","id":"202121__a_kogart_bukasa__aranyember_rezbol__amikor_aner_segit__minek_nevezzelek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86e26567-2ff0-400a-a151-0a52c5240e61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74791b5c-c54e-4e7c-a96d-efae4d4117c9","keywords":null,"link":"/360/202121__a_kogart_bukasa__aranyember_rezbol__amikor_aner_segit__minek_nevezzelek","timestamp":"2021. június. 01. 07:00","title":"A műgyűjtők buknak, Mészáros hasít az Andrássy úton ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az izraeli egészségügyi minisztérium szerint 5 millió beoltott közül 275-nél lépett fel enyhe szívizomgyulladás és úgy vélik, valószínű van összefüggés a védőoltással. A Pfizer szerint nincsen ok-okozati kapcsolat.","shortLead":"Az izraeli egészségügyi minisztérium szerint 5 millió beoltott közül 275-nél lépett fel enyhe szívizomgyulladás és...","id":"20210602_pfizer_fiatal_ferfiak_szivizomgyulladas_izrael","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6834a410-0410-4097-9075-7c9674fec640","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_pfizer_fiatal_ferfiak_szivizomgyulladas_izrael","timestamp":"2021. június. 02. 09:38","title":"Nagyon ritkán szívizomgyulladás alakult ki fiatal férfiaknál Pfizer oltás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3686268e-33e7-42b0-be0c-0412c7f160c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"138 milliárd forinttal növelte 2020-ban a Lidl a bevételét, így a napi fogyasztási cikkeket árusító üzletek listájának élére került. Az eddig első helyezett Tescót a Spar is megelőzte.","shortLead":"138 milliárd forinttal növelte 2020-ban a Lidl a bevételét, így a napi fogyasztási cikkeket árusító üzletek listájának...","id":"20210601_lidl_tesco_bolt_fmcg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3686268e-33e7-42b0-be0c-0412c7f160c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"280c7c62-f1ef-414c-a69b-f152155fc10b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210601_lidl_tesco_bolt_fmcg","timestamp":"2021. június. 01. 13:15","title":"Megelőzte a Lidl a Tescót a boltok rangsorában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca6e559-1d8f-4644-ba4e-1ce35c42a364","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az MVM így is elkötelezett a működés mellett.","shortLead":"Az MVM így is elkötelezett a működés mellett.","id":"20210601_matrai_eromu_mvm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ca6e559-1d8f-4644-ba4e-1ce35c42a364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e5e57d-f017-404b-bba6-27629bd33d4c","keywords":null,"link":"/kkv/20210601_matrai_eromu_mvm","timestamp":"2021. június. 01. 20:20","title":"Csaknem 43 milliárd forint veszteséget termelt a Mátrai Erőmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]