[{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az mRNS-típusú vakcinák a legújabb felmérések szerint a koronavírus-betegség hosszan tartó tüneteit is enyhítik.","shortLead":"Az mRNS-típusú vakcinák a legújabb felmérések szerint a koronavírus-betegség hosszan tartó tüneteit is enyhítik.","id":"20210519_pfizer_biontech_moderna_mrns_vakcina_hosszan_tarto_covid_tunetek_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f92bb7f5-2956-4585-937f-f263daa00c4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_pfizer_biontech_moderna_mrns_vakcina_hosszan_tarto_covid_tunetek_oltas","timestamp":"2021. május. 19. 08:36","title":"Kiderült még egy fontos dolog a Pfizer oltásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ad6366-ac51-4faf-bd8a-b953988e2599","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy ausztrál kutatás a globális madárpopuláció egyedszáma mellett az állatok életmódját is vizsgálta. A madarak számának ismerete tükrözheti az ökoszisztéma állapotát.","shortLead":"Egy ausztrál kutatás a globális madárpopuláció egyedszáma mellett az állatok életmódját is vizsgálta. A madarak...","id":"20210518_madar_becsles_ausztral_kutatas_kornyezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02ad6366-ac51-4faf-bd8a-b953988e2599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55855e5-8ad0-47ef-8c9c-f20d7c5985ec","keywords":null,"link":"/zhvg/20210518_madar_becsles_ausztral_kutatas_kornyezet","timestamp":"2021. május. 18. 16:37","title":"50 milliárdnál több madár élhet a világon, de a fajok több mint tizedéből 5 ezer példány sincsen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi részegen próbált megütni egy beteghordót a kórház koronavírusos betegeket ellátó részlegén.","shortLead":"A férfi részegen próbált megütni egy beteghordót a kórház koronavírusos betegeket ellátó részlegén.","id":"20210519_Szolnok_koronavrus_jogeros_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd81a72b-e71e-4597-a44b-366fdfd0effb","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_Szolnok_koronavrus_jogeros_itelet","timestamp":"2021. május. 19. 14:37","title":"Randalírozott a Covid-részlegen, három év börtönt kapott a szolnoki férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa013457-0039-4b7d-a70a-d8576ba83cff","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A divat a tinédzserek életében lehetőséget nyújt az identitásuk és a társadalmi csoporthoz tartozásuk kifejezésére. Ne csodálkozzunk tehát, ha a lányunk elkeseredik, mert nem tud összeállítani egy megfelelő szettet az esti bulira.","shortLead":"A divat a tinédzserek életében lehetőséget nyújt az identitásuk és a társadalmi csoporthoz tartozásuk kifejezésére. Ne...","id":"20210519_Mit_mondjunk_kamasz_gyerekunknek_ha_arra_panaszkodik_nincs_mit_felvennie","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa013457-0039-4b7d-a70a-d8576ba83cff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921a81e9-eb78-4363-8b6b-17cb832d7ef7","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210519_Mit_mondjunk_kamasz_gyerekunknek_ha_arra_panaszkodik_nincs_mit_felvennie","timestamp":"2021. május. 19. 19:15","title":"Mit mondjunk kamasz gyerekünknek, ha arra panaszkodik, hogy nincs mit felvennie?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aec84fb-0002-4f33-b740-d59b7dde38b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új szabadidő-autó kiviteltől függően mintegy 400-600 kilométert képes megtenni egy töltéssel.","shortLead":"Az új szabadidő-autó kiviteltől függően mintegy 400-600 kilométert képes megtenni egy töltéssel.","id":"20210518_feny_derult_a_bmw_ix_villanyauto_hazai_araira","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8aec84fb-0002-4f33-b740-d59b7dde38b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aff0be1d-224a-4f12-9fec-cac5de184415","keywords":null,"link":"/cegauto/20210518_feny_derult_a_bmw_ix_villanyauto_hazai_araira","timestamp":"2021. május. 18. 06:41","title":"Fény derült a BMW iX villanyautó hazai áraira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d437d49a-6832-467c-aad7-fd496b36d2d1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jön a Diane védelmében ötödik évada.","shortLead":"Jön a Diane védelmében ötödik évada.","id":"20210518_Folytatodik_az_egyik_legorultebb_ugyvedes_sorozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d437d49a-6832-467c-aad7-fd496b36d2d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b9c4466-9ede-4d51-a8f4-f92a92107b66","keywords":null,"link":"/kultura/20210518_Folytatodik_az_egyik_legorultebb_ugyvedes_sorozat","timestamp":"2021. május. 18. 09:23","title":"Folytatódik az egyik legőrültebb ügyvédes sorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73354740-eaf8-4671-9400-68c0f55b5571","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok nagymértékű adó- és járulékcsalás bűntettének alapos gyanúja miatt vették őrizetbe a TUT.by tizenhárom munkatársát.","shortLead":"A hatóságok nagymértékű adó- és járulékcsalás bűntettének alapos gyanúja miatt vették őrizetbe a TUT.by tizenhárom...","id":"20210518_tut_by_belarusz_sajto_bezaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73354740-eaf8-4671-9400-68c0f55b5571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e44d23e-0014-4474-973c-e62d9bfaafef","keywords":null,"link":"/vilag/20210518_tut_by_belarusz_sajto_bezaras","timestamp":"2021. május. 18. 21:13","title":"Letiltották a legnagyobb független Belarusz újság honlapját, tucatnyi újságírót vettek őrizetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d75956-a3e1-45a3-a415-8c0d9ac48fe8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sophos kiberbiztonsági cég 167 hamis androidos és iOS alkalmazást azonosított, melyeket a támadók arra használnak, hogy olyan emberektől lopjanak pénzt, akik azt hitték, hogy közben jól ismert és megbízható cégek pénzügyi, kereskedelmi, banki vagy kriptovalutás alkalmazását telepítették. A támadók társkereső oldalakon keresztül célozták meg a felhasználókat.","shortLead":"A Sophos kiberbiztonsági cég 167 hamis androidos és iOS alkalmazást azonosított, melyeket a támadók arra használnak...","id":"20210518_sophos_penzlopo_alkalmazasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55d75956-a3e1-45a3-a415-8c0d9ac48fe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"431318f8-5ebb-4944-a25a-881ea8125744","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_sophos_penzlopo_alkalmazasok","timestamp":"2021. május. 18. 12:03","title":"Találtak 167 telefonos alkalmazást, amelyekkel pénzt csaltak ki az emberekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]