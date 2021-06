Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8f74d711-7ba0-42ce-9648-d92050b59ee4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Új hídsarukat építenek be, hogy biztosítható legyen a híd közép- és hosszú távú biztonságos műszaki állapota.","shortLead":"Új hídsarukat építenek be, hogy biztosítható legyen a híd közép- és hosszú távú biztonságos műszaki állapota.","id":"20210609_egesz_nyarra_lezarjak_az_M0s_hidjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f74d711-7ba0-42ce-9648-d92050b59ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c9aff03-d3fa-472f-8332-20ab4daea619","keywords":null,"link":"/cegauto/20210609_egesz_nyarra_lezarjak_az_M0s_hidjat","timestamp":"2021. június. 09. 16:16","title":"Egész nyárra lezárják az M0-s nemrég felújított hídját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345","c_author":"Domány András","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Csak a világörökségi területeken lesz kötelező eladni a bérlakásokat a bérlőknek a törvényalkotási bizottság (TAB) javaslata szerint.","shortLead":"Csak a világörökségi területeken lesz kötelező eladni a bérlakásokat a bérlőknek a törvényalkotási bizottság (TAB...","id":"20210610_berlakas_torvenyjavaslat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2edd41ea-43fc-4544-90f7-aa04d9fbe203","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210610_berlakas_torvenyjavaslat","timestamp":"2021. június. 10. 19:43","title":"Tényleg átalakítják a bérlakás-törvényjavaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7b8749-ad7c-4bb4-bd8a-44f69aca1613","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szegény rendőrt többször is ellopták már, most kulcstartóként osztogatták.","shortLead":"Szegény rendőrt többször is ellopták már, most kulcstartóként osztogatták.","id":"20210610_Szuvenir_lett_a_mezoorsi_badogrendor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd7b8749-ad7c-4bb4-bd8a-44f69aca1613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38eb5ab9-a237-4639-ab8e-5263ea4a46cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210610_Szuvenir_lett_a_mezoorsi_badogrendor","timestamp":"2021. június. 10. 09:35","title":"Szuvenír lett a mezőörsi bádogrendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8654346-3d10-4a6c-94b4-d002b78c093c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fotót Schwimmer osztotta meg. Az este utolsó ölelése – írta a képhez. ","shortLead":"A fotót Schwimmer osztotta meg. Az este utolsó ölelése – írta a képhez. ","id":"20210609_David_Schwimmer_Jennifer_Aniston_Jobaratok_olelkezes_foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8654346-3d10-4a6c-94b4-d002b78c093c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08dc2413-b26a-4d18-bf28-fb29c5202a91","keywords":null,"link":"/kultura/20210609_David_Schwimmer_Jennifer_Aniston_Jobaratok_olelkezes_foto","timestamp":"2021. június. 09. 12:35","title":"Ross és Rachel újra együtt: David Schwimmer és Jennifer Aniston fotón örökítették meg ölelkezésüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082bdfee-8c38-4db7-a9de-cb5b2d62df6a","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az algák csütörtökre eltűntek az északnyugati partról, de bármikor visszatérhetnek.","shortLead":"Az algák csütörtökre eltűntek az északnyugati partról, de bármikor visszatérhetnek.","id":"20210610_algasodas_balaton_figyelmeztetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=082bdfee-8c38-4db7-a9de-cb5b2d62df6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"782ef67c-fbd7-4d28-a7ed-37d8c45177c8","keywords":null,"link":"/zhvg/20210610_algasodas_balaton_figyelmeztetes","timestamp":"2021. június. 10. 16:59","title":"Algásodást jeleztek a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67e295e-cec6-4959-8433-7b3dcda3df6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az épület kulturális és közösségi térként is várja a látogatókat. ","shortLead":"Az épület kulturális és közösségi térként is várja a látogatókat. ","id":"20210610_A_megujult_Rumbach_zsinagoga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e67e295e-cec6-4959-8433-7b3dcda3df6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"236453a4-6d47-425b-8f73-495e341c8e2d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210610_A_megujult_Rumbach_zsinagoga","timestamp":"2021. június. 10. 19:16","title":"Így néz ki a felújított Rumbach utcai zsinagóga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0008632d-f619-4545-8028-63350f9d4580","c_author":"Bihari Ádám","category":"vilag","description":"Maratoni európai turnéra indul az amerikai elnök, hogy demokráciákat toborozzon Kína ellen. Számos téma van azonban, amit az európai felek jóval sürgetőbbnek éreznek a számukra kevésbé valós fenyegetésként megélt kínai külpolitikával szemben. A hangulat várhatóan egy nagy összeveszés utáni kibékülős párterápiát fog idézni, számos eddig kibeszéletlen problémával. Aztán jön Putyin. ","shortLead":"Maratoni európai turnéra indul az amerikai elnök, hogy demokráciákat toborozzon Kína ellen. Számos téma van azonban...","id":"20210609_Tortenelmi_jelentoseg_europai_turnera_erkezik_Joe_Biden__de_miert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0008632d-f619-4545-8028-63350f9d4580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e05b0a2-4b3b-4b69-8dda-5f88314b1bbb","keywords":null,"link":"/vilag/20210609_Tortenelmi_jelentoseg_europai_turnera_erkezik_Joe_Biden__de_miert","timestamp":"2021. június. 09. 06:30","title":"Biden végre Európába érkezik, de amire igazán vágyik, azt itt aligha kapja meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129ca705-5bf6-4ed4-8a56-b74650007b18","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a bőven 700 lóerő feletti motorral szerelt kivitel a normál F40-nél is sokkal ritkább.","shortLead":"Ez a bőven 700 lóerő feletti motorral szerelt kivitel a normál F40-nél is sokkal ritkább.","id":"20210610_szuperritka_ferrari_f40_lm_keresi_uj_gazdajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=129ca705-5bf6-4ed4-8a56-b74650007b18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"734d7340-66c0-464c-a9d5-748752967e32","keywords":null,"link":"/cegauto/20210610_szuperritka_ferrari_f40_lm_keresi_uj_gazdajat","timestamp":"2021. június. 10. 06:41","title":"Szuperritka Ferrari F40 LM keresi új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]