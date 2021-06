Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d92bfb3d-0ec2-461b-b323-eb3b2c80742c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 99 mozgalom alapítóival együtt mutatta be a Jóvátétel Programját Budapesten Karácsony Gergely főpolgármester, aki korábban már bejelentette, hogy miniszterelnök-jelöltként indul az ellenzéki előválasztáson. Kétszer kilenc pontban mutatta be, milyen intézkedéseket lehet azonnal elkezdeni kormányváltás után. ","shortLead":"A 99 mozgalom alapítóival együtt mutatta be a Jóvátétel Programját Budapesten Karácsony Gergely főpolgármester, aki...","id":"20210612_karacsony_jovatetel_program","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d92bfb3d-0ec2-461b-b323-eb3b2c80742c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d9e04d1-3b21-4dc2-8e00-df7e7c28904c","keywords":null,"link":"/itthon/20210612_karacsony_jovatetel_program","timestamp":"2021. június. 12. 10:41","title":"Karácsony Gergely: Jóvátételt adunk az elmúlt évtized bűneiért és káraiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae74fdad-3b59-4fe9-9ead-c3c620e88e37","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Anne Schuchat szerint több pénzzel kell finanszírozni a közegészségügyet, illetve növelni kellene a stratégiai készleteket.","shortLead":"Anne Schuchat szerint több pénzzel kell finanszírozni a közegészségügyet, illetve növelni kellene a stratégiai...","id":"20210611_Egyesult_Allamok_jarvany_jarvanyugyi_vezeto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae74fdad-3b59-4fe9-9ead-c3c620e88e37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a0ecb6-4613-4f95-a877-b1a738b27f20","keywords":null,"link":"/vilag/20210611_Egyesult_Allamok_jarvany_jarvanyugyi_vezeto","timestamp":"2021. június. 11. 21:32","title":"Az Egyesült Államok nem áll készen egy újabb járványra az egyik amerikai járványügyi vezető szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f4fda2-c336-48cb-a0b4-2211634540e3","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Mészáros Lőrinc megszólalt az Indexnek. Az élő beszédre – különösen Mészáros élő beszédére – egyáltalán nem emlékeztető interjúban pedig több olyan kijelentést is tett, amellyel megpróbálja megmagyarázni, miért is van rendben az, hogy 10 év alatt a semmiből ő, Orbán Viktor földije lett a leggazdagabb magyar. Az interjúban több olyan állítás is elhangzott, amely egyfajta érv arra, miért nincs igazuk azoknak, akik Mészárost \"támadják\". Sok ebből csak hosszas kutatás után cáfolható vagy árnyalható, néhány azonban azonnal – ezekből szemezgettünk.","shortLead":"Mészáros Lőrinc megszólalt az Indexnek. Az élő beszédre – különösen Mészáros élő beszédére – egyáltalán nem emlékeztető...","id":"20210611_A_tenyek_es_a_valosag_a_Meszaros_interjuban_elhangzottak_mogott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93f4fda2-c336-48cb-a0b4-2211634540e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75bb7b65-8278-4131-8913-ffe2ae349c63","keywords":null,"link":"/kkv/20210611_A_tenyek_es_a_valosag_a_Meszaros_interjuban_elhangzottak_mogott","timestamp":"2021. június. 11. 14:35","title":"Megnéztük, mi igaz abból, amit a hirtelen közlékennyé váló Mészáros Lőrinc állít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"481458e2-68f2-471e-bd75-d150718e205a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brit kutatók olyan alkalmazást fejlesztettek, amelyik segíthet úrrá lenni a helytelen étkezési szokásokon, sőt még a fogyásban is szerepet játszhat.","shortLead":"Brit kutatók olyan alkalmazást fejlesztettek, amelyik segíthet úrrá lenni a helytelen étkezési szokásokon, sőt még...","id":"20210612_foodt_agytreningezo_app_az_egeszseges_etkezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=481458e2-68f2-471e-bd75-d150718e205a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aff55e6-22fd-47bd-b4d9-c6f64b0546d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_foodt_agytreningezo_app_az_egeszseges_etkezes","timestamp":"2021. június. 12. 12:03","title":"Ez az agytréningező app segíthet, hogy egészségesebben étkezzen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1ead5f2-ec77-4635-a172-3815d555d520","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt már korábban elmondta, hogy egyszerűen átaludta a gálát, de most azt is elárulta, miért tűnt úgy, mintha egyáltalán nem érdekelné az egész.","shortLead":"Azt már korábban elmondta, hogy egyszerűen átaludta a gálát, de most azt is elárulta, miért tűnt úgy, mintha egyáltalán...","id":"20210611_Kiderult_miert_nem_vett_reszt_az_Oscar_galan_Anthony_Hopkins","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1ead5f2-ec77-4635-a172-3815d555d520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36bb6d25-ce6f-4f41-948c-80a9aa9d7522","keywords":null,"link":"/elet/20210611_Kiderult_miert_nem_vett_reszt_az_Oscar_galan_Anthony_Hopkins","timestamp":"2021. június. 11. 16:57","title":"Kiderült, miért aludta át az Oscar-gálát Anthony Hopkins","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ead0fe-a1b1-41b0-abaf-cebad5286f59","c_author":"police.hu","category":"cegauto","description":"A saját fiai is megsérültek, amikor a 41 éves férfi lassítás nélkül száguldott bele egy kereszteződésbe. A vízelvezető árokban ért véget az ittas száguldozás, súlyos sérülésekkel. ","shortLead":"A saját fiai is megsérültek, amikor a 41 éves férfi lassítás nélkül száguldott bele egy kereszteződésbe. A vízelvezető...","id":"20210613_Reszegen_jogsi_nelkul_vezetett_senki_sem_volt_bekotve_megserultek_a_gyerekek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5ead0fe-a1b1-41b0-abaf-cebad5286f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9c92e8-2b24-49ca-98a2-828eeab3874b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210613_Reszegen_jogsi_nelkul_vezetett_senki_sem_volt_bekotve_megserultek_a_gyerekek","timestamp":"2021. június. 13. 08:50","title":"Részegen, jogsi nélkül vezetett, senki sem volt bekötve: megsérültek a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kaliforniai kutatók szerint egyetlen SARS-CoV-2 vírus súlya nagyjából egy femtogramm, azaz a gramm ezerbilliomod része.","shortLead":"Kaliforniai kutatók szerint egyetlen SARS-CoV-2 vírus súlya nagyjából egy femtogramm, azaz a gramm ezerbilliomod része.","id":"20210611_koronavirus_szervezet_globalis_osszsuly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ad6ad0-7daf-491d-9cf8-5b91f605a753","keywords":null,"link":"/tudomany/20210611_koronavirus_szervezet_globalis_osszsuly","timestamp":"2021. június. 11. 16:03","title":"Egy koronavírusos ember szervezetében nagyjából 1-10 mikrogramm vírus van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49475e5e-45ef-41a5-910a-2459eea16021","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A jó újságírás is csak ott él meg, ahol vevőkre talál. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"A jó újságírás is csak ott él meg, ahol vevőkre talál. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című...","id":"20210612_Der_Morgen_pacifizmus_szovjetbaratsag_Gorbacsov_1991_junius_11","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49475e5e-45ef-41a5-910a-2459eea16021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47833ecd-3ce7-4e97-ac28-1a3e57b3d09d","keywords":null,"link":"/360/20210612_Der_Morgen_pacifizmus_szovjetbaratsag_Gorbacsov_1991_junius_11","timestamp":"2021. június. 12. 16:30","title":"A német, aki nem megy a frontra – 1991. június11.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]