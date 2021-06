Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Joe Biden a demokráciát igyekszik megmenteni otthon és a világban is - írta elemzésében Cathryn Clüver Ashbrook, a Német Külpolitikai társaság vezetője. Szerinte csak a demokráciák képesek elhárítani az olyan veszélyeket, mint Kína, amelynek vezetése hatékony, ugyanakkor gátlástalan. Joe Biden a demokráciát igyekszik megmenteni otthon és a világban is - írta elemzésében Cathryn Clüver Ashbrook...
Ashbrook: Megafeladat vár Bidenre, mindenütt visszaesőben van a jogállam
Anne Schuchat szerint több pénzzel kell finanszírozni a közegészségügyet, illetve növelni kellene a stratégiai készleteket.
Az Egyesült Államok nem áll készen egy újabb járványra az egyik amerikai járványügyi vezető szerint
A volt amerikai elnök nagyon szerette volna megtudni, honnan származnak bizonyos információk. Ezért az Apple ajtaján is dörömbölt – nem is egyszer.
A volt amerikai elnök nagyon szerette volna megtudni, honnan származnak bizonyos információk. Ezért az Apple ajtaján is...
Trumpék arra kényszerítették az Apple-t, hogy adatokat adjon ki két demokrata politikusról
A globális klímaváltozás miatt nemcsak a szárazföldeken gyarapodnak a rekord magas hőmérsékletek és szokatlanul meleg időszakok, de ugyanez megfigyelhető az óceánokban is. A nagy intenzitású tengeri hőhullámok gyakorisága 20-szorosára nőtt az iparosodás előtti időkhöz képest, amihez az ember okozta éghajlatváltozás jelentős mértékben hozzájárult – összegezte Lehoczky Annamária, meteorológus, éghajlatkutató az éghajlatváltozással kapcsolatos tudományos tényeket érthető formában közlő Másfélfok oldalon közzétett cikkében.
Meteorológus figyelmeztet: jönnek a pusztító hőhullámok, egyre gyakrabban
Az ügyben Szél Bernadett rémhírterjesztés miatt tett feljelentést, de a vonatkozó határozat szerint erről szó sincs.
Az ügyészség tárgyszerűnek találta a kormány rengeteget bírált vakcinatáblázatát
Százötven millió dolláros segélycsomagot állított össze a Pentagon az ukrán hadsereg számára – jelentették be Washingtonban néhány nappal az előtt, hogy Joe Biden amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök Genfben csúcstalálkozót tart, amelyen szóba kerül az ukrán-orosz viszony kérdése is.

Százötven millió dolláros segélycsomagot állított össze a Pentagon az ukrán hadsereg számára – jelentették be...
Komoly amerikai segítséget kap az ukrán hadsereg
Már a lakosság közel fele kapott legalább egy oltást Németországban, de a német szakemberek szerint ez még mindig kevés.
Belehúztak az oltásba a németek: már 60 milliónál járnak
Ha a politikus az előválasztáson és 2022-ben is nyer, a DK-frakcióba tervez beülni.
A DK színeiben indul az előválasztáson Molnár Gyula, az MSZP volt elnöke