[{"available":true,"c_guid":"1d220f21-c943-4064-9dcd-e2529a797e1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A demonstráció szervezői azt kérik a döntéshozóktól, vonják vissza a tervezetet. ","shortLead":"A demonstráció szervezői azt kérik a döntéshozóktól, vonják vissza a tervezetet. ","id":"20210613_Tuntetes_meddosegi_klinikak_kezelesek_Kossuth_ter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d220f21-c943-4064-9dcd-e2529a797e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff5091fc-0415-49be-8bf8-aa18a10eba9d","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_Tuntetes_meddosegi_klinikak_kezelesek_Kossuth_ter","timestamp":"2021. június. 13. 17:02","title":"\"Ennél nem is lehetne semmi családellenesebb\" - tüntettek a meddőségi klinikák államosítása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ef0029-8c12-4c3e-b80c-34f3765271f6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kormánymédiában és kormányközeli politikusok körében napok óta téma, hogy a Clark Ádám téri virágágyást a kommunisták is meghagyták, csak a baloldali városvezetés süllyedhetett olyan mélyre, hogy lebetonozza.","shortLead":"A kormánymédiában és kormányközeli politikusok körében napok óta téma, hogy a Clark Ádám téri virágágyást a kommunisták...","id":"20210613_A_kommunistak_meghagytak_Karacsony_letarolta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00ef0029-8c12-4c3e-b80c-34f3765271f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeb2b6c9-7c2d-4bb6-887e-62354a7ff95e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210613_A_kommunistak_meghagytak_Karacsony_letarolta","timestamp":"2021. június. 13. 13:27","title":"Karácsonyra fogják a lebetonozott virágágyást, pedig már Tarlós sem kímélte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df526035-c5ee-4e57-ac40-93450ed3d1fd","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Régen kinőtte már a nevében jelzett időkeretet, és ötven helyszínen zajló háromnapos fesztiválként várja a látogatókat az idei, sorrendben ötödik Műtárgyak Éjszakája.","shortLead":"Régen kinőtte már a nevében jelzett időkeretet, és ötven helyszínen zajló háromnapos fesztiválként várja a látogatókat...","id":"202123_fesztival__muhelytitkok_mutargyak_ejszakaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df526035-c5ee-4e57-ac40-93450ed3d1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4614af6-993d-4cd5-88ca-15be8137865b","keywords":null,"link":"/360/202123_fesztival__muhelytitkok_mutargyak_ejszakaja","timestamp":"2021. június. 13. 08:30","title":"Érdekli, hogyan restaurálják Munkácsy műveit? A Műtárgyak Éjszakáján megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1858fec0-a9a3-4d27-962f-0ff9a1c1d130","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új sorozat indul a hvg360-on: politikusok, közszereplők nyilatkozatait vesszük górcső alá. Első körben olvasóinkat kérdezzük, másnap pedig jövünk az elemzéssel. A sorozat Orbán Viktorral és a választás elé beígért adóvisszafizetéssel indul. ","shortLead":"Új sorozat indul a hvg360-on: politikusok, közszereplők nyilatkozatait vesszük górcső alá. Első körben olvasóinkat...","id":"20210613_Orban_kamumeter_valasztas_adovisszaterites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1858fec0-a9a3-4d27-962f-0ff9a1c1d130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df6c6956-2afb-4475-b6cb-7460530257b5","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_Orban_kamumeter_valasztas_adovisszaterites","timestamp":"2021. június. 13. 10:00","title":"Indul a kamuméter: Orbán csak eljátssza a visszafogottat? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc421152-b4dd-4a40-91eb-d8090bf148e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Finoman szólva is nehezen zajlik a pécsi építkezés. ","shortLead":"Finoman szólva is nehezen zajlik a pécsi építkezés. ","id":"20210613_Aranyhajo_fogado_Pecs_kordon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc421152-b4dd-4a40-91eb-d8090bf148e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253895d6-eb27-4b6f-aca8-827de2c785cb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210613_Aranyhajo_fogado_Pecs_kordon","timestamp":"2021. június. 13. 21:42","title":"Most a kordon dőlt le annál a fogadónál, ahol korábban az állvány dőlt le, majd törmelék hullott az utcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740b901b-355c-4df9-81dc-8045b7e97907","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"Tovább bővült tavaly a százmillió dollárosnál nagyobb befektethető vagyonnal rendelkező szupergazdagok klubja: több mint hatezer ember került be a társaságba, így számuk már meghaladja a hatvanezret. A Boston Consulting Group (BCG) számításai szerint a 60 ezer szupergazdag 22 ezer milliárdos vagyont halmozott fel, ez a világ befektethető pénzének 15 százalékát jelenti.

","shortLead":"Tovább bővült tavaly a százmillió dollárosnál nagyobb befektethető vagyonnal rendelkező szupergazdagok klubja: több...","id":"20210613_A_leggazdagabbak_a_koronavirusjarvanyon_is_nyertek_es_nyerni_fognak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=740b901b-355c-4df9-81dc-8045b7e97907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61de18ed-6dc3-4a3c-8767-6abe11fba5fc","keywords":null,"link":"/kkv/20210613_A_leggazdagabbak_a_koronavirusjarvanyon_is_nyertek_es_nyerni_fognak","timestamp":"2021. június. 13. 14:00","title":"A leggazdagabbak a koronavírus-járványon is nyertek és nyerni fognak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a249f0-2146-4800-9c6f-62b630a167b2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Óvás! Egyesület alapítója, elnöke vasárnap hajnalban halt meg. ","shortLead":"Az Óvás! Egyesület alapítója, elnöke vasárnap hajnalban halt meg. ","id":"20210614_Meghalt_Perczel_Anna_epiteszurbanista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9a249f0-2146-4800-9c6f-62b630a167b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"221050bd-515e-4805-affe-0d5e4b06c0c8","keywords":null,"link":"/kultura/20210614_Meghalt_Perczel_Anna_epiteszurbanista","timestamp":"2021. június. 14. 10:51","title":"Meghalt Perczel Anna építész-urbanista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőre 21 elhunytat jelentett az operatív törzs.","shortLead":"Hétfőre 21 elhunytat jelentett az operatív törzs.","id":"20210614_koronavirus_elhunyt_fertozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e58a5d-37ee-4ac1-946f-142d999585b9","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_koronavirus_elhunyt_fertozott","timestamp":"2021. június. 14. 08:57","title":"21-en hunytak el, 255 új fertőzöttet találtak a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]