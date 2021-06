Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"06214fda-4cd9-4851-bccd-c7ced745f72f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az aktuális Octavia legsportosabb változata egy picit közelebb került az aszfalthoz. ","shortLead":"Az aktuális Octavia legsportosabb változata egy picit közelebb került az aszfalthoz. ","id":"20210609_szolid_tuningot_kapott_az_uj_skoda_octavia_rs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06214fda-4cd9-4851-bccd-c7ced745f72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ade0e2c-1113-4b17-acc9-293d6b62809f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210609_szolid_tuningot_kapott_az_uj_skoda_octavia_rs","timestamp":"2021. június. 09. 06:41","title":"Szolid tuningot kapott az új Skoda Octavia RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csatorna a bírósági ítélet ellenére nem tett közzé egy helyreigazítást.","shortLead":"A csatorna a bírósági ítélet ellenére nem tett közzé egy helyreigazítást.","id":"20210608_Vegrehajtas_Tv2_Jobbik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9d3846b-9533-4be9-bbd7-eb451013c4a4","keywords":null,"link":"/itthon/20210608_Vegrehajtas_Tv2_Jobbik","timestamp":"2021. június. 08. 09:34","title":"Végrehajtást indít a TV2 ellen a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bfcddf5-f0db-4105-b9fb-7a9f3d67bfc4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kilenc magas rangú kanadai tisztségviselőre vonatkozik a beutazási tilalom, közöttük kettő miniszter van. Moszkva lépése válasz az Alekszej Navalnij bebörtönzése miatti szankciókra.","shortLead":"Kilenc magas rangú kanadai tisztségviselőre vonatkozik a beutazási tilalom, közöttük kettő miniszter van. Moszkva...","id":"20210607_kanada_kitiltott_miniszterek_oroszorszag_navalnij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bfcddf5-f0db-4105-b9fb-7a9f3d67bfc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda8a3eb-8bcf-41a4-8f12-90730c034e5d","keywords":null,"link":"/vilag/20210607_kanada_kitiltott_miniszterek_oroszorszag_navalnij","timestamp":"2021. június. 07. 21:24","title":"Kanadai minisztereket tiltottak ki Oroszországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20adcb63-4cb6-451f-a9d6-74f6bf77decc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iOS 15 megjelenése a Move to iOS nevű appnak is kedvez, ugyanis több funkcióval is gazdagodik.","shortLead":"Az iOS 15 megjelenése a Move to iOS nevű appnak is kedvez, ugyanis több funkcióval is gazdagodik.","id":"20210609_apple_ios_android_valtas_move_to_ios_alkalmazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20adcb63-4cb6-451f-a9d6-74f6bf77decc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f32501-a455-419b-8bea-f62775cae4a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_apple_ios_android_valtas_move_to_ios_alkalmazas","timestamp":"2021. június. 09. 10:38","title":"A jövőben még egyszerűbben lehet majd Androidról iOS-re váltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8997f0b-399c-4207-9cae-abe8eb7df12c","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210609_Marabu_Feknyuz_Megvetesre_se_melto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8997f0b-399c-4207-9cae-abe8eb7df12c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c73ed7-5a2a-4ea4-9a0a-4b303a9bc782","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_Marabu_Feknyuz_Megvetesre_se_melto","timestamp":"2021. június. 09. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Megvetésre se méltó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f00334db-b85f-452b-be3c-6a3de490bb31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit Cambridge-i Egyetem szakemberei összeházasították a merevelemezeket a grafénnal, a végeredmény pedig egy, a jelenleginél strapabíróbb és nagyobb kapacitással rendelkező merevlemez lett.","shortLead":"A brit Cambridge-i Egyetem szakemberei összeházasították a merevelemezeket a grafénnal, a végeredmény pedig egy...","id":"20210608_hdd_merevlemez_tarolokapacitas_grafen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f00334db-b85f-452b-be3c-6a3de490bb31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d91c38-b76b-421c-99db-7ce01a5b4c41","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_hdd_merevlemez_tarolokapacitas_grafen","timestamp":"2021. június. 08. 08:33","title":"Bedobtak egy trükköt a brit mérnökök, 10x több adat férhet el a merevlemezeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c2be4e-fe39-4c28-a1a8-dae5e6a1cd68","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A válság utáni újraindítás programját vázolta a miniszterelnök.","shortLead":"A válság utáni újraindítás programját vázolta a miniszterelnök.","id":"20210609_orban_szja_ado_valsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8c2be4e-fe39-4c28-a1a8-dae5e6a1cd68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b7fb6b-6a19-4655-9754-97e7c15c95e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_orban_szja_ado_valsag","timestamp":"2021. június. 09. 11:50","title":"Orbán: 2022 elején a gyereket nevelőknek visszaadhatják a 2021-ben befizetett személyi jövedelemadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8a020d-de77-4fcd-bbf5-935918777f63","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A betegség hivatalosan hat éve van jelen, de a kutatók ennyi idő után sem tudtak magyarázatot találni rá. A páciensek mind azonos településről valók.","shortLead":"A betegség hivatalosan hat éve van jelen, de a kutatók ennyi idő után sem tudtak magyarázatot találni rá. A páciensek...","id":"20210609_kanada_agy_betegseg_tunetek_almatlansag_hallucinaciok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d8a020d-de77-4fcd-bbf5-935918777f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a7d606-e44c-47d9-9c12-7a9aac9fa4fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_kanada_agy_betegseg_tunetek_almatlansag_hallucinaciok","timestamp":"2021. június. 09. 10:07","title":"Rejtélyes agyi betegség jelent meg Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]