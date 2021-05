Részletesen beszámolt a Nemzeti Sportnak az elmúlt hetek történéseiről Péni István, aki a hazai sportéletben példátlan események részese volt az Újdelhiben márciusban megrendezett világkupaverseny óta. A sportlövő először nyilatkozott azóta, hogy kiderült: tiltott szert találtak a doppingellenőrzésre leadott mintájában, a nemzetközi szövetség azonban első fokon felmentette, mert megítélése szerint szabotázs történt. A gyanú szerint válogatottbeli csapattársa, Sidi Péter hatolt be a szobájába, ahol közel háromnegyed órán át tartózkodott.

Péni a sportlapnak adott interjúban elmondta: április 15-én értesítette arról a Nemzetközi Sportlövőszövetség, hogy a mintája pozitív lett, furoszemidet mutattak ki benne. Ez vizelethajtó, vérnyomáscsökkentő készítmény, amely a versenyző elmondása szerint úgy fejti ki a hatását, hogy szapora szívverést okoz, ami a sportágban kifejezetten hátrányos. Elmondása szerint végiggondolta, hogyan kerülhetett a szervezetébe a tiltott anyag, és arra jutott, hogy esetleg azzal a D-vitamin-kapszulával, amelyet húsz nappal a verseny előtt kezdett szedni. „Elvittük bevizsgáltatni, végül ebben mutatták ki – hozzávetőleg negyven kapszula volt a dobozban, és minden egyes darabjában megfigyelhető az az anyag, ami furoszemidet biztosan tartalmaz, és ami a kapszulák manipulációja útján került bele.”

Felmentették Péni Istvánt a doppingvádak alól, Sidi Péter szinte semmilyen fontos kérdésre nem válaszolt A Nemzetközi Sportlövő Szövetség szerint is szabotázs történt, Sidi Péter egyértelműen azonosítható a felvételen.

A sportoló a verseny első napjaiban nagyon rosszul volt, hasmenés gyötörte. „Úgy nyertem három ezüstérmet és lőttem egy világcsúcsot, hogy a szívritmusom eltért a megszokottól, üres volt a gyomrom, és folyton a WC-re rohangáltam. Szerencse, hogy miután nem tudtam enni, a vitaminok szedésével is leálltam, mert attól féltem, kikezdi a gyomromat. Itthon, március 29-én fogyasztottam újra a vitaminból, és ekkor már feltűnt, hogy olajosabb és opálosabb lett a kapszula, de azt hittem, megromlott, mert a szállodában erős napfényben, a panorámaablak mellett volt a táskám, amelyben tartottam. Akkor kezdtem gyanakodni, amikor itthon is négy nap rosszullét következett utána.”

Arról is beszélt, hogy ha a nemzetközi szövetség akár csak két évre is eltiltotta volna doppingvétség miatt, az számára a pályafutása végét jelentette volna. „Nem gondolom, hogy a lövészet az egyetlen dolog az életben. Van lehetőségem más területen is sikereket elérni, ezért úgy voltam vele, ha eltiltanak, nem szeretném abban a közegben tovább élni az életemet, amelyben ez velem megtörténhetett.”

Arra a kérdésre, hogy hogyan derült fény az igazságra, Péni úgy felelt: eleinte nem akarta elhinni, hogy megmérgezték, mert nemigen adott lehetőséget ilyesmire, mindig odafigyel a holmijára, arra, hogy mit fogyaszt el. „Több irányba kezdünk nyomozni, de biztos voltam benne, hogy csak a szállodában volt lehetőség az idegenkezűségre, mégpedig akkor, amikor nem tartózkodtam ott”, ezért kikérték a hoteltől a térfigyelő kamerők felvételeit. „Miután rögtön a verseny elején, a március 19-én adott mintám lett pozitív, néhány napnyi felvételt kellett csak átnézni. Még a versenyeken is naplót vezetek, ennek köszönhetően percre pontosan tudtam, mikor hol voltam; fél óra alatt kiderült, hol a baki.” Megismételte, amit korábban a magyar sportági szövetségnek is leírt: röviddel azután, hogy az apjával elhagyták a szobájukat, valaki belépett oda, és 45 percig ott tartózkodott, anélkül, hogy erre engedélye lett volna.

Ki osont be titokban és miért a magyar sportlövő szállodai szobájába? Példátlan események követik egymást a hazai sportlövészeknél. Előbb a márciusi sportlövő-világkupán Újdelhiben a magyar férfi válogatott két tagja nem állt ki az egyik versenyszám döntőjére, mert harmadik társuk fegyvere szerintük szabálytalan volt. Az elmúlt napok pedig olyan, újabb fordulatot hoztak az ügyben, amely miatt az a magyar sportélet egyik legnagyobb botrányává fajulhat.

Először a doppingvétség ténye, aztán pedig a biztonsági kamerás felvételek sokkolták. „Nyomasztott a tudat, hogy nem könnyű egy ilyen helyzetből jól kijönni, akkor is, ha tudom, hogy ártatlan vagyok, és áldozat, aki évek óta folyamatosan zaklatásnak van kitéve. Nem lett volna szabad, hogy eljussunk idáig” – mondta, majd arról beszélt, hogy az edzője már 12 éves korában figyelmeztette, hogy készüljön fel erre. „Azóta folyamatosan igyekeznek a rossz híremet kelteni irigységből, az eredményeim miatt. És ez hatással van az életemre.” Neveket nem említve arról beszélt, hogy az ellene irányuló támadások 2015-től váltak nyílttá, amikor jobb eredményeket kezdett lőni a versenytársánál (nyilván Sidi Péternél – a szerk.), aki állítása szerint már a riói olimpiára való felkészülését is hátráltatta. „Tudtam, hogy a tokiói játékokra sem vezet sima út, de ami történt, az elfogadhatatlan (...). Amit velem tettek, a fair play szellemétől igen messze áll, az elkövetőre nem is tudok sportemberként tekinteni többé.”

Azt is állította Péni, hogy a sportág vezetőinek évek óta mondogatta, hogy nem bírja tovább, és ígéreteket is kapott, hogy az aktuális esetnek lesz következménye, de ez mindig elmaradt. „Egy idő után hozzá is szoktam a helyzethez, talán túlságosan is. Ezért nem vehettem észre – amire egyébként a társak figyelmeztettek –, hogy elfajultak a dolgok, és nagyon kellene vigyázni magamra.”

Sidi Péter szerint szabályellenesen indítottak fegyelmit ellene A sportlövő a fegyelmije és egy korábbi versenyből való kizárása miatt keresetet nyújtott be a Fővárosi Törvényszékre.

Mivel a nemzetközi szövetség orvosi és antidopping bizottságának minden részletre kiterjedő vizsgálata nyomán első fokon felmentették, Péni mostantól teljes jogosultsággal állhat rajthoz a szervezet égisze alatt rendezett eseményeken, részt vehet az Eszéken zajló Európa-bajnokságon is. A versenyről azt mondta, nincs a kezében annyi munka, mint egy-egy viadal előtt szokott lenni, de reméli, hogy a rutinja segíti majd. „Abban is bízom, hogy az elmúlt évek nehézségeihez hasonlóan ebből a történetből is megerősödve fogok kijönni” – tette hozzá.

Sidi Péter, aki ellen a magyar szövetségben fegyelmi eljárás indult, és a versenyengedélyét felfüggesztették, visszautasította, hogy köze lenne Péni István pozitív doppingmintájához.