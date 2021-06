Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f5104ab0-97ae-4de5-b778-fdcbb17c22e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Magyarországon tavaly 14,7 évet mutatott ugyanez az adat. ","shortLead":"Magyarországon tavaly 14,7 évet mutatott ugyanez az adat. ","id":"20210614_Talan_meglepo_de_az_USAban_is_12_ev_feletti_az_autok_atlageletkora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5104ab0-97ae-4de5-b778-fdcbb17c22e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83db2a5d-3872-4278-8941-6d4b7e549946","keywords":null,"link":"/cegauto/20210614_Talan_meglepo_de_az_USAban_is_12_ev_feletti_az_autok_atlageletkora","timestamp":"2021. június. 15. 11:38","title":"Talán meglepő, de az Egyesült Államokban is 12 év feletti az autók átlagéletkora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A párost, egy férfit és egy nőt szombat este fogták el az VI. kerületben. A gyanú szerint februárban megöltek egy embert a kanadai Hamiltonban, a barátnőjét pedig több lövéssel életveszélyesen megsebesítették.","shortLead":"A párost, egy férfit és egy nőt szombat este fogták el az VI. kerületben. A gyanú szerint februárban megöltek...","id":"20210614_budapest_kanada_gyilkossag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d987ae2-7b9d-4844-a1c4-bfe2fd72ba31","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_budapest_kanada_gyilkossag","timestamp":"2021. június. 14. 05:58","title":"Budapesten bujkált két kanadai gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40278e0b-d534-45c3-8df3-b92caa98a1d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Windows 10 még viszonylag fiatal rendszer, előbb-utóbb ez is Windows 7 sorsára jut, és leveszi róla a kezét fejlesztője.","shortLead":"Bár a Windows 10 még viszonylag fiatal rendszer, előbb-utóbb ez is Windows 7 sorsára jut, és leveszi róla a kezét...","id":"20210615_windows_10_tamogatas_microsoft_operacios_rendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40278e0b-d534-45c3-8df3-b92caa98a1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b42424-6b52-4024-a248-fd936d008920","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_windows_10_tamogatas_microsoft_operacios_rendszer","timestamp":"2021. június. 15. 12:03","title":"A Microsoft nyilvánosságra hozta, mikor kaszálja el a Windows 10-est","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"374e24d0-28ce-4d5e-b465-a2480e47ffb0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyarországi székhelyű vállalatok egy koalíciója szerint az üzleti életben is rontaná Magyarország hírnevét az LMBT+ embereket támadó módosító törvényjavaslat, amely összemossa a szexuális irányultságot és a nemi identitást a pedofíliával.","shortLead":"Magyarországi székhelyű vállalatok egy koalíciója szerint az üzleti életben is rontaná Magyarország hírnevét az LMBT...","id":"20210614_El_fogja_riasztani_a_multikat_a_kormany_LMBTQellenes_modositoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=374e24d0-28ce-4d5e-b465-a2480e47ffb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ceb3031-c3c3-4a63-aeef-edc1e11c88a4","keywords":null,"link":"/kkv/20210614_El_fogja_riasztani_a_multikat_a_kormany_LMBTQellenes_modositoja","timestamp":"2021. június. 14. 16:17","title":"El fogja riasztani a multikat a kormány LMBTQ-ellenes módosítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25194bd1-faf3-4f2f-a414-afab945116a3","c_author":"Fekő Ádám","category":"sport","description":"A franciaországi eufória után gyorsan kiderült, hogy egy jól sikerült Európa-bajnokság nem oldja meg a magyar futball problémáit.","shortLead":"A franciaországi eufória után gyorsan kiderült, hogy egy jól sikerült Európa-bajnokság nem oldja meg a magyar futball...","id":"20210615_eb2016_valogatott_mi_lett_veluk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25194bd1-faf3-4f2f-a414-afab945116a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1d9e68b-a94e-40e2-87db-3ac3f9cbc32e","keywords":null,"link":"/sport/20210615_eb2016_valogatott_mi_lett_veluk","timestamp":"2021. június. 15. 11:45","title":"Mi lett 2016 magyar Eb-hőseivel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ba6c836-7bf9-4664-96c6-70518cebd320","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A sportlövő szövetség keretet hirdetett, az eltiltott versenyző nincs a Tokióba utazó csapatban.","shortLead":"A sportlövő szövetség keretet hirdetett, az eltiltott versenyző nincs a Tokióba utazó csapatban.","id":"20210614_sidi_peter_olimpia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ba6c836-7bf9-4664-96c6-70518cebd320&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866f9b30-506c-4113-8555-cc45b07eeab7","keywords":null,"link":"/sport/20210614_sidi_peter_olimpia","timestamp":"2021. június. 14. 17:10","title":"Sidi Péter kimarad az olimpiai csapatból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c62ef71-8aa0-4fa3-a17d-dc80468d4313","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha valaki folyamatosan használja a Xiaomi HyperCharge technológiáját, a mobil akkumulátora több mint két év múlva veszíti el a kapacitása 20 százalékát. A kínai vállalat szerint ez jó eredmény.","shortLead":"Ha valaki folyamatosan használja a Xiaomi HyperCharge technológiáját, a mobil akkumulátora több mint két év múlva...","id":"20210614_xiaomi_hypercharge_200w_toltes_gyorstoltes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c62ef71-8aa0-4fa3-a17d-dc80468d4313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"097ba548-8719-40e6-af14-3f6f4494a5f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_xiaomi_hypercharge_200w_toltes_gyorstoltes","timestamp":"2021. június. 14. 15:03","title":"Elárulta a legfontosabb részletet a Xiaomi a 200W-os gyorstöltőjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3aa6e44-1555-43d8-a8ed-45934a963595","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az automatizálás az élet sok területén jár pozitív következményekkel. De ahogy elragadott minket a vágy és a mohóság, hogy a világ minél több problémáját automatizáljuk, a régi problémáinkat újakra cseréltük. Részlet Hannah Fry Emberek és gépek című könyvéből.","shortLead":"Az automatizálás az élet sok területén jár pozitív következményekkel. De ahogy elragadott minket a vágy és a mohóság...","id":"20210613_Tokeletes_algoritmus_nincs_Hannah_Fry","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3aa6e44-1555-43d8-a8ed-45934a963595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb92b624-fc95-416b-8da4-cc2a704826e6","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210613_Tokeletes_algoritmus_nincs_Hannah_Fry","timestamp":"2021. június. 13. 19:15","title":"Tökéletes algoritmus nincs. De a rettegés mellett van más út is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]