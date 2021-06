Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"13ab0f3f-2e50-407f-a20c-1d332c231da7","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Egy Orbán utáni kormány több dolgot tehet a média és a sajtó szabadsága érdekében. Egy dolgot biztosan nem: amit az ellenzéki szövetség most javasol. Vélemény. \r

","shortLead":"Egy Orbán utáni kormány több dolgot tehet a média és a sajtó szabadsága érdekében. Egy dolgot biztosan nem: amit...","id":"20210619_Revesz_Sandor_Ki_az_allammal_a_mediabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13ab0f3f-2e50-407f-a20c-1d332c231da7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcb39c02-4ba9-49ba-95b2-63c9f0805f57","keywords":null,"link":"/360/20210619_Revesz_Sandor_Ki_az_allammal_a_mediabol","timestamp":"2021. június. 19. 11:10","title":"Révész Sándor: Ki az állammal a médiából!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a29f71f0-9fc3-4026-b398-e03ec8510ee2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A focit is szereti a „mindenki önkormányzata”.","shortLead":"A focit is szereti a „mindenki önkormányzata”.","id":"20210618_jozsefvaros_onkormanyzat_molinok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a29f71f0-9fc3-4026-b398-e03ec8510ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf5a88fc-03b3-4690-9ad1-bbac72ff37ef","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_jozsefvaros_onkormanyzat_molinok","timestamp":"2021. június. 18. 18:44","title":"Két molinóval mondta el a Józsefvárosi Önkormányzat, milyennek álmodja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2051ad28-e5da-45c4-9e10-46ac7792e4f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Volt idő, amikor az Apple egészséges életre vonatkozó tervei más irányt vettek, és sokkal komolyabb lehetőségeket is vizsgáltak. Az ötletelés megakadhatott, de közel sem biztos, hogy a technológiai óriás letett nagyívű terveiről.","shortLead":"Volt idő, amikor az Apple egészséges életre vonatkozó tervei más irányt vettek, és sokkal komolyabb lehetőségeket is...","id":"20210620_apple_watch_egeszsegugy_klinika_orvoslas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2051ad28-e5da-45c4-9e10-46ac7792e4f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1cbd29f-fa18-4dfc-8d23-2ddca7972cb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210620_apple_watch_egeszsegugy_klinika_orvoslas","timestamp":"2021. június. 20. 08:03","title":"Wall Street Journal: Saját kórház megnyitásán gondolkodhat az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f38ec2d-5087-41c6-9276-6be0e2f617ef","c_author":"Lukácsi Katalin","category":"360","description":"Ferenc pápa és Orbán Viktor nem lehetnek egyszerre jó keresztények. Ezt Orbán is pontosan tudja. Okkal tart az érkezésétől. Talán a tömjénfüsttől is. Vélemény.","shortLead":"Ferenc pápa és Orbán Viktor nem lehetnek egyszerre jó keresztények. Ezt Orbán is pontosan tudja. Okkal tart...","id":"202124_Lukacsi_Katalin_Capabb_a_papanal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f38ec2d-5087-41c6-9276-6be0e2f617ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"052fb2e0-bf5f-493f-b3c6-85bd5272124c","keywords":null,"link":"/360/202124_Lukacsi_Katalin_Capabb_a_papanal","timestamp":"2021. június. 20. 11:00","title":"Lukácsi Katalin: Cápább a pápánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb5595b-a27c-4040-a703-0fa7236e09a5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem kell sem oltási igazolás, sem negatív teszt.","shortLead":"Nem kell sem oltási igazolás, sem negatív teszt.","id":"20210618_horvatorszag_beutazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbb5595b-a27c-4040-a703-0fa7236e09a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ab43c3-388a-4994-b4c3-86bb60a7e13f","keywords":null,"link":"/vilag/20210618_horvatorszag_beutazas","timestamp":"2021. június. 18. 17:07","title":"Most már ugyanúgy utazhatunk Horvátországba, mint a járvány előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61df9bc1-4cad-4b5f-8b4a-b8d3bbd2e7f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pont került egy 110 éves történet végére.","shortLead":"Pont került egy 110 éves történet végére.","id":"20210618_utolso_telefonfulke_csehorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61df9bc1-4cad-4b5f-8b4a-b8d3bbd2e7f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9487c8-837e-44a0-b5f5-9fcd27d4ae12","keywords":null,"link":"/elet/20210618_utolso_telefonfulke_csehorszag","timestamp":"2021. június. 18. 17:31","title":"Leszerelték a legutolsó telefonfülkét is Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e1a85cd-e9d8-4a6c-a182-abeea6e42ca9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Korrupt sportorvost jelentett fel a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ), az orvos a gyanú szerint olyan sportolóknak is adott ki versenyengedélyt, akiket meg sem vizsgált.","shortLead":"Korrupt sportorvost jelentett fel a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ), az orvos a gyanú szerint olyan sportolóknak is...","id":"20210620_Meg_sem_vizsgalta_a_sportolokat_ugy_adott_ki_versenyengedelyt_egy_korrupt_sportorvos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e1a85cd-e9d8-4a6c-a182-abeea6e42ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b0397a-3343-4ea1-b1e6-b724061c3a63","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_Meg_sem_vizsgalta_a_sportolokat_ugy_adott_ki_versenyengedelyt_egy_korrupt_sportorvos","timestamp":"2021. június. 20. 11:39","title":"Meg sem vizsgálta a sportolókat, úgy adott ki versenyengedélyt egy korrupt sportorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9199874d-4104-4aa3-af10-f4dccdb1c2f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A LG saját okostelefonos divíziójával besült ugyan, de ez nem jelenti azt, hogy más gyártók termékeit ne forgalmazhatnák. Főleg, ha ők is nyerhetnek rajta.","shortLead":"A LG saját okostelefonos divíziójával besült ugyan, de ez nem jelenti azt, hogy más gyártók termékeit ne...","id":"20210620_apple_iphone_ipad_lg_best_shops","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9199874d-4104-4aa3-af10-f4dccdb1c2f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ab29ef-f705-4fc3-87dc-7e551be12c75","keywords":null,"link":"/tudomany/20210620_apple_iphone_ipad_lg_best_shops","timestamp":"2021. június. 20. 11:03","title":"Erre nem számítottunk: iPhone-t árulhat az LG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]