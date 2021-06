Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fd9aee95-30d4-4db6-8f7a-ec5747d47338","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elmúlt napokban ugrásszerűen megnőtt az új koronavírusos megbetegedések száma, és egyre terjed az indiai vírusmutáció is.","shortLead":"Az elmúlt napokban ugrásszerűen megnőtt az új koronavírusos megbetegedések száma, és egyre terjed az indiai...","id":"20210618_lisszabon_vesztegzar_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd9aee95-30d4-4db6-8f7a-ec5747d47338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d47a13-d687-4ad3-b8f4-9e65954706dd","keywords":null,"link":"/vilag/20210618_lisszabon_vesztegzar_koronavirus","timestamp":"2021. június. 18. 21:16","title":"Vesztegzár alá helyezték Lisszabont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb5595b-a27c-4040-a703-0fa7236e09a5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem kell sem oltási igazolás, sem negatív teszt.","shortLead":"Nem kell sem oltási igazolás, sem negatív teszt.","id":"20210618_horvatorszag_beutazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbb5595b-a27c-4040-a703-0fa7236e09a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ab43c3-388a-4994-b4c3-86bb60a7e13f","keywords":null,"link":"/vilag/20210618_horvatorszag_beutazas","timestamp":"2021. június. 18. 17:07","title":"Most már ugyanúgy utazhatunk Horvátországba, mint a járvány előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Elszabadultak az árak az ingatlanpiacon az Egyesült Államokban, ahol idén már 13%-os volt a növekedés. 