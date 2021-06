Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9b9edb41-8c31-4880-a8ce-de8786c05a31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tíz fertőzött tizenötnek adja tovább a vírust Izraelben, ahol megjelent a delta variáns is. Az orvosi kezelésre szoruló fertőzöttek 20 százaléka kapott védőoltást korábban. ","shortLead":"Tíz fertőzött tizenötnek adja tovább a vírust Izraelben, ahol megjelent a delta variáns is. Az orvosi kezelésre szoruló...","id":"20210623_izrael_koronavirus_delta_varians","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b9edb41-8c31-4880-a8ce-de8786c05a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"993775d9-d7c4-411b-a7dd-2976a4d2b070","keywords":null,"link":"/vilag/20210623_izrael_koronavirus_delta_varians","timestamp":"2021. június. 23. 15:50","title":"Elérte az ötödik járványhullám Izraelt, az oltás ellenére is sokaknak kell orvosi segítség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26432751-4b10-4eba-b547-2dc37cf01f71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azok ellen kell küzdeni, akik megosztják az országot, nem egymással – írta az LMP-s képviselő.","shortLead":"Azok ellen kell küzdeni, akik megosztják az országot, nem egymással – írta az LMP-s képviselő.","id":"20210623_Ungar_Peter_homofobok_lmbt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26432751-4b10-4eba-b547-2dc37cf01f71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da90490-1b1e-4859-a794-0163714305cd","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_Ungar_Peter_homofobok_lmbt","timestamp":"2021. június. 23. 17:23","title":"Ungár Péter: Ha a homofóbokat becsméreljük, attól nem lesz kevesebb belőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A kínaival oltottak utaznak, Matolcsy kardot rántott a kormány ellen, Magyarországnak kedvező eredmények születtek a foci-Eb-n. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A kínaival oltottak utaznak, Matolcsy kardot rántott a kormány ellen, Magyarországnak kedvező eredmények születtek...","id":"20210622_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0483b0b-0f2b-49be-8b88-bc6d50b0abe9","keywords":null,"link":"/360/20210622_Radar360","timestamp":"2021. június. 22. 08:00","title":"Radar360: Beindult a magyar vakcinaturizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed20e1ec-d7d7-4d6f-902d-1b030a2d6e07","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sevillában vagy Londonban lépne pályára a magyar válogatott, ha továbbjutna az Eb csoportköréből.","shortLead":"Sevillában vagy Londonban lépne pályára a magyar válogatott, ha továbbjutna az Eb csoportköréből.","id":"20210623_magyar_valogatott_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed20e1ec-d7d7-4d6f-902d-1b030a2d6e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b41589-c72c-42dc-91c8-07e40c5ad22f","keywords":null,"link":"/sport/20210623_magyar_valogatott_budapest","timestamp":"2021. június. 23. 20:36","title":"Már a meccsünk előtt eldőlt: ha továbbjut is a magyar csapat, nem Budapesten játszik a legjobb nyolcba jutásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A nagy meleg miatt egy órával többet kell vonatozni a Balatonnál.","shortLead":"A nagy meleg miatt egy órával többet kell vonatozni a Balatonnál.","id":"20210623_A_MAV_sebessegkorlatozast_vezet_be_a_Balatonnal_ahol_Meszaros_Lorinc_es_veje_dolgoztak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b24302e-8f11-4377-8a65-f65f2f399177","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210623_A_MAV_sebessegkorlatozast_vezet_be_a_Balatonnal_ahol_Meszaros_Lorinc_es_veje_dolgoztak","timestamp":"2021. június. 23. 11:57","title":"A MÁV sebességkorlátozást vezet be a Balatonnál, ahol Mészáros Lőrinc és veje dolgoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 650 négyzetméteres ingatlanban hét fürdőszoba található.","shortLead":"A 650 négyzetméteres ingatlanban hét fürdőszoba található.","id":"20210623_vajna_timea_ingatlan_beverly_hills","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67e340da-9c0b-4d38-97c0-06b92d14946e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210623_vajna_timea_ingatlan_beverly_hills","timestamp":"2021. június. 23. 12:40","title":"Vajna Tímea nagyon sok pénzért vásárolt villát Beverly Hillsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19692791-afc0-43df-85b2-08c68764048e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Négy év telt el a második generációs Duster bemutatása óta, ideje volt némiképpen frissíteni a modellen.","shortLead":"Négy év telt el a második generációs Duster bemutatása óta, ideje volt némiképpen frissíteni a modellen.","id":"20210622_Megerkezett_a_frissitett_Dacia_Duster","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19692791-afc0-43df-85b2-08c68764048e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a29c2e-5831-4c1a-9ba9-1529d42f84e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210622_Megerkezett_a_frissitett_Dacia_Duster","timestamp":"2021. június. 22. 14:59","title":"Megérkezett a frissített Dacia Duster","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dbfaf83-d425-4b53-8134-c54e8364be88","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A német-magyar meccs helyett az Olasz Testvérek párt elnökével tárgyalt a magyar miniszterelnök.","shortLead":"A német-magyar meccs helyett az Olasz Testvérek párt elnökével tárgyalt a magyar miniszterelnök.","id":"20210623_olasz_orban_novak_szelsojobb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dbfaf83-d425-4b53-8134-c54e8364be88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae5d7ce-083f-4ba9-a7f9-891fa619397a","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_olasz_orban_novak_szelsojobb","timestamp":"2021. június. 23. 20:12","title":"Az olasz szélsőjobboldal egyik vezetőjével tárgyalt Orbán és Novák Katalin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]