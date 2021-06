Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Kell nekünk egy újabb ellenség? - tette fel a kérdést Armin Laschet, a CDU kancellárjelöltje miután meghallotta, hogy Joe Biden amerikai elnök USA-EU-szövetséget szeretne Kína ellen. A Politico szakértője szerint Brüsszel jobban kezeli a kínai kérdést, mint Washington.

Politico: Az EU nem akar konfrontaciot Kínával Zivatarokkal érkezik majd a lehűlés.

Pénteken érhet véget a kánikula Ezzel a német terepjáróval bárhol azonnal az érdeklődés középpontjába lehet kerülni.

Szupersárga 850 lóerős Mercedes G-osztály érkezett Akár egy-két éven belül piacra kerülhet egy olyan, még a szuperfehérnél is fehérebb felületfesték, amellyel tetemes mennyiségű hűtési energiát lehetne kiváltani.

Légkondi helyett elég kifesteni: ez a legfehérebb festék, ami a napfény 98,1%-át visszaveri Négy év telt el a második generációs Duster bemutatása óta, ideje volt némiképpen frissíteni a modellen.

Megérkezett a frissített Dacia Duster A vendéglátóiparban jártas üzletember társult be a konzervatív tudósokat tömörítő Batthyány Lajos Alapítvány (BLA) által néhány hónapja indított Hatvany Kávéház és Szalon Kft.-be. Szakmai befektető érkezett az állami milliárdokat kapó alapítvány cégéhez Az űrhajósoknak nincs lehetőségük mosni, ezért egy ruhát többször is felvesznek. Ezt a problémát orvosolná a Tide fejlesztése.

Űrhajósoknak csinál mosószert a Tide, a Nemzetközi Űrállomáson fogják tesztelni