[{"available":true,"c_guid":"0c031bc6-8abc-4bbf-be41-bd06dbf46a6d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az úgynevezett gendertörvény a diszkriminációt büntetné szigorúbban, de létrehozna egy nemzeti napot is a nemhez és a szexuális orientációhoz kötődő diszkrimináció és erőszak áldozatai számára. A szentszék szerint ez csorbítaná az egyház szabadságjogait.","shortLead":"Az úgynevezett gendertörvény a diszkriminációt büntetné szigorúbban, de létrehozna egy nemzeti napot is a nemhez és...","id":"20210622_vatikan_olasz_kormany_lmbtq_gendertorveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c031bc6-8abc-4bbf-be41-bd06dbf46a6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f45191-3db9-44e0-aac0-4fe4f151d428","keywords":null,"link":"/elet/20210622_vatikan_olasz_kormany_lmbtq_gendertorveny","timestamp":"2021. június. 22. 15:27","title":"Nem tetszik a Vatikánnak a homofóbia elleni olasz törvénytervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2200afb5-91a5-4c2f-99f6-47df837a59b8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A klub sportigazgatója szerint a magyar játékos sokat tett a Bundesligában maradásért.","shortLead":"A klub sportigazgatója szerint a magyar játékos sokat tett a Bundesligában maradásért.","id":"20210623_mainz_szalai_adam_szerzodes_foci_bundesliga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2200afb5-91a5-4c2f-99f6-47df837a59b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8e196e-9f4b-4589-8bd0-07436675dc21","keywords":null,"link":"/sport/20210623_mainz_szalai_adam_szerzodes_foci_bundesliga","timestamp":"2021. június. 23. 12:46","title":"Hosszabbított Szalai Ádámmal a Mainz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4047ac78-b560-45eb-aac5-b6d0800ec592","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Sztanó Tamás földjei mind a korábban számos belvárosi önkormányzati ingatlanhoz kedvezményes áron hozzájutó Fintha-Nagy Ádámhoz kerülő Serényi-kastélyhoz kapcsolódnak.","shortLead":"Sztanó Tamás földjei mind a korábban számos belvárosi önkormányzati ingatlanhoz kedvezményes áron hozzájutó Fintha-Nagy...","id":"20210622_kastely_V_kerulet_vallalkozo_Rogan_Antal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4047ac78-b560-45eb-aac5-b6d0800ec592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a131afd7-1dc3-48a9-acbe-2a8fc675fb6f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210622_kastely_V_kerulet_vallalkozo_Rogan_Antal","timestamp":"2021. június. 22. 12:40","title":"A kastély után a környező földek is az V. kerületi vállalkozóhoz kerültek Rogán feleségnek falujában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa75100-901d-44a5-8670-bbab7661f14f","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Felhasználói visszajelzések és saját tapasztalataink is megerősítik: problémák jelentkeztek szerda éjjel a Telekomnál. Jelenlegi ismereteink alapján a gond a 4G-hálózatot érinti.","shortLead":"Felhasználói visszajelzések és saját tapasztalataink is megerősítik: problémák jelentkeztek szerda éjjel a Telekomnál...","id":"20210623_telekom_budapest_edge_2g_3g_4g_halozat_hiba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efa75100-901d-44a5-8670-bbab7661f14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0c1082-16dd-45b0-8066-31f31b721134","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_telekom_budapest_edge_2g_3g_4g_halozat_hiba","timestamp":"2021. június. 23. 23:03","title":"Önnél sincs térerő? Lassú a net? Országszerte valami gond van a Telekom mobilhálózatával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Blochamps becslései szerint néhány éven belül 25 ezerre nő azoknak a száma, akiknek a vagyona eléri az 1 millió dolláros álomhatárt, azaz a 300 millió forintot.","shortLead":"A Blochamps becslései szerint néhány éven belül 25 ezerre nő azoknak a száma, akiknek a vagyona eléri az 1 millió...","id":"20210622_milliardosok_magyarorszag_vagyon_ingatlan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78aef8bf-4d24-4d80-9d79-040bceb68266","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210622_milliardosok_magyarorszag_vagyon_ingatlan","timestamp":"2021. június. 22. 14:53","title":"Egy kutatás szerint három év múlva már 7500 magyar lesz milliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alig fél óra alatt nagyot esett a forint árfolyama, miután az MNB kiadta a határozatát az új alapkamatról.","shortLead":"Alig fél óra alatt nagyot esett a forint árfolyama, miután az MNB kiadta a határozatát az új alapkamatról.","id":"20210622_kamat_forint_arfolyam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6fdc13-9a84-4af3-afd6-54a7688d1a8a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210622_kamat_forint_arfolyam","timestamp":"2021. június. 22. 14:38","title":"356-ig esett a forint a kamatdöntés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Húszezer hallgatónak jelentene komoly segítséget.","shortLead":"Húszezer hallgatónak jelentene komoly segítséget.","id":"20210622_nyelvvizsga_diploma_novak_katalin_operativ_torzs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecd89002-43b6-4fdd-a280-8bb77f0a9b44","keywords":null,"link":"/kultura/20210622_nyelvvizsga_diploma_novak_katalin_operativ_torzs","timestamp":"2021. június. 22. 13:42","title":"Novák Katalinék is a nyelvvizsga-amnesztia meghosszabbítását javasolják a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38859747-8528-4797-b2bf-76d70e259a9a","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottság elnökének levele az első lépése lehet a kötelezettségszegési eljárásnak, amelyet a homoszexuálisok védelmében indíthat az Európai Bizottság. ","shortLead":"Az Európai Bizottság elnökének levele az első lépése lehet a kötelezettségszegési eljárásnak, amelyet a homoszexuálisok...","id":"20210623_bizottsag_level_homofobtorveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38859747-8528-4797-b2bf-76d70e259a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b095663-2afe-4008-9d02-d9d8b7bb2995","keywords":null,"link":"/eurologus/20210623_bizottsag_level_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 23. 11:26","title":"Von der Leyen: Szégyenteljes a magyar melegellenes törvény – újabb eljárást indíthat az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]