[{"available":true,"c_guid":"49146718-9d45-400f-9ef5-62185840c304","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az érintettek többszöri kérésre sem oltották be magukat, inkább veszélyeztették egymást és a többi beteget.","shortLead":"Az érintettek többszöri kérésre sem oltották be magukat, inkább veszélyeztették egymást és a többi beteget.","id":"20210624_texas_korhaz_dolgozok_kirugas_elbocsatas_oltasellenesseg_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49146718-9d45-400f-9ef5-62185840c304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb18e047-659e-4c6d-9c4e-0beba11c592f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_texas_korhaz_dolgozok_kirugas_elbocsatas_oltasellenesseg_oltas","timestamp":"2021. június. 24. 10:42","title":"Több mint 150 dolgozót rúgtak ki egy texasi kórházból, mert nem akarták beoltatni magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a7fe43-105c-4e14-b9ed-6e749f70efaa","c_author":"HVG360","category":"360","description":" A miniszterelnök tudja, mennyire jól áll neki, amikor a magyar függetlenség védelmezőjeként jelenik meg.","shortLead":" A miniszterelnök tudja, mennyire jól áll neki, amikor a magyar függetlenség védelmezőjeként jelenik meg.","id":"20210625_Suddeutsche_Zeitung_Orban_nem_fog_engedni_a_homofobtorveny_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2a7fe43-105c-4e14-b9ed-6e749f70efaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"566c354a-5bea-42c6-b075-b50af24b250c","keywords":null,"link":"/360/20210625_Suddeutsche_Zeitung_Orban_nem_fog_engedni_a_homofobtorveny_ugyeben","timestamp":"2021. június. 25. 07:30","title":"Süddeutsche Zeitung: Orbán nem fog engedni a homofóbtörvény ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c700ad-2dbb-449c-ab9e-84a6609c803c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma már nem ritka, hogy a felhasználók több monitort is rákötnek a számítógépükre. A Windows 11 újdonságai közt olyanok is találhatók, amiket kifejezetten nekik készítettek.","shortLead":"Ma már nem ritka, hogy a felhasználók több monitort is rákötnek a számítógépükre. A Windows 11 újdonságai közt olyanok...","id":"20210624_microsoft_windows_11_monitorok_osszekotese_szamitogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0c700ad-2dbb-449c-ab9e-84a6609c803c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cd4b507-e04e-42b0-93f5-8383898b61f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_microsoft_windows_11_monitorok_osszekotese_szamitogep","timestamp":"2021. június. 24. 08:40","title":"Végre: a Windows 11 pótolja a Windows 10 egyik nagy hiányosságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa88e7f2-6c56-4786-b83c-86a3a08a9612","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Fantasztikus meccsen játszott döntetlent a német válogatottal a magyar csapat, azonban nem csak erről szólt szerdán az Európa-bajnokság. Vége van a csoportköröknek, így kialakultak a nyolcaddöntők párosításai is. ","shortLead":"Fantasztikus meccsen játszott döntetlent a német válogatottal a magyar csapat, azonban nem csak erről szólt szerdán...","id":"20210624_EURO2020_szunnap_pp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa88e7f2-6c56-4786-b83c-86a3a08a9612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96168748-92f3-4abb-8b94-df93758252a8","keywords":null,"link":"/sport/20210624_EURO2020_szunnap_pp","timestamp":"2021. június. 24. 05:50","title":"Délelőtt rólunk beszélt Európa, este már a kieséses meccsekről – élőben a hvg.hu-n az Európa-bajnokságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba355e3d-ae92-42c6-8451-c5aaeabd61ed","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ford ötödször alakítja a kalandos életű régészprofesszort.","shortLead":"Ford ötödször alakítja a kalandos életű régészprofesszort.","id":"20210624_Megserult_Harrison_Ford_az_Indiana_Jones_forgatasan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba355e3d-ae92-42c6-8451-c5aaeabd61ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f2b6b5c-de1c-431b-a782-261a365a6cae","keywords":null,"link":"/kultura/20210624_Megserult_Harrison_Ford_az_Indiana_Jones_forgatasan","timestamp":"2021. június. 24. 11:14","title":"Megsérült Harrison Ford az új Indiana Jones-film forgatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e0bad61-b4da-4943-910e-8dbd0fc32030","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi évek óta külföldön bujkált.","shortLead":"A férfi évek óta külföldön bujkált.","id":"20210625_tenerife_kotozos_rablassorozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e0bad61-b4da-4943-910e-8dbd0fc32030&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5394b842-fee4-4981-9bb3-cdcebfef5bd9","keywords":null,"link":"/itthon/20210625_tenerife_kotozos_rablassorozat","timestamp":"2021. június. 25. 08:37","title":"Teneriféről hozták haza a kötözős rablássorozat egyik gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b4830e8-2e4c-4089-bbfb-27ddf934955c","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Kérésre az Európai Tanács épületét is kivilágítanák szivárványszínűre.","shortLead":"Kérésre az Európai Tanács épületét is kivilágítanák szivárványszínűre.","id":"20210623_eu_csucs_vacsora_melegellenes_torveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b4830e8-2e4c-4089-bbfb-27ddf934955c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37286d36-e5a7-46c4-8725-5a7a161cdba7","keywords":null,"link":"/eurologus/20210623_eu_csucs_vacsora_melegellenes_torveny","timestamp":"2021. június. 23. 15:48","title":"Orbán az EU-csúcs vacsoráján kaphat kényelmetlen kérdéseket a melegellenes törvényről ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f1a081-4211-401a-a20f-3fc94e97b00e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyarok bravúros játéka is csak egy döntetlenre, így sajnos egy kiesésre volt elég, azonban amit a német válogatott jelenleg kap a sportsajtótól, azt még nehezebben teszik zsebre, mint a magyarok az Eb korai lezárását. ","shortLead":"A magyarok bravúros játéka is csak egy döntetlenre, így sajnos egy kiesésre volt elég, azonban amit a német válogatott...","id":"20210624_nemet_sportsajto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2f1a081-4211-401a-a20f-3fc94e97b00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ac50c99-8b77-4d5f-bc58-9bca8c0f4870","keywords":null,"link":"/sport/20210624_nemet_sportsajto","timestamp":"2021. június. 24. 07:44","title":"Ők maguk sem értik, hogyan jutottak tovább – német sajtószemle a mérkőzés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]