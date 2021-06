Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"16efd484-fdb4-44af-8d46-504eea6cfba7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő fotós beszámolóval jelentkezett a helyszínről.","shortLead":"Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő fotós beszámolóval jelentkezett a helyszínről.","id":"20210628_raklap_kontener_nyekladhaza_strand","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16efd484-fdb4-44af-8d46-504eea6cfba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"435e46de-a561-4451-bc88-d5b487874a11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_raklap_kontener_nyekladhaza_strand","timestamp":"2021. június. 28. 14:39","title":"Konténerek, raklapok, műanyag kukák – erre futotta az EU-s pénzből felújított nyékládházi strandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e7f191a-3d19-441d-b432-578c6fa0da89","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A túl nagy sebesség miatt beszitált a lakókocsi, és a szalagkorlátnak csapódott az autó.","shortLead":"A túl nagy sebesség miatt beszitált a lakókocsi, és a szalagkorlátnak csapódott az autó.","id":"20210629_lakokocsit_baleset_m3_autopalya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e7f191a-3d19-441d-b432-578c6fa0da89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281ebcd7-63d7-4acf-ad61-5d610987af24","keywords":null,"link":"/cegauto/20210629_lakokocsit_baleset_m3_autopalya","timestamp":"2021. június. 29. 07:57","title":"Videó: rommá tört egy lakókocsit vontató autó az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fd5fff3-ee46-445a-8947-1a3c7adabcd8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedesnek akadt némi megjegyzése a riválisa által elért új Nordschleife rekord miatt.","shortLead":"A Mercedesnek akadt némi megjegyzése a riválisa által elért új Nordschleife rekord miatt.","id":"20210628_a_Mercedes_gratulalt_es_gyorsan_oda_is_szurt_a_porschenak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fd5fff3-ee46-445a-8947-1a3c7adabcd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c11ffa-5005-41a6-bf51-a7586e69a71b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210628_a_Mercedes_gratulalt_es_gyorsan_oda_is_szurt_a_porschenak","timestamp":"2021. június. 28. 09:21","title":"A Mercedes gratulált és gyorsan oda is szúrt a Porschénak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9014e57-ac9b-4c77-84fe-30053dcaf98b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rapper a vasárnapi BET Awards gálán jelezte egyértelműen, hogy ismét terhes.","shortLead":"A rapper a vasárnapi BET Awards gálán jelezte egyértelműen, hogy ismét terhes.","id":"20210628_A_szinpadon_jelentette_be_a_terhesseget_Cardi_B","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9014e57-ac9b-4c77-84fe-30053dcaf98b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ec19cbd-edfe-43f0-9f08-0b608d9ff06b","keywords":null,"link":"/kultura/20210628_A_szinpadon_jelentette_be_a_terhesseget_Cardi_B","timestamp":"2021. június. 28. 11:59","title":"A színpadon jelentette be a terhességét Cardi B","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ee1dfd-f717-416c-8938-e8387089f3a1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Megtalálták az athéni Nemzeti Galériából kilenc éve ellopott Pablo Picasso- és Piet Mondrian-festményt. Nemcsak árban, érzelmi értékben is sokat jelentettek a görögöknek. \r

\r

","shortLead":"Megtalálták az athéni Nemzeti Galériából kilenc éve ellopott Pablo Picasso- és Piet Mondrian-festményt. Nemcsak árban...","id":"20210629_Elokerult_a_kilenc_eve_ellopott_Picasso_es_Mondrianfestmenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75ee1dfd-f717-416c-8938-e8387089f3a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cda7339-a943-4fa9-a759-5e176bdfb871","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_Elokerult_a_kilenc_eve_ellopott_Picasso_es_Mondrianfestmenyt","timestamp":"2021. június. 29. 14:20","title":"Előkerült a kilenc éve ellopott Picasso- és Mondrian-festmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b354e39-a120-4608-ac8a-fdb3d2ff13ca","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A váci diadalív közelében áll az új Kolodko-szobor. ","shortLead":"A váci diadalív közelében áll az új Kolodko-szobor. ","id":"20210629_Kolodko_Mihaly_Vacott_is_letette_a_vedjegyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b354e39-a120-4608-ac8a-fdb3d2ff13ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc8773be-5429-4524-b113-f2321b55f368","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_Kolodko_Mihaly_Vacott_is_letette_a_vedjegyet","timestamp":"2021. június. 29. 15:27","title":"Kolodko Mihály Vácott is letette a védjegyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57cf0a63-410e-464b-a368-14c43f9bfaf7","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Több uniós és nemzetközi szerv, intézmény, illetve civil szervezetek is készítenek jelentést azzal kapcsolatban, hogy a Coviddal kapcsolatos lezárások hogyan érintették a börtönöket. Kiderült, egyrészt a fogvatartási intézmények digitálisan sokat fejlődtek, másrészt lázadásokat is levertek.","shortLead":"Több uniós és nemzetközi szerv, intézmény, illetve civil szervezetek is készítenek jelentést azzal kapcsolatban...","id":"20210629_Borton_a_jarvany_idejen_lazadasok_es_eroszak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57cf0a63-410e-464b-a368-14c43f9bfaf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe048cb-12e7-4ba1-ba91-c0b3182be847","keywords":null,"link":"/eurologus/20210629_Borton_a_jarvany_idejen_lazadasok_es_eroszak","timestamp":"2021. június. 29. 13:37","title":"Börtön a járvány idején: lázadások és erőszak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f3eca0-b179-4184-83c1-2ea15d1e27f3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A legnagyobb szárazság alatt kaszálták le a zöldfelületet.","shortLead":"A legnagyobb szárazság alatt kaszálták le a zöldfelületet.","id":"20210628_Fidelitas_Vadviragos_Budapest_kaszalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31f3eca0-b179-4184-83c1-2ea15d1e27f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ef4053-5ff8-4324-8999-6577558b816c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210628_Fidelitas_Vadviragos_Budapest_kaszalas","timestamp":"2021. június. 28. 07:56","title":"Gaznak nézte a Fidelitas a Vadvirágos Budapest program egy gyepét, és lekaszálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]