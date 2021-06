Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5e6f0923-5d4e-4fb1-b7ff-3b38ea9b1e49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte a homofób kiegészítéseket kapott pedofiltörvény nem sértő, és nem is engednek belőle.","shortLead":"Szerinte a homofób kiegészítéseket kapott pedofiltörvény nem sértő, és nem is engednek belőle.","id":"20210628_Szijjarto_Peter_Nem_jogos_hogy_sertve_es_bantva_erzik_magukat_a_homoszexualisok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e6f0923-5d4e-4fb1-b7ff-3b38ea9b1e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f1267e8-233a-476f-9d06-6cc01169302d","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_Szijjarto_Peter_Nem_jogos_hogy_sertve_es_bantva_erzik_magukat_a_homoszexualisok","timestamp":"2021. június. 28. 21:27","title":"Szijjártó Péter: Nem jogos, hogy sértve és bántva érzik magukat a homoszexuálisok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77b71b3d-73dc-44f9-a85e-631985f68834","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két palack porral oltót is ráfújtak a lángoló autóra az arra járók segítségével, de hatástalan volt.","shortLead":"Két palack porral oltót is ráfújtak a lángoló autóra az arra járók segítségével, de hatástalan volt.","id":"20210628_Pillanatok_alatt_langba_borult_egy_BMW_Sarvarnal__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77b71b3d-73dc-44f9-a85e-631985f68834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d309234-e975-42cd-9228-a15859b3f5bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210628_Pillanatok_alatt_langba_borult_egy_BMW_Sarvarnal__video","timestamp":"2021. június. 28. 09:10","title":"Pillanatok alatt lángba borult egy BMW Sárvárnál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aff52e3-cd07-456f-ae63-75f7a55389d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hírt az Európai Tanács szóvivője közölte a Twitteren.","shortLead":"A hírt az Európai Tanács szóvivője közölte a Twitteren.","id":"20210627_Koronavirusos_a_luxemburgi_miniszterelnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3aff52e3-cd07-456f-ae63-75f7a55389d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7ba8b4-22b2-4218-acbb-e80ea6958177","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210627_Koronavirusos_a_luxemburgi_miniszterelnok","timestamp":"2021. június. 27. 20:53","title":"Koronavírusos a luxemburgi miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Zádori Jánost mellett további öt embert ítéltek el, amiért az általuk képviselt társaságok nevében jogtalanul igényeltek és hívtak le uniós támogatásokat. Az ítélet nem jogerős. ","shortLead":"Zádori Jánost mellett további öt embert ítéltek el, amiért az általuk képviselt társaságok nevében jogtalanul...","id":"20210628_koltsegvetesi_csalas_pecsavarad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc86c245-5220-448d-8063-2182f75da50c","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_koltsegvetesi_csalas_pecsavarad","timestamp":"2021. június. 28. 16:17","title":"Költségvetési csalás miatt ítélték el Pécsvárad polgármesterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cbca49-1bfa-4853-9168-a24f88b30876","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sikeres műszaki vizsgák adatai alapján állítottak fel rangsort a legkevesebbszer és a legtöbbször pótvizsgára küldött autók között. ","shortLead":"A sikeres műszaki vizsgák adatai alapján állítottak fel rangsort a legkevesebbszer és a legtöbbször pótvizsgára küldött...","id":"20210628_Ezek_a_legkevesbe_problemas_fiatal_hasznalt_autok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73cbca49-1bfa-4853-9168-a24f88b30876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e435d32-73ce-43a5-8619-a9b827f41db9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210628_Ezek_a_legkevesbe_problemas_fiatal_hasznalt_autok","timestamp":"2021. június. 28. 11:05","title":"Ezek a legkevésbé problémás fiatal használt autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d3f7cd-4d1f-45a6-9baf-bfe7c963548e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az előző vb-döntő mindkét résztvevője pályára lép ma. Az Európa-bajnokság legnagyobb esélyesei között emlegetett francia csapat Svájccal találkozik a nyolcaddöntőben, a horvát válogatott pedig a gyatrán kezdő, de az utolsó csoportmeccsen parádézó spanyolokkal találkoznak. Itt követjük a nap eseményeit.","shortLead":"Az előző vb-döntő mindkét résztvevője pályára lép ma. Az Európa-bajnokság legnagyobb esélyesei között emlegetett...","id":"20210628_Horvatspanyol_es_franciasvajci_meccsekkel_folytatodnak_a_nyolcaddontok__percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09d3f7cd-4d1f-45a6-9baf-bfe7c963548e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bd7f09e-81f6-4a42-87a4-6858b61a603b","keywords":null,"link":"/sport/20210628_Horvatspanyol_es_franciasvajci_meccsekkel_folytatodnak_a_nyolcaddontok__percrol_percre","timestamp":"2021. június. 28. 11:00","title":"Franciaország–Svájc ÉLŐ – percről percre a foci-Eb-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"251aa35d-eb83-461e-8284-deae000a5f23","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A kormány úgynevezett pedofiltörvényére reagált a Duma Aktuál a maga sajátos módján: a homoszexualitás népszerűsítését tiltó passzusokat igyekeztek szó szerint venni és megszegni a szabályokat. ","shortLead":"A kormány úgynevezett pedofiltörvényére reagált a Duma Aktuál a maga sajátos módján: a homoszexualitás népszerűsítését...","id":"20210628_Duma_Aktual_Homofob_torveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=251aa35d-eb83-461e-8284-deae000a5f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939dff08-2d62-4179-8599-2af30530efba","keywords":null,"link":"/360/20210628_Duma_Aktual_Homofob_torveny","timestamp":"2021. június. 28. 19:00","title":"Aktív időskor, teherautók és egy csehszlovák tsz-elnök – a homoszexualitást népszerűsíti a Duma Aktuál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Európában az első, a világon a negyedik helyen áll Magyarország az elhízottság tekintetében.","shortLead":"Európában az első, a világon a negyedik helyen áll Magyarország az elhízottság tekintetében.","id":"20210628_karanten_hizas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27aa4ab3-ccaf-4c6b-a476-80173cd7f860","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_karanten_hizas","timestamp":"2021. június. 28. 09:03","title":"3–5 kilót híztak a magyarok a karantén alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]