[{"available":true,"c_guid":"a02c0115-c3d9-43d2-860f-3050663b38d3","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Azt még a Fidesz kommunikációja is elismeri, hogy a melegellenes törvény már kezelhetetlen hullámokat vet az EU-ban. Abban még reménykedhetnek, hogy a nemzetközi támadásra hivatkozva itthon profitálnak belőle, ám szakértők ennek az ellenkezőjét állítják: szerintük többet árt a kormánynak, mint használ. Valószínűleg Orbán most óvatosan kihátrál az ügyből, miután látja, hogy nem ez lesz a nyerő téma a 2022-es választásra.","shortLead":"Azt még a Fidesz kommunikációja is elismeri, hogy a melegellenes törvény már kezelhetetlen hullámokat vet az EU-ban...","id":"20210703_Orban_Brusszel_homofobtorveny_visszavonulas_EU_Magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a02c0115-c3d9-43d2-860f-3050663b38d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8add743-e943-40b0-843d-5266bb126e4e","keywords":null,"link":"/itthon/20210703_Orban_Brusszel_homofobtorveny_visszavonulas_EU_Magyarorszag","timestamp":"2021. július. 03. 07:00","title":"Elszámította magát Orbán a melegellenes törvénnyel, már kevés lesz a pávatánc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c9c6d23-0daa-4511-8cfe-579a64313da9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kocsi gazdáját bezárta egy szobába, majd Pestre hajtott, de hamar lekapcsolták. A csomagtartóban talált tárgyat és lőszereket fegyverszakértő vizsgálja.","shortLead":"A kocsi gazdáját bezárta egy szobába, majd Pestre hajtott, de hamar lekapcsolták. A csomagtartóban talált tárgyat és...","id":"20210703_autolopas_tesla_fegyver_erd_budapest_szereto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c9c6d23-0daa-4511-8cfe-579a64313da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f87021b1-75d8-49b4-8ad4-127eba0d04c1","keywords":null,"link":"/itthon/20210703_autolopas_tesla_fegyver_erd_budapest_szereto","timestamp":"2021. július. 03. 14:42","title":"Teslát lopott a szerető, de egy fegyvert is vitt vele a csomagtartóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f18657b-8325-4769-acbe-7db86e82a764","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Lehet ezt a dolgot kulturáltan is intézni és a végén meccset nyerni.","shortLead":"Lehet ezt a dolgot kulturáltan is intézni és a végén meccset nyerni.","id":"20210703_Az_olaszok_most_mind_leterdeltek_Lukaku_halas_volt_erte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f18657b-8325-4769-acbe-7db86e82a764&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"964cda8b-34f6-42c5-a1b2-d74b6c4d929c","keywords":null,"link":"/sport/20210703_Az_olaszok_most_mind_leterdeltek_Lukaku_halas_volt_erte","timestamp":"2021. július. 03. 11:10","title":"Az olaszok mind letérdeltek, Lukaku hálás volt, senkinek nem esett baja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48001f90-8f30-47cb-b6fb-b969c5dc65e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hogy pontosan melyik Marriott hotelen dolgozik a miniszterelnök lánya, az nem derült ki. Két jelölt biztosan van.","shortLead":"Hogy pontosan melyik Marriott hotelen dolgozik a miniszterelnök lánya, az nem derült ki. Két jelölt biztosan van.","id":"20210703_orban_rahel_marriott_budapest_bdpst_koncept","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48001f90-8f30-47cb-b6fb-b969c5dc65e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c4e0894-56fb-4a9c-9e63-0f0ec6400872","keywords":null,"link":"/itthon/20210703_orban_rahel_marriott_budapest_bdpst_koncept","timestamp":"2021. július. 03. 22:03","title":"Orbán Ráhel dolgozik a Marriott új budapesti hoteljének márkastratégiáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc0028e-cdcd-4af3-b19e-6a08f9ee20d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210703_Itt_vannak_az_otos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cc0028e-cdcd-4af3-b19e-6a08f9ee20d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d271da91-ae48-4f01-87de-4f8f10dc1331","keywords":null,"link":"/itthon/20210703_Itt_vannak_az_otos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2021. július. 03. 20:20","title":"Itt vannak az ötös lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf9ee42f-40fa-48b4-ad1d-b7809c55d3a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szivárgó tenger alatti gázcső gyulladt ki a Mexikói-öbölben. A tűzről készült felvételek pokoli hangulatot árasztanak.","shortLead":"Szivárgó tenger alatti gázcső gyulladt ki a Mexikói-öbölben. A tűzről készült felvételek pokoli hangulatot árasztanak.","id":"20210703_gazrobbanas_szivargas_mexikoiobol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf9ee42f-40fa-48b4-ad1d-b7809c55d3a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dfb603c-2d7a-4884-a881-477e6bced559","keywords":null,"link":"/tudomany/20210703_gazrobbanas_szivargas_mexikoiobol","timestamp":"2021. július. 03. 11:35","title":"A pokol kapuja nyílt meg, vagy Godzilla ébredezik a Mexikói-öbölben? Ilyen egy víz alatti gázrobbanás videón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ecab29-e8b2-4297-a053-dea53ccc9804","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pont a kocsi elé parkoltak a saját járművükkel.","shortLead":"Pont a kocsi elé parkoltak a saját járművükkel.","id":"20210704_A_megrongalt_auto_kameraja_vette_fel_a_katalizator_tolvajokat__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39ecab29-e8b2-4297-a053-dea53ccc9804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c25d1f6-471f-4eca-ab36-fc3aef3fcc22","keywords":null,"link":"/cegauto/20210704_A_megrongalt_auto_kameraja_vette_fel_a_katalizator_tolvajokat__video","timestamp":"2021. július. 04. 08:26","title":"A megrongált autó kamerája buktatta le a katalizátortolvajokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea822cff-072c-4273-889f-2e98726b4012","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hetedik helyünk is gyorsan elúszhat az európai ranglistán, mert öt ország is a nyomunkban van.","shortLead":"A hetedik helyünk is gyorsan elúszhat az európai ranglistán, mert öt ország is a nyomunkban van.","id":"20210702_szijjarto_peter_oltasi_program_seychelle_szigetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea822cff-072c-4273-889f-2e98726b4012&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c017b856-5987-441a-86ef-cc41930224b3","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_szijjarto_peter_oltasi_program_seychelle_szigetek","timestamp":"2021. július. 02. 18:36","title":"Szijjártó szerint éllovasok vagyunk az oltási programmal, de már hat ország is lehagyott minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]