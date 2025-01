Bondár Anna az első fordulóban kiesett egyesben a Melbourne-ben zajló ausztrál nyílt teniszbajnokságon. – számolt be az MTI. A világranglistán 92. magyar játékos a kínai Vang Ja-fannal szállt szembe a 15-ös pálya keddi nyitómérkőzésén, karrierje során először. A WTA-rangsorban 64. rivális nem a legjobb előjelekkel érkezett Melbourne-be, mivel legutóbbi győztes meccsét még augusztusban, a US Open harmadik fordulójában vívta, azóta három versenyen is a nyitókör jelentette számára a végállomást. Öt főtáblás szereplése közül tavaly a 32 közé jutott az Australian Openen, míg Bondár eddig csak egyszer, 2023-ban szerepelt az évnyitó Grand Slam-torna elitmezőnyében, amikor a második körben búcsúzott.

A decemberi, balatonfüredi magyar bajnokságon döntős játékos idén a canberrai challenger-tornán már a nyitókörben kiesett, majd Hobartban két győzelemmel feljutott a selejtezőből a főtáblára, ahol egy sikert követően, a nyolcaddöntőben állította őt meg az amerikai Amanda Anisimova.

A Hajdúszoboszló SE sportolója remekül kezdett kedden, és a hatodik bréklabdáját értékesítve, 3:2-nél elvette 30 esztendős ellenfele adogatását, majd 45 perc után magabiztosan lezárta a szettet. A folytatás már kevésbé alakult jól a 27 éves magyar számára, 3:4-nél vesztette el először a szerváját a meccsen, és Vang a harmadik szettlabdáját már beütötte, így jöhetett a döntő játszma. Ebben hiába vezetett Bondár 2:0-ra, a hat kettős hibát ütő kínai kétszer is brékelt, így 2 óra 14 perc elteltével ő ünnepelhetett.

A legjobb magyar női játékos párosban a japán Ucsidzsima Mojuka oldalán indul az Australian Openen. Egyesben így már csak Marozsán Fábián van versenyben a magyarok közül Melbourne-ben, akire szerdán, a második fordulóban a 17. kiemelt amerikai Frances Tiafoe vár.

Eredmény, nők, 1. forduló (a 64 közé jutásért):

Vang Ja-fan (kínai) – Bondár Anna 3:6, 6:3, 6:4

