[{"available":true,"c_guid":"33f07937-afd5-40fa-afb6-4e42636537d8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Azt a keretszerződést töltik ki, amelyiket a kazah elnök tavalyi budapesti látogatásakor kötöttek meg.","shortLead":"Azt a keretszerződést töltik ki, amelyiket a kazah elnök tavalyi budapesti látogatásakor kötöttek meg.","id":"20250117_hvg-Kazahsztan-UBM-Feed-Kazakhstan-Horvath-Peter-Kaszim-Zsomart-Tokajev-UBM-Holding-Nyrt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33f07937-afd5-40fa-afb6-4e42636537d8.jpg","index":0,"item":"a3530b3e-2ef2-42e7-be20-fb32c7dbb17a","keywords":null,"link":"/360/20250117_hvg-Kazahsztan-UBM-Feed-Kazakhstan-Horvath-Peter-Kaszim-Zsomart-Tokajev-UBM-Holding-Nyrt","timestamp":"2025. január. 17. 12:15","title":"Üzemek sorát hozza létre Kazahsztánban a piacvezető magyar takarmánygyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431644e7-90df-4392-b24e-7db6d44321fe","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Felszámolt félemelet, kiszabadított belső udvar: elkészült a Magyar Nemzeti Bank Szabadság téri székházának felújítása. Gépészetben a legújabbat, stílusban az eredetit alakították ki, a Monetáris Tanács január végén már ott, a Lámfalussy teremben dönt majd a kamatról.","shortLead":"Felszámolt félemelet, kiszabadított belső udvar: elkészült a Magyar Nemzeti Bank Szabadság téri székházának felújítása...","id":"20250117_magyar-nemzeti-bank-megujult-szekhaza-szabadsag-ter-ingatlan-mnb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/431644e7-90df-4392-b24e-7db6d44321fe.jpg","index":0,"item":"e538ce03-1dd1-4681-863d-2796ee69973a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250117_magyar-nemzeti-bank-megujult-szekhaza-szabadsag-ter-ingatlan-mnb","timestamp":"2025. január. 17. 16:34","title":"Visszatér megújult székházába az MNB, képeken a belső terek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b6f0ab-6e7a-4663-9c1c-d5ce12abcfe0","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"A megválasztott amerikai elnök felesküdött az illegális migránsok tömeges kitelepítésére, ami több mint tízmillió dokumentálatlan bevándorlót érinthet. A művelet borzasztó drága lenne, és mivel a célcsoport mélyen beépült az USA gazdaságának működésébe, hazaküldésük a mezőgazdaság és az építőipar bezuhanásához vezetne, de más szektorokat sem hagyna érintetlenül. ","shortLead":"A megválasztott amerikai elnök felesküdött az illegális migránsok tömeges kitelepítésére, ami több mint tízmillió...","id":"20250117_Trump-illegalis-migracio-bevandorlok-tomeges-deportalas-amerikai-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5b6f0ab-6e7a-4663-9c1c-d5ce12abcfe0.jpg","index":0,"item":"a5048721-d8da-465c-8f25-f3d7818196b9","keywords":null,"link":"/360/20250117_Trump-illegalis-migracio-bevandorlok-tomeges-deportalas-amerikai-gazdasag","timestamp":"2025. január. 17. 10:00","title":"Az amerikai gazdaság sírját áshatja meg Trump, ha tényleg beváltja leghangosabb kampányígéretét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0aadfbc-fd08-4466-b7d4-99be8ee4cbb5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A tűzesetben egy ember életét vesztette.","shortLead":"A tűzesetben egy ember életét vesztette.","id":"20250117_ugyeszseg-fellebbezes-karoli-gaspar-egyetem-raday-utcai-kollegium-gyujtogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0aadfbc-fd08-4466-b7d4-99be8ee4cbb5.jpg","index":0,"item":"776692e1-18f4-4734-92ef-50df1222de34","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_ugyeszseg-fellebbezes-karoli-gaspar-egyetem-raday-utcai-kollegium-gyujtogatas","timestamp":"2025. január. 17. 10:36","title":"Börtönt kértek a három fiatalra, akik miatt leégett a Ráday utcai kollégium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b55f5e-79e4-448f-8de2-26e4cd3c6059","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Korunkban, amikor szinte naponta szembesülünk a „tervezett elavulás” oltárán feláldozott termékekkel, üdítő olyan eszközökről hallani, amelyekben látszólag nem tud kárt tenni az idő. Ilyen egy, illetve két Commodore 64-es számítógép is, amelyeket a mai napig használnak egy vállalkozásnál.","shortLead":"Korunkban, amikor szinte naponta szembesülünk a „tervezett elavulás” oltárán feláldozott termékekkel, üdítő olyan...","id":"20250117_mukodo-commodore-64-c64-penztargep-egy-amerikai-pekseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1b55f5e-79e4-448f-8de2-26e4cd3c6059.jpg","index":0,"item":"898194ec-799a-4c9a-997d-7b29b4e8893a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_mukodo-commodore-64-c64-penztargep-egy-amerikai-pekseg","timestamp":"2025. január. 17. 17:03","title":"42 éves ez a Commodore 64-es, és még mindig használják, ráadásul nem is akármire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa1825f0-eb51-49bb-a71c-a0e494026944","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A SpaceX egy teljesen megújult egységet indított útnak a Starship hetedik tesztjén magyar idő szerint csütörtök késő este, ám az nem sokkal az indulás után felrobbant. Egy időre még a légiforgalmat is terelni kellett.","shortLead":"A SpaceX egy teljesen megújult egységet indított útnak a Starship hetedik tesztjén magyar idő szerint csütörtök késő...","id":"20250117_spacex-starship-robbanas-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa1825f0-eb51-49bb-a71c-a0e494026944.jpg","index":0,"item":"1dab25ae-6082-4736-81df-385c280d8ea4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_spacex-starship-robbanas-video","timestamp":"2025. január. 17. 09:37","title":"Óriásit robbant a SpaceX Starshipje, záporoztak az égből az alkatrészek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7a3b65d-4951-40a3-89cd-8364e7b1844b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyházfő nem szenvedett törést. ","shortLead":"Az egyházfő nem szenvedett törést. ","id":"20250116_Ferenc-papa-elesett-zuzodas-Santa-Marta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7a3b65d-4951-40a3-89cd-8364e7b1844b.jpg","index":0,"item":"363d3e8b-1ab2-4f4f-8e6e-756b0a928a42","keywords":null,"link":"/elet/20250116_Ferenc-papa-elesett-zuzodas-Santa-Marta","timestamp":"2025. január. 16. 13:32","title":"Ferenc pápa elesett, megzúzta a karját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd6a459-8bbe-4f2f-b7ac-7fbaf1aa57c5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Szerinte az elektromos autók piacán nem kínálati, sokkal inkább keresleti problémák vannak. ","shortLead":"Szerinte az elektromos autók piacán nem kínálati, sokkal inkább keresleti problémák vannak. ","id":"20250117_Mercedes-vezer-CO2-kvota","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fd6a459-8bbe-4f2f-b7ac-7fbaf1aa57c5.jpg","index":0,"item":"03604fe4-431b-4da0-8c4a-24d4daf429e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250117_Mercedes-vezer-CO2-kvota","timestamp":"2025. január. 17. 08:08","title":"A Mercedes vezére, a legnagyobb európai autós lobbi elnöke szerint újra kell tárgyalni a CO2-kvótákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]