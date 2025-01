A csoportjában első helyen jutott a világbajnokság középdöntőjébe a magyar férfi kézilabda-válogatott, amely a héten Franciaország, Ausztria és Katar csapatával mérkőzik majd a nyolc közé jutásért. A szövetség előzetesen ezt tűzte ki célul, az esetleges éremszerzést pedig „szuperbravúrnak” nevezte az elnök, Ilyés Ferenc.

A magyarok három pontot vittek magukkal a csoportkörből, ahol előbb Észak-Macedónia, majd Guinea, végül Hollandia csapatával játszottak. Az első, hajtós, brusztolós mérkőzést, bár ők voltak az esélyesek, csak nagy nehezen sikerült döntetlenre menteniük, s többen elmondták utána: tipikus első meccsen vannak túl, sok hibával. Chema Rodrígez szövetségi kapitány mégsem volt elégedetlen, arról beszélt, az volt a legfontosabb, hogy ne eresszen le a csapat, és ezt hozták is a hajrában.

Azzal, hogy a nyitány a várthoz képest gyengébben sikerült, s a kettő helyett csak egy pontot gyűjtött a csapat, kulcsfontosságúvá vált a hollandok legyőzése. Előbb azonban Guineán kellett túljutni. Nem ezen a meccsen mutatta a legjobb játékát a csapat, de sikerült fokozatosan jelentős különbséget kialakítania, és még úgy is 17 góllal verte meg az ellenfelét, hogy az utolsó négy-öt percre már teljesen kiengedett.

A hollandok ellen aztán megint teljesen más arcát mutatta a válogatott: jól látszott, hogy erre a meccsre, a csoportrangadóra készültek igazán, és úgy sikerült négy góllal megnyerniük, hogy a végén sem kellett különösebben izgulniuk a szurkolóknak. Pedig nem indult jól a találkozó: az első öt és fél percből négyet emberhátrányban töltöttek, és a játékvezetők később is könnyű síppal fújtak be rájuk legalábbis véleményes szabálytalanságokat.

Sipos Adrián és Bánhidi Bence, valamint a holland Luc Steins MTI / Ilyés Tibor

A csapat hatékonyan lassította a szélsebes holland játékot, így mérsékelve a gyors indítások jelentette fenyegetést. És bár meglehetősen sok gól esett mindkét oldalon, támadásban sikerült föléjük kerekedni. Az előző két meccsen elsősorban az átlövők villogtak, és a hollandok ellen is ők vitték a prímet, az első félidőben Szita Zoltán, a másodikban Bodó Richárd szórta a gólokat fontos pillanatokban. Előbbi így már 15, utóbbi, valamint Ilic Zoran 11-11 gólnál jár. Az utolsó csoportmeccsen a beállók is többször jutottak lehetőséghez, Bánhidi Bence három találata is lényeges volt az első félidei fordításban. A torna azonban egyelőre nem róluk szól, Bánhidi neve mellett öt, Rosta Miklósé és Sipos Adriáné mellett 1-1 találat szerepel. A hollandok ellen Rodríguez megpróbálkozott a két beállós játékkal is, amelyet a felkészülési meccseken gyakoroltak, de két gyors labdavesztés után visszarendezte a csapatot az eredeti felállásba.

A szélsők közül Bóka Bendegúz tett hozzá többen a hollandok elleni győzelemhez, összesen hat góllal, ebből a szélről négyet lőtt, mindössze egyszer hibázva. A tavalyi Eb-n és az olimpiai selejtezőn szinte hiba nélkül játszó Imre Bencének egyelőre gyengébb a mutatója: 19 lövésből 12 találat. Ahogy a fiatal szélső is megemlítette, őt bosszantja a legjobban, hogy nem megy neki annyira a játék.

Ami a kapusokat illeti, az olimpián a válogatottságtól visszavonuló, a vb-re mégis visszatérő Mikler Roland a Guinea elleni jó teljesítményének köszönhetően 35 százalékkal áll, Palasics Kristóf pedig 28,8-cal. Utóbbi nem mondható kiemelkedőnek, ám a fiatal magyar kapus is fontos védésekkel járult hozzá a sikerhez Észak-Macedónia, valamint a hajrában a hollandok ellen is.

Palasics Kristóf MTI / Illyés Tibor

Három mérkőzés után az mondható, hogy több van a csapatban: az elmúlt egy-két év világversenyeiből – főleg a tavalyi Eb-ből és az olimpiából – kiindulva a középdöntőben is bőven van keresnivalója, ha még tud egy fokozattal feljebb kapcsolni, és a kulcsemberek közül többen is előrelépnek.

Mi következik?

A D csoportból Magyarország (3 pont) mellett Hollandia (2) és Észak-Macedónia (1) jutott tovább, amelyek mellé a C csoport három legjobbja, Franciaország (4), Ausztria (2) és Katar (0) csatlakozik a középdöntőben. A hat csapat közül az első kettő jut be legjobb nyolc közé, onnan egyenes kieséses rendszerben folynak tovább a küzdelmek.

A magyarok kedd este 21 órától az Európa-bajnoki címvédő és a csoportfavorit franciákkal mérkőznek, akiktől tavaly kétszer is kikaptak, legutóbb az olimpián.

Az emlékezetes találkozón győzelmi kényszerben léptek a pályára, ledolgozták a meccs elején összeszedett hátrányukat, és még tíz perccel a vége előtt is úgy tűnt, hogy összejöhet a bravúr, de aztán négygólos vereséggel zártak, és kiestek.

A franciáknak sem úgy sikerült az olimpia, ahogy remélték, a negyeddöntőben a németek búcsúztatták őket, a nyolcadik helyen végeztek. A torna után többen is visszavonultak a válogatottságtól, átalakulóban van a csapat, amely azonban mindhárom meccsén nagy gólkülönbséggel nyerve zárta a csoportkört.

„A felszabadultságot jó lenne viszontlátni” – nyilatkozta a mérkőzés előtt Bodó Richárd a Telexnek, azt is hozzátéve, hogy kemény találkozó vár rájuk, de alig van vesztenivalójuk. Aztán arról is beszélt, hogy ő maga is kíváncsi arra, mivel készül ellenük Chema Rodríguez, mert „az biztos, hogy lesznek új elemek”. Ha összejönne a győzelem, azzal közel tizenhárom éves sorozatot szakítana meg a magyar válogatott: legutóbb 2012-ben, egy felkészülési mérkőzésen sikerült a franciák fölé kerekednie.

Bodó Richárd és Sipos Adrián, valamint az észa-kmacedón Zsarko Pesevszki MTI / Illyés Tibor

Akkor sincs minden veszve, ha ez megint nem jönne össze, ebben az esetben mindkét hátralévő meccset meg kell nyerni, és bízni abban, hogy nem borul fel a papírforma a csoportban. A sorban előbb az osztrákok következnek (csütörtök, 20:30), akik Kuvaitot és Katart is legyőzték a csoportkörben, a franciáktól viszont nyolccal kaptak ki. Ellenük biztosan dolgozik majd a revánsvágy a magyarokban, akik a tavalyi Eb-n a középdöntő első meccsét vívták ellenük, és egyetlen góllal maradtak alul (29-30). A vereség sokba került, a következőkben a németeket és a franciákat is verni kellett volna a négy közé jutásért, ez azonban már nem jött össze.

Végül Katar kerül sorra (szombat, 18 óra), amely csak a kieső Kuvaitot tudta legyőzni, azt is csak három találattal. Ez a meccs nem kellene, hogy gondot okozzon a magyar válogatottnak, amelynek a kulcsjátékosai remélhetőleg ezen a meccsen már rápihenhetnek majd az elődöntőre.

Ami a többieket illeti, az esélyesek közül a dánok és a németek is maximális ponttal jutottak tovább, és jó eséllyel az I-es csoportból bemasíroznak a nyolc közé. A svédek és a spanyolok izgalmas meccsen osztoztak meg a pontokon, ők még nagy csatában lesznek a portugálokkal, a norvégokkal és a brazilokkal a továbbjutásért – ez tűnik a halálcsoportnak a középdöntőben. A társrendező horvátok lépéshátrányban vannak, Izland és Egyiptom lendületes játékkal kezdte a vb-t.