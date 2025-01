Az észak-macedónok elleni meglepetés döntetlen után sima győzelemre készült Guinea ellen a magyar férfi kézilabda-válogatott a világbajnokságon a horvátországi Varasdon.

A lassan induló meccsen az ötödik perc végén még csak 2-1 volt az állás, tíz perc után azonban már 7-1-re növelte az előnyét a magyar csapat. A következőkben valamelyest felgyorsult a játék, és a guineaiak is egyre több lehetőségükkel éltek, beállóból, átlövésből és lerohanásból is be tudtak találni Mikler Roland kapujába, így közelebb léptek, a különbség azonban öt-hat gólon állandósult.

Mindkét csapat sok technikai hibával játszott, de a magyarok a 25. perctől lassan újra növelni tudták az előnyüket: a 28. percben már tízre, félidő pedig 20-9-cel zárult.

A szünet után két gyors góllal kezdett a magyar csapat, és továbbra is fokozatosan növelte az előnyét, de mind támadásban, mind védekezésben sokat hibáztak Chema Rodríguez szövetségi kapitány játékosai. A befejezésekkel különösen sok gondjuk volt: a guineai kapus, Rubens Pierre több szép védést is bemutatott velük szemben.

A másik oldalon Mikler is mutatott be bravúrokat, és egy kettős emberelőnyben, amikor az ellenfél üres kapuval támadott, egész pályás gólt is dobott.

Bodó Richárd hosszasan küzdött azért, hogy megszerezze az első találatát, hat kísérletéből az 54. percben sikerült végre egyet belőnie. Az volt a magyar csapat 34. gólja, az ellenfél 15-ön állt.

Az utolsó percekben még inkább kiengedett a magyar csapat, a vége így 35-28 lett. A győzelem azt jelenti, hogy az együttes – a vasárnap esti, Hollandia elleni mérkőzés eredményétől függetlenül – már ott van a középdöntőben. Oda a csoportok első három helyezettje kerül, és viszi magával a másik két továbbjutó elleni eredményeit. A magyarok abban a körben az Európa-bajnok Franciaországgal, Ausztriával, illetve Katarral vagy Kuvaittal mérkőzik majd.

A meccs emberének a nyolc kísérletéből hét gólt szerző Hanusz Egont választották, a másik kiemelkedően szereplő játékos az 51 százalékkal védő Mikler volt.