Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"53474328-03c8-463c-a1e4-b07066852b6d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elkészült a Sziámi AndFriends negyedik, a teljes Sziámi-történelem 17. albuma, rajta többek közt a Kik azok a magyarok?, a Sok kicsi sokk, és a Boldog új évet című dalokkal. A hvg.hu-n már most végighallgatható a lemez.","shortLead":"Elkészült a Sziámi AndFriends negyedik, a teljes Sziámi-történelem 17. albuma, rajta többek közt a Kik azok...","id":"20250118_Gyere-te-barki-Sziami-AndFriends-albumpremier","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53474328-03c8-463c-a1e4-b07066852b6d.jpg","index":0,"item":"9cf15961-16fd-43fd-848e-9fd0d4194d60","keywords":null,"link":"/kultura/20250118_Gyere-te-barki-Sziami-AndFriends-albumpremier","timestamp":"2025. január. 19. 18:00","title":"Gyere, te bárki - Sziámi AndFriends albumpremier a HVG-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecd2d454-e6fa-4005-a113-8d16578ce5ba","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Donald Trump után felesége, az amerikai first lady Melania Trump is beszállt a kriptobizniszbe, a MELANIA rekordára eddig 12,03 dollár volt.","shortLead":"Donald Trump után felesége, az amerikai first lady Melania Trump is beszállt a kriptobizniszbe, a MELANIA rekordára...","id":"20250120_donald-trump-melania-trump-kriptovaluta-melania","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecd2d454-e6fa-4005-a113-8d16578ce5ba.jpg","index":0,"item":"95011edc-5674-4538-a935-aba35644960a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250120_donald-trump-melania-trump-kriptovaluta-melania","timestamp":"2025. január. 20. 10:04","title":"Saját kriptovalutát dobott piacra Melania Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe028b2-1dec-4e52-8e11-5209427d675e","c_author":"Lengyel Tibor","category":"gazdasag","description":"Pár nap, és máris utalja a vételár negyedét, 12,7 milliárd forintnyi előleget az arab befektető a Rákosrendezőre álmodott Mini-Dubaj-projekt földterületeiért – derül ki az adásvételi szerződésből. Annak mellékletéből pedig a vázlatrajzok alapján az is, hogy hol milyen új funkciókat terveznek, és mekkora beépíthetőséggel számolnak. Váratlan fordulatként közben Karácsony Gergely bejelentette, hogy a főváros élni kíván az elővásárlási jogával, vagyis megvenné a befektetők helyett a területet. ","shortLead":"Pár nap, és máris utalja a vételár negyedét, 12,7 milliárd forintnyi előleget az arab befektető a Rákosrendezőre...","id":"20250121_Itt-van-minden-reszlet-a-Mini-Dubajrol-a-46-oldalas-adasveteli-szerzodeshez-26-oldalnyi-melleklet-tartozik-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fe028b2-1dec-4e52-8e11-5209427d675e.jpg","index":0,"item":"a2a04260-fbca-4b03-be9a-96fc2ff02fc4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250121_Itt-van-minden-reszlet-a-Mini-Dubajrol-a-46-oldalas-adasveteli-szerzodeshez-26-oldalnyi-melleklet-tartozik-ebx","timestamp":"2025. január. 21. 14:11","title":"Itt van minden részlet a Mini-Dubajról: közzétették a teljes adásvételi szerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"043da60a-9ef3-4a5a-ae44-c3af1d8f5d64","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Egy meghiúsult üzlet miatt ítélt meg kártérítést egy orosz bíróság a Strabag, annak osztrák részvényesei és az Raiffeisen Bank International oroszországi részlege ellen, amely korábban Rasperiával kezdeményezett üzlettel akarta felszabadítani befagyasztott oroszországi milliárdjait.","shortLead":"Egy meghiúsult üzlet miatt ítélt meg kártérítést egy orosz bíróság a Strabag, annak osztrák részvényesei és...","id":"20250121_raiffeisen-bank-orosz-birsag-rasperia-strabag-gyeripaszka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/043da60a-9ef3-4a5a-ae44-c3af1d8f5d64.jpg","index":0,"item":"4d7bf9f3-0865-4bd1-bb2f-59f05af334db","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_raiffeisen-bank-orosz-birsag-rasperia-strabag-gyeripaszka","timestamp":"2025. január. 21. 10:57","title":"Döntött a bíróság a Raiffeisen ügyében Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3823d7-06a3-4f2c-a448-d95c9481fd72","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem emelték a plafont, így az átlagfizetés jóval kevesebb százalékához juthatunk hozzá ingyenesen, ha bankautomatából vennénk ki pénzt. ","shortLead":"Nem emelték a plafont, így az átlagfizetés jóval kevesebb százalékához juthatunk hozzá ingyenesen, ha bankautomatából...","id":"20250121_ingyenes-keszpenzfelvetel-bankautomata-limit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d3823d7-06a3-4f2c-a448-d95c9481fd72.jpg","index":0,"item":"84729303-bb95-4606-839f-37fb9f434924","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250121_ingyenes-keszpenzfelvetel-bankautomata-limit","timestamp":"2025. január. 21. 14:08","title":"Több mint 400 000 forintnak kellene lennie a készpénzfelvételi limitnek, ha olyan jól akarunk járni, mint 2014-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c96033-c8ad-4144-b7c3-8b93acc59be9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatalosan a soros magyar elnökség nemrég zárult hat hónapját értékelte Orbán Viktor, aki azonban sokkal többet beszélt a Várban, a Lovardában tartott konferencián a Trump-éráról, mondván: Új korszak kezdődik. A pokol bugyraitól a focis hasonlaton át a woke-kapitalizmus bukásáig sok mindenről szó volt, végül Orbán hadat üzent Brüsszelnek.","shortLead":"Hivatalosan a soros magyar elnökség nemrég zárult hat hónapját értékelte Orbán Viktor, aki azonban sokkal többet...","id":"20250120_Orban-Viktor-Donald-Trump-unios-elnokseg-ertekeles-beszed-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60c96033-c8ad-4144-b7c3-8b93acc59be9.jpg","index":0,"item":"297537d1-af41-4385-b127-90513cf357ca","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_Orban-Viktor-Donald-Trump-unios-elnokseg-ertekeles-beszed-ebx","timestamp":"2025. január. 20. 10:50","title":"Orbán Viktor: \"Indulhat a nagy támadás, a Brüsszel elfoglalását célzó hadművelet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af51a9f-31c8-434b-9328-081f8d45f77e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal két százmillió forint fölötti luxusautót hirdetett meg árverésre, amelyeket egy két évvel ezelőtti adócsalási ügyben foglaltak le.","shortLead":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal két százmillió forint fölötti luxusautót hirdetett meg árverésre, amelyeket egy két évvel...","id":"20250120_Husz-peldanyban-keszult-ritka-Ferrarit-arverez-el-a-NAV","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0af51a9f-31c8-434b-9328-081f8d45f77e.jpg","index":0,"item":"24ab11c3-cf5e-42ea-abee-3a19fb7f95c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_Husz-peldanyban-keszult-ritka-Ferrarit-arverez-el-a-NAV","timestamp":"2025. január. 20. 20:28","title":"Húsz példányban készült, ritka Ferrarit árverez el a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d780b466-45d7-4132-a321-325e5cb36b49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke arról is beszélt, hogy milyen fázisban van a képviselőjelöltek választása.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke arról is beszélt, hogy milyen fázisban van a képviselőjelöltek választása.","id":"20250121_Magyar-Peter-azon-a-hetvegen-tart-evertekelo-beszedet-amelyen-Orban-szokott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d780b466-45d7-4132-a321-325e5cb36b49.jpg","index":0,"item":"7e6e5db2-0dd9-4caa-b361-b2c91441e0ac","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_Magyar-Peter-azon-a-hetvegen-tart-evertekelo-beszedet-amelyen-Orban-szokott","timestamp":"2025. január. 21. 07:47","title":"Magyar Péter azon a hétvégén tart évértékelő beszédet, amelyen Orbán szokott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]