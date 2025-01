Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a6ad836a-83e5-4fcc-be32-08a23455ef8f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A japánok egyik legfontosabb modelljének új generációja hamarosan hivatalosan is bemutatkozik. ","shortLead":"A japánok egyik legfontosabb modelljének új generációja hamarosan hivatalosan is bemutatkozik. ","id":"20250127_Ilyen-lehet-az-uj-Toyota-RAV4","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6ad836a-83e5-4fcc-be32-08a23455ef8f.jpg","index":0,"item":"2bbb99ac-9e5b-4419-ac01-238a5bb67e36","keywords":null,"link":"/cegauto/20250127_Ilyen-lehet-az-uj-Toyota-RAV4","timestamp":"2025. január. 27. 07:55","title":"Ilyen lehet az új Toyota RAV4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81869e1a-1ff1-4ad3-b4a5-1b0b0b9a5aa2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt fideszes polgármeser és képviselő kisterpeszben mondta el, hogy szerinte a fővárosi közgyűlés “élete talán legnagyobb döntése előtt áll”, és ő tudja is, mi lenne a legjobb Budapestnek, így meg is mondta, hogyan kellene szavazni. Ezt már Karácsony Gergely sem hagyta szó nélkül.","shortLead":"A volt fideszes polgármeser és képviselő kisterpeszben mondta el, hogy szerinte a fővárosi közgyűlés “élete talán...","id":"20250127_Sara-Botond-foispan-szolgalatba-helyezte-magat-es-figyelmeztette-a-kozgyulest-mi-lenne-jo-Budapestnek-a-Mini-Dubaj-szavazasnal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81869e1a-1ff1-4ad3-b4a5-1b0b0b9a5aa2.jpg","index":0,"item":"ff43daf7-acbe-431d-af4a-2961b9f0d620","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_Sara-Botond-foispan-szolgalatba-helyezte-magat-es-figyelmeztette-a-kozgyulest-mi-lenne-jo-Budapestnek-a-Mini-Dubaj-szavazasnal","timestamp":"2025. január. 27. 11:16","title":"Sára Botond főispán szolgálatba helyezte magát és figyelmeztette a közgyűlést, mi lenne jó Budapestnek a Mini-Dubaj-szavazásnál ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9db6ee9-229f-415b-a179-104df732f981","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 15 éves fiatal ellen terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntett gyanúja miatt indult büntetőeljárás. Őrizetbe vették. ","shortLead":"A 15 éves fiatal ellen terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntett gyanúja miatt indult büntetőeljárás. Őrizetbe...","id":"20250126_robbantassal-fenyegetes-veszto-altalanos-iskola-15-eves-fiu-terrorcselekmeny-elkovetesevel-fenyegetes-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9db6ee9-229f-415b-a179-104df732f981.jpg","index":0,"item":"7eb2ae0d-4ece-4f20-bcf7-6cfb7c97381c","keywords":null,"link":"/itthon/20250126_robbantassal-fenyegetes-veszto-altalanos-iskola-15-eves-fiu-terrorcselekmeny-elkovetesevel-fenyegetes-rendorseg","timestamp":"2025. január. 26. 10:36","title":"Fel akart vágni egy lány előtt, robbantással fenyegető e-mailt küldött egy borsodi fiú egy általános iskolának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6541b7-c1a2-451b-a310-328c1786171d","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Nem tartotta be a határidőt és átlépte a tervezett költségvetést a kivitelező cég, amelynek tulajdonosa a jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám köréhez tartozik.","shortLead":"Nem tartotta be a határidőt és átlépte a tervezett költségvetést a kivitelező cég, amelynek tulajdonosa a jegybankelnök...","id":"20250126_hvg-mnb-szekhazfelujitas-raw-development-somlai-balint-matolcsy-adam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed6541b7-c1a2-451b-a310-328c1786171d.jpg","index":0,"item":"f73efbaa-5c36-4817-a1bb-7f02b7bb9dd6","keywords":null,"link":"/360/20250126_hvg-mnb-szekhazfelujitas-raw-development-somlai-balint-matolcsy-adam","timestamp":"2025. január. 26. 11:00","title":"A lelépő Matolcsy Györgynek van miért aggódnia az MNB-székház felújításának számvevőszéki vizsgálata miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"152c2ce4-125b-4ed4-8c5e-46a060010ace","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"„Az a tervünk, hogy 2025 fantasztikus év legyen a magyar kisvállalkozók számára is”– kezdte a miniszterelnök.","shortLead":"„Az a tervünk, hogy 2025 fantasztikus év legyen a magyar kisvállalkozók számára is”– kezdte a miniszterelnök.","id":"20250125_orban-viktor-kisvallalkozok-adomentesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/152c2ce4-125b-4ed4-8c5e-46a060010ace.jpg","index":0,"item":"bc7f2ff4-af1e-4827-b9f8-3a0f8534e037","keywords":null,"link":"/kkv/20250125_orban-viktor-kisvallalkozok-adomentesseg","timestamp":"2025. január. 25. 12:08","title":"„Repülőrajt: a mai nap sem múlhat el jó hír nélkül” – Orbán Viktor újabb bejelentést tett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fb2af5a-88f9-4642-93e4-8f1f220986e3","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az óriási tálon kacsa, csirke, disznó és marhahús is volt, de most segítsége is akadt.","shortLead":"Az óriási tálon kacsa, csirke, disznó és marhahús is volt, de most segítsége is akadt.","id":"20250126_sir-lancelot-hustal-korai-influenszer-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2fb2af5a-88f9-4642-93e4-8f1f220986e3.jpg","index":0,"item":"18ccc35d-bedc-4e7b-b072-ba6d504ec384","keywords":null,"link":"/elet/20250126_sir-lancelot-hustal-korai-influenszer-budapest","timestamp":"2025. január. 26. 15:46","title":"Egyméteres hústálat rendelt magának a nagy zabáló koreai influenszer egy budapesti étteremben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fb02faf-6e8a-4870-8beb-ff6f016f3ec1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az utóbbi napoknál melegebb és naposabb időjárás várható a jövő héten, de lesznek esős időszakok is. ","shortLead":"Az utóbbi napoknál melegebb és naposabb időjárás várható a jövő héten, de lesznek esős időszakok is. ","id":"20250126_Tavaszias-idojaras-varhato-a-jovo-heten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fb02faf-6e8a-4870-8beb-ff6f016f3ec1.jpg","index":0,"item":"f58d3ad0-3ac8-4db7-9c84-4f839ea5dee7","keywords":null,"link":"/elet/20250126_Tavaszias-idojaras-varhato-a-jovo-heten","timestamp":"2025. január. 26. 13:39","title":"Tavaszias időjárás várható a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cfa9661-3ff2-44ea-8b8d-bf8a4330977b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 2014-ben elmenekült, jelenleg az Egyesült Államokban élő férfi szerint a fizetésük havonta egy jégkrémre volt elég, a modern hadviselésről pedig fogalmuk sem volt.","shortLead":"A 2014-ben elmenekült, jelenleg az Egyesült Államokban élő férfi szerint a fizetésük havonta egy jégkrémre volt elég...","id":"20250125_Se-loszer-se-WC-papir-ilyen-az-elet-az-eszak-koreai-seregben-egy-volt-katona-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1cfa9661-3ff2-44ea-8b8d-bf8a4330977b.jpg","index":0,"item":"1bcf4d81-16d9-4da7-8425-5366749e84a2","keywords":null,"link":"/vilag/20250125_Se-loszer-se-WC-papir-ilyen-az-elet-az-eszak-koreai-seregben-egy-volt-katona-szerint","timestamp":"2025. január. 25. 18:56","title":"Se lőszer, se WC-papír – ilyen az élet az észak-koreai seregben egy volt katona szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]