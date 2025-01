Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9cef43cc-bf3e-4242-bbcb-3c79d75dc014","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Így is súlyos csapásokat mértek az oroszok ukrajnai épületekre. ","shortLead":"Így is súlyos csapásokat mértek az oroszok ukrajnai épületekre. ","id":"20250127_Tobb-mint-otven-orosz-dront-semmisitett-meg-Ukrajna-ejszaka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9cef43cc-bf3e-4242-bbcb-3c79d75dc014.jpg","index":0,"item":"6c0fbe8d-be7f-4a29-ad21-47ac26f10cde","keywords":null,"link":"/vilag/20250127_Tobb-mint-otven-orosz-dront-semmisitett-meg-Ukrajna-ejszaka","timestamp":"2025. január. 27. 14:20","title":"Ukrajna több mint ötven orosz drónt semmisített meg éjszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d5c2445-9d9a-49d8-859a-d5382ce1c8cc","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Roman Abramovics több millió fontot spórolhatott így a BBC oknyomozó riportja szerint.","shortLead":"Roman Abramovics több millió fontot spórolhatott így a BBC oknyomozó riportja szerint.","id":"20250128_roman-abramovics-adocsalas-jacht-ciprus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d5c2445-9d9a-49d8-859a-d5382ce1c8cc.jpg","index":0,"item":"a5e82cfa-165b-4b2e-8c75-388944684ae2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_roman-abramovics-adocsalas-jacht-ciprus","timestamp":"2025. január. 28. 12:22","title":"Saját cégeinek adta bérbe luxusjachtjait Roman Abramovics, hogy ne kelljen befizetnie több millió fontnyi adót Ciprusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f8167c-1996-4148-b29b-735835315395","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hat különböző Fanta-íz színét idéző Xbox-konzolhoz juthat hozzá néhány szerencsés.","shortLead":"Hat különböző Fanta-íz színét idéző Xbox-konzolhoz juthat hozzá néhány szerencsés.","id":"20250127_microsoft-xbox-series-x-fanta-kiadas-promocio-szinek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52f8167c-1996-4148-b29b-735835315395.jpg","index":0,"item":"a72d6310-4352-4005-b2a5-c9e2ecc0ef4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250127_microsoft-xbox-series-x-fanta-kiadas-promocio-szinek","timestamp":"2025. január. 27. 14:03","title":"Üdítő újítást kapott az Xbox, de szó szerint: Fanta-kiadás jön a konzolból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d5a4666-0bc4-4dc3-8602-2f10d47117a8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Másfél éve szenvedett súlyos balesetet biciklizés közben Lorenzo Cherubini, vagyis Jovanotti, aki most új lemezzel jelentkezett. ","shortLead":"Másfél éve szenvedett súlyos balesetet biciklizés közben Lorenzo Cherubini, vagyis Jovanotti, aki most új lemezzel...","id":"20250128_jovanotti-baleset-halal-kozeli-elmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d5a4666-0bc4-4dc3-8602-2f10d47117a8.jpg","index":0,"item":"0059b89c-2354-49a3-a295-b93570df2a5d","keywords":null,"link":"/kultura/20250128_jovanotti-baleset-halal-kozeli-elmeny","timestamp":"2025. január. 28. 11:15","title":"„Egy baktérium rágta a csontjaimat” – a halálközeli élményéről beszélt Jovanotti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a49f71b-13d6-4bd6-9b0a-856d628af224","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"A magyar vonatkozásokkal teli, nagyrészt Magyarországon forgatott A brutalistától ne várjuk, hogy közelebb visz minket ehhez a manapság felkapott építészeti stílushoz. Már csak azért sem, mert a címe ellenére nincs benne brutalizmus, és ez főleg Magyarországról nézve kár, ahol ez a korszak éppen kiradírozódóban van. Branczik Márta és Kovács Dániel építészettörténészekkel arról is beszélgettünk, miért nem könnyű színtisztán brutalista épületeket találni Magyarországon, és miért különösen nehéz megvédeni őket az idő vasfogától. ","shortLead":"A magyar vonatkozásokkal teli, nagyrészt Magyarországon forgatott A brutalistától ne várjuk, hogy közelebb visz minket...","id":"20250127_A-brutalista-film-epiteszet-mi-a-brutalizmus-keso-modern-oroksegvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a49f71b-13d6-4bd6-9b0a-856d628af224.jpg","index":0,"item":"8af71b89-c2b9-40b1-97c9-7105a59af07a","keywords":null,"link":"/360/20250127_A-brutalista-film-epiteszet-mi-a-brutalizmus-keso-modern-oroksegvedelem","timestamp":"2025. január. 27. 10:18","title":"A brutalista, aki ott se volt: az építészetért rajongóknak csalódás a tíz Oscar-díjra jelölt film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c091ce75-e6fd-4ebe-853e-3face8e63324","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az egész mesterségesintelligencia-iparágat felrázhatja egy kínai cég, a DeepSeek újdonsága: az új modell előállítása sokkalta olcsóbb, és a legfejlettebb chipekre sem volt szükség hozzá. Mégis, állítólag simán hozza azt, amit az OpenAI technológiája.","shortLead":"Az egész mesterségesintelligencia-iparágat felrázhatja egy kínai cég, a DeepSeek újdonsága: az új modell előállítása...","id":"20250127_deepseek-mesterseges-intelligencia-r1-bemutatas-olcsobb-gyorsabb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c091ce75-e6fd-4ebe-853e-3face8e63324.jpg","index":0,"item":"2ccc86a6-43fa-481d-9b08-e9cada722ba1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250127_deepseek-mesterseges-intelligencia-r1-bemutatas-olcsobb-gyorsabb","timestamp":"2025. január. 27. 14:23","title":"„Ez az egyik legelképesztőbb, leglenyűgözőbb áttörés, amit valaha láttam” – a ChatGPT-t is lepipálta egy új kínai MI, ami nagy változást hozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d768a5a-ef2a-47a7-8608-512554c90ff6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most már Binzsi a neve, és Majka arcképe is eltűnt róla, de így is veszik, mint a cukrot. ","shortLead":"Most már Binzsi a neve, és Majka arcképe is eltűnt róla, de így is veszik, mint a cukrot. ","id":"20250127_Binzsi-szelet-Majka-Bindzsisztan-Csurran-cseppen-Hodmezovasarhely-cukraszda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d768a5a-ef2a-47a7-8608-512554c90ff6.jpg","index":0,"item":"3b6fecc8-aed3-4bd0-be27-4c13cdbf1092","keywords":null,"link":"/elet/20250127_Binzsi-szelet-Majka-Bindzsisztan-Csurran-cseppen-Hodmezovasarhely-cukraszda","timestamp":"2025. január. 27. 08:48","title":"Hosszú sorok álltak a Bindzsisztán sütiért a hódmezővásárhelyi cukrászdánál, több száz szeletet adhattak el a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a193394d-098d-4a8c-9110-49d1cf149982","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezúttal kolbászok és szalonnák serege sorakozott fel a 11 millió feliratkozóval rendelkező Tzuyang előtt, a hentesnél sorban állók nem hittek a szemüknek.","shortLead":"Ezúttal kolbászok és szalonnák serege sorakozott fel a 11 millió feliratkozóval rendelkező Tzuyang előtt, a hentesnél...","id":"20250127_A-pacalporkolt-nem-de-a-hentesbolt-mar-kifogott-a-del-koreai-influenszeren","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a193394d-098d-4a8c-9110-49d1cf149982.jpg","index":0,"item":"24bfaee2-a026-44bf-8e1f-f1659117721f","keywords":null,"link":"/elet/20250127_A-pacalporkolt-nem-de-a-hentesbolt-mar-kifogott-a-del-koreai-influenszeren","timestamp":"2025. január. 27. 18:03","title":"A pacalpörkölt nem, de a hentesbolt már kifogott a dél-koreai influenszeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]