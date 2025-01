Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4459b97f-3d0f-488a-ba61-0407ecf2dd43","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 89 éves férfi nem vette észre a csoportot.","shortLead":"A 89 éves férfi nem vette észre a csoportot.","id":"20250128_nemet-palyakerekpar-valogatott-gazolas-sofor-mallorca-csonttores","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4459b97f-3d0f-488a-ba61-0407ecf2dd43.jpg","index":0,"item":"a7f36c40-b0fb-4f9a-bbaf-e5ffd26bc59c","keywords":null,"link":"/sport/20250128_nemet-palyakerekpar-valogatott-gazolas-sofor-mallorca-csonttores","timestamp":"2025. január. 28. 10:28","title":"Belehajtott a német kerékpár-válogatottba egy sofőr, hat sportolót sodort el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8cc6f7-3477-4ced-9db3-60f4ebc6a1b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Oleksandr Bratshteint utoljára január 17-én látták egy fővárosi hotelben.","shortLead":"Oleksandr Bratshteint utoljára január 17-én látták egy fővárosi hotelben.","id":"20250127_Eltunt-egy-40-eves-ukran-ferfi-Budapesten-nagy-erokkel-keresik-a-rendorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d8cc6f7-3477-4ced-9db3-60f4ebc6a1b6.jpg","index":0,"item":"89eba80a-feb2-4406-8f81-563baaaca94b","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_Eltunt-egy-40-eves-ukran-ferfi-Budapesten-nagy-erokkel-keresik-a-rendorok","timestamp":"2025. január. 27. 19:54","title":"Eltűnt egy 40 éves ukrán férfi Budapesten, nagy erőkkel keresik a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszer azelőtt sietett ezt közzétenni, hogy a miniszterelnökkel együtt az Egyesült Arab Emírségekbe érkezett.","shortLead":"A külügyminiszer azelőtt sietett ezt közzétenni, hogy a miniszterelnökkel együtt az Egyesült Arab Emírségekbe érkezett.","id":"20250128_mini-dubaj-szijjarto-peter-egyesult-arab-emirsegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090.jpg","index":0,"item":"55157ec3-3ff9-4b98-a487-b84296a1e023","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_mini-dubaj-szijjarto-peter-egyesult-arab-emirsegek","timestamp":"2025. január. 28. 15:58","title":"Szijjártó a Mini-Dubajról: Már megszületett minden szükséges megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4042770a-2916-40a0-adab-0850995b77ce","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Peking megmutatta az új, hatodik generációsnak mondott repülőit, éppen amikor az amerikai légierő leállította vadászgépfejlesztési programját, és önvizsgálatot tart, hogy milyen úton induljon tovább. Elon Musknak erről is van véleménye, de hogyan döntötte be azzal a Lockheed Martin részvényeit?","shortLead":"Peking megmutatta az új, hatodik generációsnak mondott repülőit, éppen amikor az amerikai légierő leállította...","id":"20250127_hvg-kinai-legierofejlesztes-amerikai-felulvizsgalat-dominancia-igenye-egi-abrand-ngad-jegeles-J-35-F-35-J-20-F-22","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4042770a-2916-40a0-adab-0850995b77ce.jpg","index":0,"item":"fa2ef53f-65a7-4e59-a9ae-b92bf70c84b9","keywords":null,"link":"/360/20250127_hvg-kinai-legierofejlesztes-amerikai-felulvizsgalat-dominancia-igenye-egi-abrand-ngad-jegeles-J-35-F-35-J-20-F-22","timestamp":"2025. január. 27. 12:48","title":"Verseny a jövő légi dominanciájáért: Kína előrelépett, az USA önvizsgálatot tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60b92f1d-4852-44be-a678-e829c2ef783b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több adathordozó gyártása is befejeződik rövidesen a Sonynál; van olyan termék, amit már más gyártótól is nehéz lesz beszerezni a jövőben, így érdemes lehet betárazni belőle, ha még használja. ","shortLead":"Több adathordozó gyártása is befejeződik rövidesen a Sonynál; van olyan termék, amit már más gyártótól is nehéz lesz...","id":"20250127_sony-blu-ray-minidisc-minidv-kazetta-gyartas-leallitasa-megszunes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60b92f1d-4852-44be-a678-e829c2ef783b.jpg","index":0,"item":"dfac224b-5900-4d85-a1ee-cfce5f1c27fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250127_sony-blu-ray-minidisc-minidv-kazetta-gyartas-leallitasa-megszunes","timestamp":"2025. január. 27. 12:03","title":"Lezárul egy korszak: több Blu-ray és más lemez gyártásával is felhagy a Sony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1534cee0-8be0-4043-a2d3-c136004949b4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az úszók gyakorlatilag teljes sebességgel csapódtak neki a medence falának, mert azt hitték, hogy még van két és fél méterük a fordulóig.","shortLead":"Az úszók gyakorlatilag teljes sebességgel csapódtak neki a medence falának, mert azt hitték, hogy még van két és fél...","id":"20250128_szervezok-hiba-zaszlosor-uszoverseny-tokio-uszok-serules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1534cee0-8be0-4043-a2d3-c136004949b4.jpg","index":0,"item":"e74c201a-b986-43a6-807a-4197937fbaef","keywords":null,"link":"/sport/20250128_szervezok-hiba-zaszlosor-uszoverseny-tokio-uszok-serules","timestamp":"2025. január. 28. 10:34","title":"Hibáztak a szervezők, sok úszó egyszerűen lefejelte a falat egy tokiói versenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"550b7172-5f02-43fc-8fcc-c3433e0133f1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hamarosan érkező új Audi RS7-ben várhatóan méregerős plugin hibrid V6-os hajtáslánc landol.","shortLead":"A hamarosan érkező új Audi RS7-ben várhatóan méregerős plugin hibrid V6-os hajtáslánc landol.","id":"20250128_elvesziti-a-v8-at-de-az-uj-m5-nel-is-erosebb-lesz-az-audi-rs7","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/550b7172-5f02-43fc-8fcc-c3433e0133f1.jpg","index":0,"item":"a461ec1c-bef9-4c4c-9af5-50f21411b497","keywords":null,"link":"/cegauto/20250128_elvesziti-a-v8-at-de-az-uj-m5-nel-is-erosebb-lesz-az-audi-rs7","timestamp":"2025. január. 28. 06:41","title":"Elveszíti a V8-at, de az új M5-nél is erősebb lesz az Audi RS7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda6c64d-2e6f-49e8-a022-a3877b583147","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"Egy erőtlen ütés csak arra jó, hogy felbosszantsa az ellenfelet. A kínai technológiák kézben tartóit pedig nem volt érdemes az amerikaiaknak felbosszantaniuk. Vagy legalábbis illett volna felkészülni arra, hogy aki nem fekszik ki, az vissza fog ütni. Vélemény.","shortLead":"Egy erőtlen ütés csak arra jó, hogy felbosszantsa az ellenfelet. A kínai technológiák kézben tartóit pedig nem volt...","id":"20250129_balogh-csaba-kina-usa-deep-seek-technologiai-innovacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bda6c64d-2e6f-49e8-a022-a3877b583147.jpg","index":0,"item":"bd6ff02f-bd9e-4d40-b6a7-0ed74d89ec17","keywords":null,"link":"/360/20250129_balogh-csaba-kina-usa-deep-seek-technologiai-innovacio","timestamp":"2025. január. 29. 11:30","title":"Balogh Csaba: Most múlik pontosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]