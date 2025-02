Két év után ismét a Philadelphia Eagles és a Kansas City Chiefs nézett farkasszemet a Super Bowlban. Már a bevonuláskor látszott, hogy a közönség az Eagles mellett áll majd, az AFC bajnokát hatalmas füttykoncert fogadta. Az első miniháborút, a pénzfeldobást is a Philadelphia nyerte, így az Eagles vezethette a mérkőzés első támadását.

Elképesztő Eagles dominancia

Úgy tűnt azonban, hogy a Chiefs védelme jól vizsgázik az első drive-ban, a félpályánál, 4. és 2-re kényszerítették az Eaglest, de Nick Siriani vezetőedző bevállalós volt és A.J. Brownra hívott egy hosszú passzjátékot, amit össze is szedett az elkapó, de szabálytalanul, így érvénytelenítették a 30 yardos játékot. Nem meglepő módon Patrick Mahomesék inkább a passzjátékokra támaszkodtak az első támadássorozatban, javarészt 5 elkapóval álltak fel, szinte teljesen kizárva a futások lehetőségét, de az Eagles first downt sem engedett nekik, így itt is jöhetett egy punt.

A Philadelphia gyorsan felismerte, hogy a Kansas City védelme leginkább a futásokat szeretné elvenni az Év támadójának választott Saquon Barkley-tól, így megnyílt a terep a hosszabb passzoknak. Az egyik ilyenből rendkívül közel járt hozzá Jahan Dotson, hogy megszerezze a vezetést csapatának, de az 1 yardos vonalon földet ért a térde. Jött viszont a megszokott tush push, amiből Jalen Hurts futott touchdownt, Jake Elliott pedig értékesítette az extra pontot, 7–0-ra vezetett az Eagles.

A zsinórban harmadik bajnoki címére törő Kansas City a második támadássorozatában sem találta a meccs ritmusát, ismét gyorsan átadta a labdabirtoklás jogát, de bőven a saját térfeléről indulhatott az újabb philadelphiai akció. Sirianiék a következő drive során is remekül váltogatták a futásokat és a passzokat, így elég hamar eljutottak a Chiefs térfelére, egy 3. és 10-es szituációnál viszont borzalmas döntést hozott Hurts. Érkezett a nyomás az irányítóra, így sok ideje nem volt átgondolni, mit szeretne kezdeni a labdával, ezért újfent egy hosszú passzal kereste Brownt, de Bryan Cook remekül olvasta az irányító szándékát és interceptiont szerzett.

A saját 1 yardosán kapta meg a labdát a Chiefs, de sokáig ezúttal sem jutott a címvédő. Változatos playhívásokkal továbbra sem lehetett vádolni Andy Reidet, a passzjátékot részesítette előnyben, de Mahomes többször is pontatlan volt, így a második negyed elején már a két labdabirtoklásnyi előnyért támadott az Eagles. A végállomást a Kansas City 30 yardosa jelentette a Philly támadóinak, 4. és 3-ra nem kockáztattak, de Elliott nem hibázott, 10–0.

A második negyed felénél már talán elvárható lett volna, hogy a Chiefs is felvegye a ritmust, de két sack után harmadik és hosszú szituációban Patrick Mahomes óriási butaságot csinált, kimozgásból próbált meg visszadobni egy labdát a pálya közepe felé, de egyenesen az Eagles születésnapos védőjét, Cooper DeJeant találta meg, aki meg sem állt a végzónáig, a sikeres extra pont után pedig már 17–0 állt az eredményjelzőn.

Andy Reid 17–0-s hátrányban jónak látta, ha elkezdik erőltetni a futást, de ez sem volt eredményes, két játékból mindössze 1 yardot sikerült haladni, majd harmadik kísérletre a földre vitték Mahomest, így újabb puntra érkezett Matt Araiza. A védelem azonban összeszedte magát és két percet hagyott még Mahomeséknak arra, hogy feliratkozzanak az eredményjelzőre. Hosszú pálya állt a kansasi támadók előtt, de sokáig ezúttal sem jutottak, ugyanis az irányító újra eladta a labdát, Zack Baun gyönyörű vetődéssel szerzett interceptiont.

All Philly in the first half 🔥 #FlyEaglesFly



📺: #SBLIX on FOX

📱: Tubi + NFL app pic.twitter.com/yriXgUdNIh — NFL (@NFL) February 10, 2025

Majd A.J. Brown is feliratkozott a pontszerzők közé, amit LeBron James jellegzetes mozdulatával ünnepelt meg. További pontok már nem születtek a félidő előtt, így 24–0-s Eagles előnyről következhetett Kendrick Lamar és a halftime show. Beszédes félidei adat, hogy a Philadelphia védői mindössze 23 yardot és egyetlen first downt engedtek a kansasi támadóknak, ráadásul két labdát is szereztek, amellett, hogy nulla ponton tartották a liga egyik legjobb irányítóját.

A történelmi vereséget elkerülte a Chiefs

Jól kezdte a második félidőt a Kansas offense, egy screen pass után Worthy szerzett yardokat, de itt meg is állt a tudomány. Az Eagles védőfala óriási nyomást helyezett Mahomesra, kétszer is sackelték, majd harmadikra ugyan nagy menekülést mutatott be az irányító, de ez kevésnek bizonyult az újabb első kísérlethez, így punttal indult az óriási hátrányban lévő Chiefs nyitó drive-ja. Nem úgy a túloldalon, az Eagles első sorban a futásokra támaszkodott, amire a fehér mezeseknek nem igazán volt ellenszere.

Jalen Hurts egy szenzációs, 18 yardos futással oldott meg egy 3. kísérletet, majd Barkley-nak is megvolt az első hosszabb futása, amivel történelmet írt: soha nem volt még olyan játékos az NFL-ben, aki annyi yardot futott volna egy szezon alatt, mint ő. Hurts sem akart lemaradni Barkley mögött, előbb újabb first downt futott, majd szépen találta meg a futóját egy mozgásból eldobott passzal, amit estében szedett össze az Eagles 26-osa. A támadássorozatot ugyan csak field goallal zárta le a Philly, de tíz perc így is lepörgött a harmadik negyedből és már 27–0-ra vezettek a Sasok.

Saquon hangs on to put the Eagles inside the 5!



📺: #SBLIX on FOX

📱: Tubi + NFL app pic.twitter.com/NwTIL4eQJk — NFL (@NFL) February 10, 2025

Szegény embert az ág is húzza, szokták volt mondani. Egy holding szabálytalansággal hozta magát nehéz helyzetbe a Chiefs, majd negyedik kísérletre Mahomes passza volt pontatlan, a következő játékból pedig Jalen Hurts kiosztott egy 46 yardos touchdown passzt DeVonta Smithnek. Nem csalás, nem ámítás, 34–0 volt már az állás.

KEEP THE MAIN THING THE MAIN THING



📺: #SBLIX on FOX

📱: Tubi + NFL app pic.twitter.com/M1AqEOjPeZ — NFL (@NFL) February 10, 2025

Az amerikai futballban garbage time-nak hívják, amikor a meccs lényegi kérdései már eldőltek, de ettől függetlenül le kell játszani a hátralévő perceket. A döntő előtt hihetetlennek tűnt, de Smith touchdownja után ez már a harmadik negyedben összejött. Mahomes azért nem hagyta ennyiben ezt a kérdést, egy gyönyörű touchdown passzal találta meg Xavier Worthy-t, így a nullázást elkerülte a Kansas City (ami történelmi vereség lett volna), de a kétpontos kísérlet nem jött össze, így 34–6-os Eagles vezetéssel fordultak rá a csapatok az utolsó negyedre.

Patrick Mahomes throws across his body to Xavier Worthy to get on the board.



📺: #SBLIX on FOX

📱: Tubi + NFL app pic.twitter.com/cp3j8T7OhV — NFL (@NFL) February 10, 2025

Jalen Hurts azonban nem vette le a lábát a gázpedálról, többször is nagy futással szerzett yardokat csapatának, egészen mezőnygól távolságig eljuttatva az Eaglest. Elliott 48 yardról nem hibázott, már csak 10 perc volt hátra a meccsből és 37–6 volt az állás. Nagy játékokra lett volna szüksége a Chiefsnek, hogy gyorsan zárkózzon ellenfelére, de már rögtön az első playben kiütötték a labdát Mahomes kezéből, amire Milton Williams vetődött rá. A remek mezőnypozíciót csupán három pontra váltotta a Philadelphia, de Elliott 50 yardról is elképesztően magabiztos volt, 40–6.

Az amerikai futball ünnepének utolsó nyolc percében már csak az volt a kérdés, hogy szóhoz jutnak-e a cserék a meccs végén, de Kansas 34 pontos hátrányban is a legjobbjait küldte fel. A címvédő becsületére legyen mondva, az eredménytől függetlenül ment előre és hajtott, Mahomes pedig második touchdown passzát is kiosztotta, ezúttal DeAndre Hopkinst találta meg. Ezúttal is kétpontossal próbálkozott a Chiefs, ami Justin Watson elkapásával meglett, 40–14.

DeAndre Hopkins has a touchdown in the Super Bowl



📺: #SBLIX on FOX

📱: Tubi + NFL app pic.twitter.com/sb1luajmIu — NFL (@NFL) February 10, 2025

Siriani lehetőséget adott cseréinek, akik nem jutottak sokra a Chiefs védőivel szemben, Mahomes pedig még összehozott egy gyönyörű touchdownt Worthy-vel, de a lényegen már ez sem változtatott, a Philadelphia Eagles 40–22-re győzött a Super Bowlban és megfosztotta a Kansas City Chiefst attól, hogy zsinórban harmadszor is bajnok legyen!!!