[{"available":true,"c_guid":"5619cd19-d324-4fbb-81be-d2cbc264bf0e","c_author":"Kuglics Sarolta (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Megsokszorozódtak az Európai Unió kiadásai az elmúlt öt évben, a hitelek rendezésében a tagállamok pénzügyi közreműködésére az eddiginél is jobban számíthat az Európai Bizottság.","shortLead":"Megsokszorozódtak az Európai Unió kiadásai az elmúlt öt évben, a hitelek rendezésében a tagállamok pénzügyi...","id":"20250224_koltsegvetes_eu_hitel_unios-forrasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5619cd19-d324-4fbb-81be-d2cbc264bf0e.jpg","index":0,"item":"24ecb29d-e84b-4d99-af95-e28589b528f6","keywords":null,"link":"/eurologus/20250224_koltsegvetes_eu_hitel_unios-forrasok","timestamp":"2025. február. 24. 15:24","title":"„Az engedetlen tagállamokat büntetik” – a költségvetésről vitáztak az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065f95a3-7fbd-4f83-b51d-0ca3902f0453","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó új elektromos modelljeiben akár kényünk-kedvünk szerint váltogathatunk.","shortLead":"A dél-koreai gyártó új elektromos modelljeiben akár kényünk-kedvünk szerint váltogathatunk.","id":"20250224_kamu-valto-kerul-a-kia-ev4-uj-villanyautoiba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/065f95a3-7fbd-4f83-b51d-0ca3902f0453.jpg","index":0,"item":"8cf4f0d9-9725-4641-bfd3-2f10f745e40b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250224_kamu-valto-kerul-a-kia-ev4-uj-villanyautoiba","timestamp":"2025. február. 24. 07:59","title":"Kamu váltó kerül a Kia új villanyautóiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c72a4e7e-e1b7-42f0-8cd6-7ff56854066a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A bíróság emberölés előkészületében találta bűnösnek a budapesti férfit.","shortLead":"A bíróság emberölés előkészületében találta bűnösnek a budapesti férfit.","id":"20250224_bunugy-lazar-janos-fenyegeto-kommentelo-birosag-itelet-felfuggesztett-borton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c72a4e7e-e1b7-42f0-8cd6-7ff56854066a.jpg","index":0,"item":"416ca167-da56-4635-83bd-c1fed71e4113","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_bunugy-lazar-janos-fenyegeto-kommentelo-birosag-itelet-felfuggesztett-borton","timestamp":"2025. február. 24. 18:23","title":"Felfüggesztett börtönt kapott egy kommentelő, aki pénzt ajánlott Lázár János megöléséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ad425ef-137e-4281-9172-72b1a0225b5f","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Oroszországgal szembeni 16. szankciós csomag elfogadásának napján az EU hozzálátott a 17. csomag előkészítéséhez, miközben a háttérben gőzerővel folyik egy több tízmilliárd eurós katonai támogatási csomag előkészítése. A magyar külügyminiszter mindezekkel nem ért egyet, és vétóval fenyeget – még akkor is, ha eddig az összes szankciót megszavazta a magyar kormány.","shortLead":"Az Oroszországgal szembeni 16. szankciós csomag elfogadásának napján az EU hozzálátott a 17. csomag előkészítéséhez...","id":"20250224_orosz-ukran-haboru_szijjarto_eu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ad425ef-137e-4281-9172-72b1a0225b5f.jpg","index":0,"item":"692443ab-837a-4c12-9d7b-cca1966104da","keywords":null,"link":"/eurologus/20250224_orosz-ukran-haboru_szijjarto_eu","timestamp":"2025. február. 24. 15:25","title":"Szijjártó: Ukrajna mindennap tovább gyengül, ezért ne adjunk nekik pénzt fegyverre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a62289-c409-4707-92fc-0ceae14549af","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A spanyol miniszterelnök Washingtonnak is odaszúrt az orosz invázió hároméves évfordulója alkalmából megrendezett kijevi csúcson.","shortLead":"A spanyol miniszterelnök Washingtonnak is odaszúrt az orosz invázió hároméves évfordulója alkalmából megrendezett...","id":"20250224_orosz-ukran-haboru-spanyolorszag-katonai-segelycsomag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6a62289-c409-4707-92fc-0ceae14549af.jpg","index":0,"item":"ab3926e1-9ce5-42e5-a716-db41746c99a1","keywords":null,"link":"/vilag/20250224_orosz-ukran-haboru-spanyolorszag-katonai-segelycsomag","timestamp":"2025. február. 24. 14:57","title":"Spanyolország újabb egymilliárd eurós katonai segélycsomagot nyújt Ukrajnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8584cc45-18de-44d9-9237-920c488b1a00","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kilencven éves korában elhunyt Harkányi Endre Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, érdemes- és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának tagja – közölte a Vígszínház.","shortLead":"Kilencven éves korában elhunyt Harkányi Endre Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, érdemes- és kiváló művész...","id":"20250223_Meghalt-Harkanyi-Endre-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8584cc45-18de-44d9-9237-920c488b1a00.jpg","index":0,"item":"40916e98-3baa-4a62-a7a3-68337dc0ece1","keywords":null,"link":"/elet/20250223_Meghalt-Harkanyi-Endre-ebx","timestamp":"2025. február. 23. 17:45","title":"Meghalt Harkányi Endre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"683ad63a-3151-4a3d-98df-8008456f17c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A napokig tartó vörös kód után a közeledő jó idő hírnöke lehet a madár.","shortLead":"A napokig tartó vörös kód után a közeledő jó idő hírnöke lehet a madár.","id":"20250224_Elso-golya-Oroshazan-idojaras-enyhules-tavasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/683ad63a-3151-4a3d-98df-8008456f17c4.jpg","index":0,"item":"ac060b9e-362c-4ce4-89c2-090934d5db48","keywords":null,"link":"/elet/20250224_Elso-golya-Oroshazan-idojaras-enyhules-tavasz","timestamp":"2025. február. 24. 11:02","title":"Orosházára már megérkezett az első gólya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b619248-fd0f-420d-988c-8ad29ce471c5","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az EU és néhány kelet-európai állam már lehagyta Magyarországot a korrupcióérzékelési listán, úgyhogy a világ igencsak távoli részeit kell megnéznünk, ha olyan helyeket keresünk, amelyek ugyanannyi pontot szereztek, mint mi. Megtettük.","shortLead":"Az EU és néhány kelet-európai állam már lehagyta Magyarországot a korrupcióérzékelési listán, úgyhogy a világ igencsak...","id":"20250223_Burkina-Faso-Tanzania-Trinidad-Kuba-Del-Afrika-korrupcio-korrupt-Magyarorszag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b619248-fd0f-420d-988c-8ad29ce471c5.jpg","index":0,"item":"f62f83fc-5b12-4ca5-98b8-4f0a6ec39bec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250223_Burkina-Faso-Tanzania-Trinidad-Kuba-Del-Afrika-korrupcio-korrupt-Magyarorszag-ebx","timestamp":"2025. február. 23. 17:00","title":"Burkina Faso, Tanzánia, Trinidad: Mi történik azokban az országokban, amik ugyanannyira korruptak, mint Magyarország?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]