[{"available":true,"c_guid":"5c7bea60-e667-47eb-935a-ac65f1a652bc","c_author":"Csendes-Erdei Emese","category":"itthon","description":"A Fidesz EP-képviselője szintet süllyedt, az adófizetők pénzén úgy viselkedik, mint egy tanórán idétlenkedő kamasz gyerek. ","shortLead":"A Fidesz EP-képviselője szintet süllyedt, az adófizetők pénzén úgy viselkedik, mint egy tanórán idétlenkedő kamasz...","id":"20250227_Deutsch-Tamas-Bodis-Kriszta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c7bea60-e667-47eb-935a-ac65f1a652bc.jpg","index":0,"item":"2722e85f-e69c-49b4-9779-d075871e556b","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_Deutsch-Tamas-Bodis-Kriszta","timestamp":"2025. február. 27. 10:21","title":"Deutsch Tamás rosszindulatú kreténségben minden várakozást felülmúlt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edd87b9b-b75d-422b-b701-ac5b90db3891","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Megkérdeztük Gulyás Gergelyt: orosz mintára száműzik négy fal közé az alapvető szabadságjogokat, vagy saját fejlesztés? Mit tud kideríteni az Amerikába küldött, támogatások után szaglászó kormánybiztos, amit a titkosszolgálatok nem tudtak? Ukrajnában mikor ered magyar kormánybiztos a guruló hrivnyák nyomába? Belefér majd a települések önrendelkezési jogába az is, ha esetleg nem akarnak akkumulátorgyárat? A HVG kérdései és a válaszok a kormányinfóról.","shortLead":"Megkérdeztük Gulyás Gergelyt: orosz mintára száműzik négy fal közé az alapvető szabadságjogokat, vagy saját fejlesztés...","id":"20250227_pride-kerdesek-kormanyinfo-orosz-minta-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/edd87b9b-b75d-422b-b701-ac5b90db3891.jpg","index":0,"item":"14ecc130-1e76-4d55-aed6-a4e2136a934b","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_pride-kerdesek-kormanyinfo-orosz-minta-ebx","timestamp":"2025. február. 27. 14:15","title":"Ha a Pride tényleg veszélyezteti a gyerekeket, akkor miért csak a harmincadik előtt tiltja be a kormány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe6bf0f0-a098-4ad2-af5d-c717e7dfacb5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Teherautókhoz és buszokhoz is gyártanak majd itt abroncsokat.","shortLead":"Teherautókhoz és buszokhoz is gyártanak majd itt abroncsokat.","id":"20250226_Bovit-a-Hankook-Racalmason-450-uj-munkahely-jon-letre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe6bf0f0-a098-4ad2-af5d-c717e7dfacb5.jpg","index":0,"item":"40c9ad16-ed1b-4cd6-b4d0-f2e129eba4e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250226_Bovit-a-Hankook-Racalmason-450-uj-munkahely-jon-letre","timestamp":"2025. február. 26. 12:43","title":"Elindul a Hankook gyárbővítése Rácalmáson, 450 új munkahely jön létre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c24d8ad-081e-4172-a72c-c36bdab343bd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Trump-kormányzat két hetet adott a hivataloknak, hogy álljanak elő a nagyarányú elbocsátásra vonatkozó terveikkel.","shortLead":"A Trump-kormányzat két hetet adott a hivataloknak, hogy álljanak elő a nagyarányú elbocsátásra vonatkozó terveikkel.","id":"20250226_trump-kormany-leepites-elon-musk-email","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c24d8ad-081e-4172-a72c-c36bdab343bd.jpg","index":0,"item":"6b96edfd-4bb3-44ab-bc6d-f38cbd8f8edb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250226_trump-kormany-leepites-elon-musk-email","timestamp":"2025. február. 26. 20:25","title":"Elon Musk szerint rosszul értelmezték azt az emailt, amiben a szövetségi dolgozókat számoltatták el a munkájukról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a4e859-b76e-4440-b564-8c5c7398ebc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden bizonnyal erre a kitételre alapozzák majd a Pride betiltását. Erre Gulyás Gergely is utalt, aki szerint „a belvároson átmasírozó Pride nem szolgálja a gyermekek védelmét”.","shortLead":"Minden bizonnyal erre a kitételre alapozzák majd a Pride betiltását. Erre Gulyás Gergely is utalt, aki szerint „a...","id":"20250227_Kormanyinfo-alaptorveny-modositas-pride-gyermekvedelem-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65a4e859-b76e-4440-b564-8c5c7398ebc5.jpg","index":0,"item":"fce931b4-5512-4de9-a503-84155ce3a1e4","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_Kormanyinfo-alaptorveny-modositas-pride-gyermekvedelem-ebx","timestamp":"2025. február. 27. 10:50","title":"Bekerül az Alaptörvénybe, hogy a gyermek testi-lelki fejlődéshez való joga minden törvény fölött áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b1d98e8-9ce8-4273-8879-8281c074d169","c_author":"Pálúr Krisztina","category":"360","description":"Még alig két hónaposak, illetve meg sem születtek, de máris világhírűek: ők a béta generáció, amelynek tagjai már olyan világban nőnek fel, ahol a mesterséges intelligencia tényleg a mindennapok része lesz, és korántsem ez az egyetlen kihívás. Kérdés, mennyire lehet általánosítani a nemzedékekről, és mennyire állják meg a helyüket a vad előrejelzések. ","shortLead":"Még alig két hónaposak, illetve meg sem születtek, de máris világhírűek: ők a béta generáció, amelynek tagjai már olyan...","id":"20250226_beta-generacio-uj-nemzedek-generacioelmelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b1d98e8-9ce8-4273-8879-8281c074d169.jpg","index":0,"item":"2bc4d183-4e43-404f-a2e3-566d1c68c9c7","keywords":null,"link":"/360/20250226_beta-generacio-uj-nemzedek-generacioelmelet","timestamp":"2025. február. 26. 16:00","title":"Béták, szevasztok! Küszöbön az újabb generációváltás, de mit remélhetünk a ma születő nemzedéktől?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e70b5e81-d6cd-4fc0-9c2f-cc771d8d459c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A bíróság szerint még nem biztos, hogy szabadulni fog Bene Krisztián, és arról is beszámoltak, mi alapján hozott döntést a büntetés-végrehajtási bíró az ügyében.","shortLead":"A bíróság szerint még nem biztos, hogy szabadulni fog Bene Krisztián, és arról is beszámoltak, mi alapján hozott...","id":"20250227_fovarosi-torvenyszek-lugos-orvos-szabadlab","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e70b5e81-d6cd-4fc0-9c2f-cc771d8d459c.jpg","index":0,"item":"c85ce1d0-1580-4e2e-9da4-b51d86c64954","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_fovarosi-torvenyszek-lugos-orvos-szabadlab","timestamp":"2025. február. 27. 16:47","title":"A Fővárosi Törvényszék megszólalt arról, hogy a lúgos orvos szabadlábra kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38932c0-a73b-4132-a513-9688c918e4cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miniszterelnök – független sajtó: 2 – 0.","shortLead":"Miniszterelnök – független sajtó: 2 – 0.","id":"20250226_Orban-Viktor-sajtoper-Klubradio-Kuria-SPAR","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d38932c0-a73b-4132-a513-9688c918e4cd.jpg","index":0,"item":"7a0a8249-963b-4f8a-813a-e8d3cc291f77","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_Orban-Viktor-sajtoper-Klubradio-Kuria-SPAR","timestamp":"2025. február. 26. 12:38","title":"Újabb sajtóperben fordított Orbán Viktor javára a Kúria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]