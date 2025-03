Keretet hirdetett Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, aki két újoncot is meghívott a Törökország elleni Nemzetek Ligája-osztályozóra készülő csapatba. Előzetesen már sejteni lehetett, hogy Dárdai Bence ott lehet a keretben, a Wolfsburg középpályása mellett pedig a Ferencváros fiatal középpályása, Tóth Alex is először kapott meghívót. Dárdai még egy rövid videóban üzent is a magyar szurkolóknak, amit nem sokkal a Telkiben rendezett sajtótájékoztató előtt tettek közzé az MLSZ X-oldalán.

A magyar válogatott kerete:

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Hegyi Krisztián (DVSC), Szappanos Péter (Paksi FC)

Védők: Balogh Botond (Parma), Botka Endre (Kecskeméti TE), Dárdai Márton (Hertha BSC), Fiola Attila (Újpest FC), Willi Orbán (RB Leipzig), Szalai Attila (Standard Liège)

Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg), Kata Mihály (MTK), Kerkez Milos (Bournemouth), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre AC), Nikitscher Tamás (Valladolid), Schäfer András (Union Berlin), Callum Styles (West Bromwich Albion), Tóth Alex (Ferencvárosi FC)

Támadók: Csoboth Kevin (St. Gallen), Gazdag Dániel (Philadelphia Union), Sallai Roland (Galatasaray), Szabó Levente (Braunschweig), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Rossi a sajtótájékoztatón elmondta, azért készül ilyen bő kerettel a magyar csapat, mert vannak „billegő” játékosok, akikről még nem tudott dönteni. A kapusokról is kapott kérdést a szövetségi kapitány. Elmondása szerint azért hívott be ezúttal négy embert is, mert Dibusz még csak most tér vissza a sérüléséből, ezért szeretné megnézni, hogy a két alapember (Gulácsi és Dibusz) mellett Hegyi és Szappanos mire képesek.

A két újoncról, Dárdai Bencéről és Tóth Alexről azt mondta:

Alex rendszeresen játszik a Fradiban, és jó teljesítményt nyújt a középpályán, míg Bence többnyire csereként, de rendszeresen kap lehetőséget a Bundesligában, és annak is egy elég erős csapatában, így úgy gondolom, ez volt a megfelelő idő arra, hogy meghívót küldjünk neki.

A hosszú idő után visszatérő Szalai Attilát azért hívta meg, mert a védő végre több lehetőséghez jut klubcsapatában, majd hozzátette, Nagy Ádám éppen a meccshiány miatt nem tart most a válogatottal. Arra a kérdésre, hogy miképp oldaná meg, hogy Nagy Zsolt és Kerkez Milos is egyszerre a pályán lehessen, azt mondta, korábban már próbálkozott taktikai átalakításokkal – például a Németország elleni 5–0-s vereség alkalmával –, de mint az eredmény is mutatja, nem lett jó vége, így nem gondolja, hogy ennek most lenne itt az ideje. Természetesen azon van, hogy a lehető legjobb összeállításban küldje pályára a csapatot, de befolyásoló tényező a játékosok pozíciója.

A török csapatról elmondta, hogy ugyan tavaly a Nemzetek Ligája B Ligájában szerepeltek, de a játékosaik nagy része az európai topligákban játszik, akik pedig nem, azok a szintén erős török bajnokság topcsapataiban, mint a Galatasaray vagy a Fenerbahce.

A csapatuk piaci értéke háromszorosa a miénknek, így nagyon komoly feladat vár ránk ellenük, ráadásul az isztambuli mérkőzésen biztosan pokoli hangulatra kell számítanunk, így fejben erre külön is fel kell készülnünk

– tette hozzá Rossi.

Nemzetek Ligája, osztályozó

1. mérkőzés

Törökország–Magyarország, Isztambul, március 20., 18:00

Visszavágó