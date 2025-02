Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7de8486b-d21c-492d-9515-5668850ef7a7","c_author":"HVG","category":"nagyitas","description":"A budapesti Kolta Galériában láthatók HVG-s kollégánk, Kiss-Kuntler Árpád rendhagyó portréi, amelyeket nemrég a Példa képek című fotóalbumban adott közre. A 78 alkotó és tudós által inspirált képekből az alábbiakban adunk ízelítőt. ","shortLead":"A budapesti Kolta Galériában láthatók HVG-s kollégánk, Kiss-Kuntler Árpád rendhagyó portréi, amelyeket nemrég a Példa...","id":"20250223_Kiss-Kuntler-Arpad-Pelda-Kepek-nagyitas-galeria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7de8486b-d21c-492d-9515-5668850ef7a7.jpg","index":0,"item":"68ef8dd5-ebab-4d72-9d10-8e017267c2a8","keywords":null,"link":"/nagyitas/20250223_Kiss-Kuntler-Arpad-Pelda-Kepek-nagyitas-galeria","timestamp":"2025. február. 23. 19:30","title":" „Köztudott, hogy a hódító barátja csak az utolsó áldozat” – Kiss-Kuntler Árpád látomásos portréi Asimovtól Weöres Sándorig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e29acd96-41ba-4266-a7b1-12ba5f81402f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Ferenc pápa egészségi állapota „enyhe javulást” mutat, de továbbra is kritikus állapotban van – közölte a Vatikán.","shortLead":"Ferenc pápa egészségi állapota „enyhe javulást” mutat, de továbbra is kritikus állapotban van – közölte a Vatikán.","id":"20250224_Vatikan-Ferenc-papanak-kicsit-javult-az-allapota-folytatja-a-munkat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e29acd96-41ba-4266-a7b1-12ba5f81402f.jpg","index":0,"item":"2f6b548b-0b07-4d99-960e-31a882c0ee64","keywords":null,"link":"/elet/20250224_Vatikan-Ferenc-papanak-kicsit-javult-az-allapota-folytatja-a-munkat","timestamp":"2025. február. 24. 19:19","title":"Ferenc pápa valamivel jobban van, kicsit dolgozott is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A törvény szerint a vállalkozásoknak tilos versenykorlátozó megállapodásokat kötniük. A kormány most épp ezt várja a kiskereskedőktől, és a versenyhivatal szerint ez így már rendben van. A törvény betűje szerint kartellnek minősül az árak „összehangolt megállapítása”. A versenyhivatal szerint ha árcsökkenés a vége, akkor nem kartell a kartell.","shortLead":"A törvény szerint a vállalkozásoknak tilos versenykorlátozó megállapodásokat kötniük. A kormány most épp ezt várja...","id":"20250224_GVH-elelmiszerarak-nagy-marton-kartell","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371.jpg","index":0,"item":"312efe5f-d506-45ef-bab3-55556298d36f","keywords":null,"link":"/kkv/20250224_GVH-elelmiszerarak-nagy-marton-kartell","timestamp":"2025. február. 24. 15:09","title":"A GVH szerint a jó ügy érdekében elkövetett kartellezés nem kartellezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12bea22a-a450-4a8e-9f6d-11b6723de465","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fogyasztói társadalom áldozatainak tartja és ezért sajnálja is őket.","shortLead":"A fogyasztói társadalom áldozatainak tartja és ezért sajnálja is őket.","id":"20250224_Szikora-Robert-fiatal-zeneszekrol-hamburger-ValMar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12bea22a-a450-4a8e-9f6d-11b6723de465.jpg","index":0,"item":"222b1804-c4e8-4e98-bf83-be846e10fcc2","keywords":null,"link":"/elet/20250224_Szikora-Robert-fiatal-zeneszekrol-hamburger-ValMar","timestamp":"2025. február. 24. 14:57","title":"Szikora Róbert szerint a fiatal zenészek olyanok, mint a hamburger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065f95a3-7fbd-4f83-b51d-0ca3902f0453","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó új elektromos modelljeiben akár kényünk-kedvünk szerint váltogathatunk.","shortLead":"A dél-koreai gyártó új elektromos modelljeiben akár kényünk-kedvünk szerint váltogathatunk.","id":"20250224_kamu-valto-kerul-a-kia-ev4-uj-villanyautoiba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/065f95a3-7fbd-4f83-b51d-0ca3902f0453.jpg","index":0,"item":"8cf4f0d9-9725-4641-bfd3-2f10f745e40b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250224_kamu-valto-kerul-a-kia-ev4-uj-villanyautoiba","timestamp":"2025. február. 24. 07:59","title":"Kamu váltó kerül a Kia új villanyautóiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b7d3c0-6a9b-47db-92eb-5d613ca7df99","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jegybank szerint 2022 decemberétől több százezer dollárt gyűjtött be jogosulatlanul a befektetőitől az amerikai cég.","shortLead":"A jegybank szerint 2022 decemberétől több százezer dollárt gyűjtött be jogosulatlanul a befektetőitől az amerikai cég.","id":"20250224_jogtalan-penzgyujtes-mnb-olajkutam-tiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59b7d3c0-6a9b-47db-92eb-5d613ca7df99.jpg","index":0,"item":"ec2f117a-dd87-43fc-abfc-8badace94dd8","keywords":null,"link":"/kkv/20250224_jogtalan-penzgyujtes-mnb-olajkutam-tiltas","timestamp":"2025. február. 24. 12:45","title":"Jogtalanul gyűjtött pénzt a befektetőktől az olajkutam.com, az MNB több év után lépett csak közbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3ea3f17-2fc1-45b4-9c39-7e72d4ed5c7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Teljesen elölről kezdik a tárgyalást, a Kúria szerint ugyanis a korábbi bírósági ítéletek nem voltak megfelelők. ","shortLead":"Teljesen elölről kezdik a tárgyalást, a Kúria szerint ugyanis a korábbi bírósági ítéletek nem voltak megfelelők. ","id":"20250224_pecsi-volvo-per-banki-erik-tanu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3ea3f17-2fc1-45b4-9c39-7e72d4ed5c7b.jpg","index":0,"item":"76e301da-d075-432d-9c21-d2d3a7fc9738","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_pecsi-volvo-per-banki-erik-tanu","timestamp":"2025. február. 24. 11:45","title":"Haláljelmezben jelent meg a bíróságnál a pécsi Volvo-per egyik vádlottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffeef052-982d-4ff4-ba0b-a9a7b6a63305","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán hírszerzés úgy tudja, hogy Észak-Korea már ballisztikus rakétákat is szállított Oroszországnak. ","shortLead":"Az ukrán hírszerzés úgy tudja, hogy Észak-Korea már ballisztikus rakétákat is szállított Oroszországnak. ","id":"20250223_Eszak-Korea-loszerek-Oroszorszag-Ukrajna-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffeef052-982d-4ff4-ba0b-a9a7b6a63305.jpg","index":0,"item":"3ebafcb1-2582-413a-8bd8-96ffbea376d7","keywords":null,"link":"/vilag/20250223_Eszak-Korea-loszerek-Oroszorszag-Ukrajna-haboru","timestamp":"2025. február. 23. 21:54","title":"Oroszország Észak-Koreától kaphatja a lőszerei felét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]