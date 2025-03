Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6a0dd65c-6743-4511-b416-a1c2a627cd7a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szöveget a kormánykoalíciót alkotó elnöki párt, a jobbközép Köztársaságiak és a centrista pártok, valamint az ellenzékben lévő szocialisták és a Zöldek támogatták, a szintén ellenzéki radikális baloldali Engedetlen Franciaország és a kommunisták ellene szavaztak, míg a legnagyobb ellenzéki frakció, a Marine Le Pen által vezetett Nemzeti Tömörülés képviselői tartózkodtak a szavazáskor.","shortLead":"A szöveget a kormánykoalíciót alkotó elnöki párt, a jobbközép Köztársaságiak és a centrista pártok, valamint...","id":"20250313_befagyasztott-orosz-vagyon-lefoglalasa-ukrajna-tamogatasa-francia-nemzetgyules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a0dd65c-6743-4511-b416-a1c2a627cd7a.jpg","index":0,"item":"cb19a637-67a7-4eb3-b2d8-3b4ef659ec00","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250313_befagyasztott-orosz-vagyon-lefoglalasa-ukrajna-tamogatasa-francia-nemzetgyules","timestamp":"2025. március. 13. 21:32","title":"A befagyasztott orosz vagyon lefoglalását kéri a francia nemzetgyűlés az Ukrajna támogatásának fokozásáról elfogadott határozatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886800bc-b2c0-4459-8cf1-18bf3cd36d31","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A januári adatokhoz képest csökkent a különbség a Tisza Párt és a Fidesz között a Publicus szerint.","shortLead":"A januári adatokhoz képest csökkent a különbség a Tisza Párt és a Fidesz között a Publicus szerint.","id":"20250314_publicus-tisza-part-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/886800bc-b2c0-4459-8cf1-18bf3cd36d31.jpg","index":0,"item":"344a1e24-56fe-4b13-a2e1-b0fe06e2a733","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_publicus-tisza-part-fidesz","timestamp":"2025. március. 14. 06:43","title":"Publicus: Két százalékkal vezet a Tisza Párt a Fidesszel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca1a0ce-e27c-4823-a7d3-8c5a842d357c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jurij Usakov elnöki tanácsadó szerint a tűzszünettel csak időt biztosítanának az ukrán csapatok számára, hogy összeszedjék magukat.","shortLead":"Jurij Usakov elnöki tanácsadó szerint a tűzszünettel csak időt biztosítanának az ukrán csapatok számára...","id":"20250313_kreml-tuzszunet-elutasitas-usakov","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ca1a0ce-e27c-4823-a7d3-8c5a842d357c.jpg","index":0,"item":"3739d781-62d4-4146-8bf0-4177dacd0ba4","keywords":null,"link":"/vilag/20250313_kreml-tuzszunet-elutasitas-usakov","timestamp":"2025. március. 13. 14:41","title":"A Kreml elutasítja az ideiglenes tűzszünet ajánlatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8777aa60-c4b3-473d-854c-9dad241437d8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jó hírt kaptak a tartalomgyártók, immáron a történetekkel is lehet bevételt szerezni, és ebben nincsenek is minimum elvárások.","shortLead":"Jó hírt kaptak a tartalomgyártók, immáron a történetekkel is lehet bevételt szerezni, és ebben nincsenek is minimum...","id":"20250314_meta-facebook-tortenetek-stories-monetizacio-program-indulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8777aa60-c4b3-473d-854c-9dad241437d8.jpg","index":0,"item":"59e56b81-1b50-44fe-8eb1-2cf1f1ce6d01","keywords":null,"link":"/tudomany/20250314_meta-facebook-tortenetek-stories-monetizacio-program-indulas","timestamp":"2025. március. 14. 09:03","title":"Már a Facebookkal is lehet pénzt keresni, és ehhez elég néhány rövid videót feltölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d8fdd31-5a04-47c7-ad48-606897848f6b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Célzott támadásokhoz használhattak több fertőzött androidos programot is, ezekkel gyakorlatilag minden létező adatot el lehetett lopni a készülékekről. Legalább egy az Android hivatalos alkalmazásboltjába is bekerült.","shortLead":"Célzott támadásokhoz használhattak több fertőzött androidos programot is, ezekkel gyakorlatilag minden létező adatot el...","id":"20250313_eszak-korea-hackerek-kospy-fertozott-android-alkalmazasok-adatok-ellopasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d8fdd31-5a04-47c7-ad48-606897848f6b.jpg","index":0,"item":"c5a44bcc-9fc9-48c5-9e16-ad6f24376b95","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_eszak-korea-hackerek-kospy-fertozott-android-alkalmazasok-adatok-ellopasa","timestamp":"2025. március. 13. 11:03","title":"Letöltötte ezt az androidos alkalmazást? Akkor Észak-Koreában landolhattak az adatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ez nem árstop, hanem valami enyhébb, valami más, de nem zárja ki, hogy radikálisabb intézkedések is jöjjenek hamarosan. Az árrésstop politikai termék, méghozzá a demagóg fajtából. Inflációról, gazdaságpolitikáról Németh Dáviddal és Kovács Gáborral a HVG közéleti műsorában.","shortLead":"Ez nem árstop, hanem valami enyhébb, valami más, de nem zárja ki, hogy radikálisabb intézkedések is jöjjenek hamarosan...","id":"20250313_Fulke-podcast-Nemeth-David-Kovacs-Gabor-arresstop-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"e4b9c851-33bc-47fd-8967-0e378e7a3c49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250313_Fulke-podcast-Nemeth-David-Kovacs-Gabor-arresstop-ebx","timestamp":"2025. március. 13. 15:55","title":"Így csak a gazdagok járnak jól – árrésstopról Németh Dáviddal és Kovács Gáborral a Fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Miközben az amerikai tárgyalódelegáció Oroszországba tartott, Donald Trump arról beszélt a Fehér Házban, hogyan büntetné meg Moszkvát.","shortLead":"Miközben az amerikai tárgyalódelegáció Oroszországba tartott, Donald Trump arról beszélt a Fehér Házban, hogyan...","id":"20250312_trump-oroszorszag-haboru-pusztito-buntetes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf.jpg","index":0,"item":"43f5dec2-b4bd-4603-9ce2-9af61b22c1c7","keywords":null,"link":"/vilag/20250312_trump-oroszorszag-haboru-pusztito-buntetes-ebx","timestamp":"2025. március. 12. 20:01","title":"Trump: Ha Oroszország folytatja a háborút, a büntetés pusztító lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2565afc-f258-4dc8-a56b-24eb6cce3f26","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egyre komolyabb problémát jelent a világban az antibiotikum-rezisztencia, és nem is könnyű az ez ellen küzdő készítmények fejlesztése. Ez azonban a jövőben megváltozhat.","shortLead":"Egyre komolyabb problémát jelent a világban az antibiotikum-rezisztencia, és nem is könnyű az ez ellen küzdő...","id":"20250313_Az-antibiotikum-rezisztencia-kialakulasaval-szemben-keresnek-uj-megoldast-szegedi-kutatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2565afc-f258-4dc8-a56b-24eb6cce3f26.jpg","index":0,"item":"9ebec78f-18bd-4b78-9e84-402b8a22933d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_Az-antibiotikum-rezisztencia-kialakulasaval-szemben-keresnek-uj-megoldast-szegedi-kutatok","timestamp":"2025. március. 13. 17:03","title":"Áttörés jöhet a „csendes világjárvány” elleni küzdelemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]