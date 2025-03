Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1259ff64-2a6f-41b5-ad39-307351fe8218","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bő 12 éves már a Windowsban a Gépház, de még mindig sok az olyan beállítás, ami csak a régi Vezérlőpultban található. Egy most a jelek szerint átkerül, de még így is van bőven.","shortLead":"Bő 12 éves már a Windowsban a Gépház, de még mindig sok az olyan beállítás, ami csak a régi Vezérlőpultban található...","id":"20250319_microsoft-windows-11-vezerlopult-eger-beallitasok-gephaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1259ff64-2a6f-41b5-ad39-307351fe8218.jpg","index":0,"item":"7252e3d6-c2b8-49a3-9861-da591e7d4cd4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250319_microsoft-windows-11-vezerlopult-eger-beallitasok-gephaz","timestamp":"2025. március. 19. 15:03","title":"Újabb szöget ver a Vezérlőpult koporsójába a Microsoft, de még marad a Gépház-káosz a Windows 11-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b30bb0-8561-4fd3-8186-addb31d20876","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Hét éve tart a meghallgatási maraton, de ennél tovább még nem jutottak az Európai Unió tagállamai ahhoz, hogy lezárják a Magyarország elleni hetes cikkelyes eljárást. Ez abból a szempontból érthető, hogy egyetlen soros elnök sem merné megkockáztatni, hogy ne legyen meg a négyötödös többség annak kimondásához: fennáll a veszélye, hogy Magyarország megsérti az EU alapértékeit. A gyülekezési törvény módosításával és a Pride betiltásával azonban átbillenhetett a mérleg.","shortLead":"Hét éve tart a meghallgatási maraton, de ennél tovább még nem jutottak az Európai Unió tagállamai ahhoz, hogy lezárják...","id":"20250319_hetes-cikkely-unios-szavazati-jog-megvonasa-Europai-Unio-magyar-kormany_Pride-betiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25b30bb0-8561-4fd3-8186-addb31d20876.jpg","index":0,"item":"5ad06489-902e-44ba-93b6-0674d4632f0f","keywords":null,"link":"/360/20250319_hetes-cikkely-unios-szavazati-jog-megvonasa-Europai-Unio-magyar-kormany_Pride-betiltas","timestamp":"2025. március. 19. 18:04","title":"Még rosszabb helyzetbe lavírozza magát a kormány az EU-ban a Pride betiltásával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e531fc4-3c0f-47e7-b5f9-244b8047bc78","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google két újdonságot is készített a Gemini nevű mesterséges intelligenciához, amelyek segíthetik a jobb és pontosabb munkavégzést.","shortLead":"A Google két újdonságot is készített a Gemini nevű mesterséges intelligenciához, amelyek segíthetik a jobb és pontosabb...","id":"20250319_google-gemini-mesterseges-intelligencia-canvas-audio-overview-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e531fc4-3c0f-47e7-b5f9-244b8047bc78.jpg","index":0,"item":"3fce2a22-572a-4d04-a175-30e670a5e8d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250319_google-gemini-mesterseges-intelligencia-canvas-audio-overview-podcast","timestamp":"2025. március. 19. 10:03","title":"Új funkciókat kapott a Google Gemini, szövegből készít podcastot a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28f0a93-420f-4a87-93c1-92f99cf49a05","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Moszkva azt állítja, az ukránok éjszaka az orosz energetikai infrastruktúrát támadták.","shortLead":"Moszkva azt állítja, az ukránok éjszaka az orosz energetikai infrastruktúrát támadták.","id":"20250319_oroszorszag-ukrajna-haboru-tuzszunet-targyalasok-donald-trump-vlagyimir-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e28f0a93-420f-4a87-93c1-92f99cf49a05.jpg","index":0,"item":"90414d8f-6b4a-47a1-8c62-08bd085fc950","keywords":null,"link":"/vilag/20250319_oroszorszag-ukrajna-haboru-tuzszunet-targyalasok-donald-trump-vlagyimir-putyin","timestamp":"2025. március. 19. 13:28","title":"A Kreml szerint Putyin és Trump megbízik egymásban, Ukrajna viszont szabotálja a tűzszüneti tárgyalásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6974bc1e-4e20-49a8-81f1-60d808b1f3f9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy “hidegindítást” láthatunk. ","shortLead":"Egy “hidegindítást” láthatunk. ","id":"20250320_Igy-dorombol-a-Dodge-elektromos-izomautoja-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6974bc1e-4e20-49a8-81f1-60d808b1f3f9.jpg","index":0,"item":"416723d5-7b1c-4eb8-bd0b-2ce86229955e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250320_Igy-dorombol-a-Dodge-elektromos-izomautoja-video","timestamp":"2025. március. 20. 08:52","title":"Így duruzsol a Dodge elektromos izomautója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0acb72c9-aa72-4717-bd20-2035068c61c9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy friss felmérés szerint messze az elektromos rolleresek hánynak leginkább fittyet a közlekedési lámpák piros jelzésére.","shortLead":"Egy friss felmérés szerint messze az elektromos rolleresek hánynak leginkább fittyet a közlekedési lámpák piros...","id":"20250320_a-rolleresek-es-a-gyalogosok-haladnak-at-leginkabb-a-piroson","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0acb72c9-aa72-4717-bd20-2035068c61c9.jpg","index":0,"item":"1dba4fc4-4488-4ea7-b7f8-914ddec0e347","keywords":null,"link":"/cegauto/20250320_a-rolleresek-es-a-gyalogosok-haladnak-at-leginkabb-a-piroson","timestamp":"2025. március. 20. 07:21","title":"A rolleresek és a gyalogosok haladnak át leginkább a piroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d221a6-aab3-4cf5-a348-a9e359632c62","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Még a nyári szünet előtt beidézik a két volt igazságügyi minisztert.","shortLead":"Még a nyári szünet előtt beidézik a két volt igazságügyi minisztert.","id":"20250319_schadl-volner-ugy-tanu-meghallgatas-fovarosi-torvenyszek-varga-judit-trocsanyi-laszlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1d221a6-aab3-4cf5-a348-a9e359632c62.jpg","index":0,"item":"b8c33799-3fa2-47bc-8599-62765071e279","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_schadl-volner-ugy-tanu-meghallgatas-fovarosi-torvenyszek-varga-judit-trocsanyi-laszlo","timestamp":"2025. március. 19. 15:54","title":"Varga Juditot és Trócsányi Lászlót is tanúként hallgatják meg a Schadl–Völner-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"479d7bce-2db3-4fe9-a6c9-5d98b96964c4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Lecseréli korosodó mobilalkalmazását a MÁV: az új, MÁV+ nevű felület tesztje már megindult, a nagyközönség számára pedig áprilistól lesz elérhető, fedélzetén több új funkcióval.","shortLead":"Lecseréli korosodó mobilalkalmazását a MÁV: az új, MÁV+ nevű felület tesztje már megindult, a nagyközönség számára...","id":"20250319_mav-plusz-uj-alkalmazas-utazas-vasut-volan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/479d7bce-2db3-4fe9-a6c9-5d98b96964c4.jpg","index":0,"item":"963d7fcf-fd6e-4af7-a206-6f088de7f73c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250319_mav-plusz-uj-alkalmazas-utazas-vasut-volan","timestamp":"2025. március. 19. 11:09","title":"Teljesen új MÁV alkalmazás jön heteken belül, itt van minden, amit a MÁV+-ról tudni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]