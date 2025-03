Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

A self-talk technikát a mindennapi életben is bevethetjük, nemcsak az élsportban. A gyakorlatot Szilágyi Áron olimpiai bajnok kardvívó és Kenyeres András mentáltréner mutatta be a HVG új podcastjában, a Pengében. A gyakorlatot Szilágyi Áron olimpiai bajnok kardvívó és Kenyeres András mentáltréner mutatta be a HVG új podcastjában, a Pengében. Egyáltalán nem mindegy, hogy miket mondogatunk magunknak Férje főnöke szeretné megszerezni az Egyesült Államoknak a szigetet. A sziget lakói nem szeretnék ezt. Kutyaszánbajnokság kedvéért látogat Grönlandra az J. D. Vance felesége Szerintük nincs semmi látnivaló.","shortLead":"Fémpor, fólia és műanyag is égett már nagy mennyiségben a Monifer Kft. telephelyén, több bírságot is kaptak. Szerintük nincs semmi látnivaló. Engedély nélkül tárolt és kigyulladt akkuhulladék miatt büntettek egy Heves megyei céget Az elmúlt 30 évben elhalványult az emléke, de Madonna karrierjének egyik legnagyobb botránya 1992-ben tényleg megrázta a fél világot. Az 1992-ben kiadott SEX című, fémborítós művészi fotókötet az énekesnő szexuális fantáziáit dolgozta fel, komoly – ám néha megkérdőjelezhető – társadalmi szerepvállalással és máig meghökkentő témákkal. Madonna magára zúdította a népharagot, de később is ragaszkodott hozzá, hogy beszéljen a szexről, holott a társadalom máig nem veszi tőle jó néven. Igaz, már egészen más okok miatt. De mekkora volt a SEX és az Erotica jelentősége? Hogyan lehet értelmezni a hatvan feletti Madonna kommunikációját a szexről és az életkorról? És mi lehet Madonna üzenete, amit valójában igencsak meg kellene hallania a társadalomnak? A kérdéseket Jámbor Eszterrel és Mary Gabriel Madonna-életrajzának a segítségével próbáljuk megfejteni. Az első album a női szexualitásról, amely nem heteroszexuális férfiak izgatására készült Jack Thorne már most retteg attól, hogy mi lesz, amikor okostelefont szeretne majd nyolcéves fia. A Kamaszok írója szerint legalább 14 éves korukig nem lenne szabad mobilt adni a gyerekek kezébe Kétszer támadt a férfira, aki másodszorra eltalálta a medvét. Medve támadt egy férfira Szlovákiában, erre ő fejen csapta a fejszéjével – videó A földmozgást Salgótarjánban és környékén érezték, károkról nem érkezett jelentés. Kisebb földrengés volt Nógrádban