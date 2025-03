A korábbi tervekkel ellentétben egy 63 ezer férőhelyes új stadion épül a 2032-es brisbane-i olimpiára – közölte kedden David Crisafulli, Queensland állam miniszterelnöke. A politikus bejelentése szerint miután egy héttagú testület száz napon át másodszor is felülvizsgálta a játékok lehetséges helyszíneit, a kormány úgy döntött, hogy két régebbi aréna felújítása helyett inkább újat építtet. Ez lesz az otthona az atlétikai versenyeknek, valamint a nyitó- és a záróünnepségnek.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 2021-ben ítélte oda Brisbane-nek a rendezés jogát, de politikai viták – amelyek középpontjában különösen a főstadion és az atlétika helyszíne áll – folyamatos bizonytalanságot teremtettek.

Crisafulli elődje, Steven Miles korábban elutasította azt az ötletet, hogy 2,7 milliárd ausztrál dollárból (661 milliárd forint) újítsák fel a brisbane-i Gabba krikettpályát, és hogy a belvárosi Victoria Parkban új stadiont építsenek 3,4 milliárd ausztrál dollárból (833 milliárd forint).

