[{"available":true,"c_guid":"72262057-65a3-46cc-9ba3-ecb89b8e0ff1","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Az atléták több versenyzési – így pénzkereseti – lehetőségre vágynak, a szurkolók pedig többször szeretnék látni a legjobbakat. E két igényt elégítené ki az az új atlétikai versenysorozat, a Grand Slam Track, amelynek ötletgazdája a négyszeres olimpiai bajnok futó, Michael Johnson.","shortLead":"Az atléták több versenyzési – így pénzkereseti – lehetőségre vágynak, a szurkolók pedig többször szeretnék látni...","id":"20250406_michael-johnson-grand-slam-track-atletika-sikfutas-gatfutas-penzdij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72262057-65a3-46cc-9ba3-ecb89b8e0ff1.jpg","index":0,"item":"7de2bf29-a716-48a6-914f-babfcf842993","keywords":null,"link":"/sport/20250406_michael-johnson-grand-slam-track-atletika-sikfutas-gatfutas-penzdij","timestamp":"2025. április. 06. 07:15","title":"Több verseny, több pénz, több izgalom – így orvosolná az atlétika bajait Michael Johnson új versenysorozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad27d0b3-6efd-426a-a23e-5c6f100d9e07","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A tervek szerint április 9-én, szerdán indul útnak az Amazon műholdas szolgáltatásának első 27 szatellitje, amelyeken keresztül internetezhetnek majd az ügyfelek.","shortLead":"A tervek szerint április 9-én, szerdán indul útnak az Amazon műholdas szolgáltatásának első 27 szatellitje, amelyeken...","id":"20250405_amazon-muholdas-internet-project-kuiper","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad27d0b3-6efd-426a-a23e-5c6f100d9e07.jpg","index":0,"item":"a9997031-155c-4c0f-8f40-33696e1d5f83","keywords":null,"link":"/tudomany/20250405_amazon-muholdas-internet-project-kuiper","timestamp":"2025. április. 05. 20:03","title":"Éles verseny: útnak indítja az Amazon az 3200 darabos műholdflotta első szatellitjeit, internetezni lehet majd rajtuk keresztül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f0bceb7-25f7-47c9-8fe5-8b51bfa10047","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Eddig se tétovázott sokat Donald Trump, amikor gazdasági kérdésekben el akarta engedni a fantáziáját. Olyannyira nem, hogy egy kitalált közgazdász bölcseletére hallgatva sikerült egy szerteágazó védővámrendszert életbe léptetni, ami pár nap alatt több ezer milliárd dollárnyi vagyont égetett fel, és az Egyesült Államok kereskedelmi partnerein túl még a pingvineket is megsértette.","shortLead":"Eddig se tétovázott sokat Donald Trump, amikor gazdasági kérdésekben el akarta engedni a fantáziáját. Olyannyira nem...","id":"20250406_peter-navarro-portre-vamok-donald-trump-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f0bceb7-25f7-47c9-8fe5-8b51bfa10047.jpg","index":0,"item":"fe1646bd-bcba-43de-9e21-27c3a513f176","keywords":null,"link":"/360/20250406_peter-navarro-portre-vamok-donald-trump-musk","timestamp":"2025. április. 06. 15:30","title":"Megjárta a börtönt, saját magától idéz és még Musk is beszólt neki: bemutatjuk Trump vámmániás tanácsadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35541a2-561b-4525-909d-b82cc013350c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az elnök egész politikája autoriter becsvágyon alapszik. A jövő attól függ, mekkora ellenállásba ütközik, a bíróságoktól kezdve, a jövő évi időközi választásokig – nyilatkozta egy olasz lapnak a világhírű politológiaprofesszor.","shortLead":"Az elnök egész politikája autoriter becsvágyon alapszik. A jövő attól függ, mekkora ellenállásba ütközik...","id":"20250406_Fukuyama-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b35541a2-561b-4525-909d-b82cc013350c.jpg","index":0,"item":"30dd2609-be47-4f20-90fa-f78a150b39a8","keywords":null,"link":"/360/20250406_Fukuyama-lapszemle","timestamp":"2025. április. 06. 09:22","title":"Fukuyama: Nem gondolnám, hogy olyan világban akarnánk élni, amelyet Trump a saját képére formál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0924d705-06e3-4ee2-aeb4-d80b71df7e4e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A patikákban és illatszer-üzletekben éves összevetésben 10 százalékkal növekedtek az eladások.","shortLead":"A patikákban és illatszer-üzletekben éves összevetésben 10 százalékkal növekedtek az eladások.","id":"20250407_Felporgott-a-boltok-forgalma-februarban-a-tavalyihoz-kepest-a-gyogyszervasarlas-lett-az-igazan-kiugro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0924d705-06e3-4ee2-aeb4-d80b71df7e4e.jpg","index":0,"item":"7ad964a3-b685-4888-876f-d6dbae99c2c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_Felporgott-a-boltok-forgalma-februarban-a-tavalyihoz-kepest-a-gyogyszervasarlas-lett-az-igazan-kiugro","timestamp":"2025. április. 07. 08:41","title":"Felpörgött a boltok forgalma februárban a tavalyihoz képest, a gyógyszervásárlás lett az igazán kiugró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"420913c7-b584-4c88-b3e3-11f8cf68176d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Senki sem akar elhamarkodott lépéseket tenni, amivel súlyosbítanák a globális krachot.","shortLead":"Senki sem akar elhamarkodott lépéseket tenni, amivel súlyosbítanák a globális krachot.","id":"20250407_Trump-vamok-gazdasagi-valsag-tozsdekrach-europai-reakciok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/420913c7-b584-4c88-b3e3-11f8cf68176d.jpg","index":0,"item":"4b416151-a2e2-4953-adb7-2663328869f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_Trump-vamok-gazdasagi-valsag-tozsdekrach-europai-reakciok-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 13:44","title":"Az európai vezetők egyelőre csak óvatoskodva hápognak a Trump-vámokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9e2447f-c057-4d27-a928-d45fe41342ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ugyan kap az államtól fizetést, nem is keveset, de van, amit irigyel az egyszerű, dolgozó emberektől Laurent herceg.","shortLead":"Ugyan kap az államtól fizetést, nem is keveset, de van, amit irigyel az egyszerű, dolgozó emberektől Laurent herceg.","id":"20250407_belga-laurent-herceg-tarsadalombiztositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9e2447f-c057-4d27-a928-d45fe41342ac.jpg","index":0,"item":"bd70139d-8f16-41b2-bbbd-0da3c1f64049","keywords":null,"link":"/elet/20250407_belga-laurent-herceg-tarsadalombiztositas","timestamp":"2025. április. 07. 11:14","title":"Perel a belga király öccse, mert nem jogosult társadalombiztosításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b433964-1ee6-43a4-9b88-6440c7469425","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az OTP még nyereséget is fel tudott mutatni.","shortLead":"Az OTP még nyereséget is fel tudott mutatni.","id":"20250407_bet-bux-zaras-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b433964-1ee6-43a4-9b88-6440c7469425.jpg","index":0,"item":"37d74054-e3bc-4b4a-b898-ae0a0710bda4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_bet-bux-zaras-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 17:26","title":"A budapesti tőzsde végül egész jól teljesített, alig 1 százalékos mínuszban zárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]